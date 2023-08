El parte médico de la lesión de Luciano Sánchez: “jamás vi algo igual”

A los 10 minutos del segundo tiempo, en el partido entre Argentino Juniors y Fluminense, Luciano Sánchez quedó tendido en el campo de juego, luego de recibir un pisotón de Marcelo.

El lateral brasileño controlaba el balón y avanzó hacia la defensa del equipo local. En su intento por esquivarla con un regate, el exjugador del Real Madrid chocó con la pierna de Sánchez, quien sufrió una severa lesión en su rodilla izquierda al doblarse de manera desafortunada.

"En 23 años como médico nunca vi una lesión así", explicó Alejandro Roncorini, el médico de Argentino Juniors en diálogo con D-Sports.

El jugador luego fue derivado al Sanatorio Finochietto y allí los estudios arrojaron que sufrió la luxación completa de su rodilla izquierda, por la que deberá ser operado. "Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura del cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos", destacó el médico de Juniors.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", agregó Roncorini. Además, aseguró que se necesitarán dos etapas quirúrgicas para lograr su evolución.

Este fue el gesto de Marcelo

Ronconi, además, elogió al defensor brasileño, que quedó envuelto en la terrible jugada: "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido".

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! 💜🙏🏾#M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

Marcelo, luego del incidente, dejó el campo de juego tras ser expulsado por la acción y, posteriormente, se acercó al vestuario local para chequear el estado del jugador de Argentinos, con quien intercambió número de teléfono para quedar en contacto.