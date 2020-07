El peronismo con candidato a presidir la UCR

El sábado 18 de este mes se llevó a cabo finalmente el mentado congreso de la UCR. Allí se definieron varias cuestiones que tenían que ver, precisamente, con el cronograma electoral y las elecciones internas que se llevarán a cabo en diciembre próximo. Como era de prever, en el peronismo están siguiendo de cerca lo que sucede en el radicalismo y en el resto de los espacios de la oposición que habrá elecciones este año, como el PRO. Y en lo que respecta a la UCR, al parecer ya empezaron a jugar su propio partido. Viendo de qué manera se están dando las cosas en el centenario partido, y esta disputa entre el exintendente Ramón Mestre y el concejal Rodrigo de Loredo, algunos peronistas quieren hacer su apuesta y vendría del lado del interior. Concretamente, la ficha del Panal estaría puesta en el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. Al parecer, en el oficialismo provincial no verían con malos ojos que el joven jefe comunal, de buena relación con el schiarettismo, termine presidiendo la UCR y rompa con la dicotomía entre Mestre y De Loredo. “Marcos es joven, hábil, tiene buena gestión y viene de la escuela de (Alberto) Martino, su antecesor en la intendencia de Río Tercero”, describió un peronista que conoce la ciudad del departamento Tercero Arriba y ató la relación con la del exjefe comunal que ahora forma parte de la Agencia Córdoba Deportes.



Blindaje y ¿cambio de manos para los ATP?

En los últimos días de la semana trascendió que el gobernador Juan Schiaretti no quiere que haya más ministros expuestos en la pandemia. Por lo tanto, los únicos autorizados para continuar con la agenda coronavirus son el titular de la cartera de Salud, Diego Cardozo, y el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. A ellos, solo puede sumarse el vicegobernador Manuel Calvo, pero el resto y por las próximas semanas deberá mantenerse a resguardo. “No quiere que nadie se exponga y haya que pagar un costo político”, dijo sobre el final de la semana una fuente del Panal. Sin embargo, además del blindaje para ministros y el ‘cerco’ al Centro Cívico con cambios y mayores controles para los ingresos, se empieza a hablar de otras modificaciones. Entre ellas, es posible que el manejo de los ATP -aportes del tesoro provincial- pasen de manos del ministro de Gobierno, Facundo Torres, a la órbita de la ministra coordinadora, Silvina Rivero. En la semana hubo una reunión de la Mesa Provincia-Municipios y allí el propio Torres ratificó la extensión por tres meses de no cobro de coparticipación los intendentes, pero algunos en el Ejecutivo empiezan a pensar en un diálogo repartido de los jefes comunales que incluya también a Rivero.

Marianacci 'sacado' con los vecinalistas

Se sabe que la relación entre el peronismo capitalino y el secretario de Participación Ciudadana, Guillermo Marianacci, no es buena. Desde el arranque, más de uno miró con desconfianza el ingreso en ese lugar del hombre que formó parte de las gestiones de Rubén Martí y Luis Juez. La polémica ahora viene por una charla que se viralizó -¡con video y todo!- del funcionario municipal retando como a los chicos a los responsables de centros vecinales. "Lo único que saben decirme es 'dame plata'", les dijo Marianacci en una charla presencial y tipo capacitación que se dio en un parque educativo. "Los vecinalistas se tienen que poner los pantalones largos. No soy el papá de ninguno de ustedes. Me piden plata para pagar la luz... ¡son unos muertos! Si no tienen la capacidad para ir a golpear la puerta al Banco de Córdoba o pedir la tarifa social que le corresponde a los centros vecinales, no vale la pena que nos pongamos a trabajar" se despachó el funcionario. Hay cosas que a los peronistas los empiezan a cansar...

Eco escrache a Solá

La charla del canciller Felipe Solá en la Fundación Mediterránea venía encaminada. De hecho, en la previa varios dirigentes del PJ en Córdoba habían empezado a activar la presentación en sus cuentas de Twitter y con mensajes de WhatsApp. Hasta que... el eco escrache complicó las cosas en el Zoom. Un grupo de activistas que se opone a los acuerdos con China apareció en la plataforma y empezó a publicar mensajes desde sus computadoras en contra de, lo que dicen, es el desembarco de los transgénicos chinos en el país. La situación después de unos minutos se resolvió con la eliminación y el bloqueo de los activistas en el Zoom, pero el mal trago para el canciller no pasó desapercibido.

"Se dieron cuenta que iba en serio"

Uno de los temas de la semana fue, sin dudas, la situación del transporte en Córdoba. Con idas y vueltas, finalmente se pudo poner en marcha el esquema de emergencia en el urbano el jueves, aunque días antes habían salido las unidades de Tamse. Pero la polémica se produjo el miércoles cuando Ersa no cumplió y UTA amagó con plantar la reactivación. Al parecer, aquellos que conocen mucho al intendente Martín Llaryora dicen que en la forma en la que salió por los noticieros esa noche advirtiendo quita de líneas y sanciones es su versión original. "Es gringo y tozudo. Tiene diálogo, sí; pero cuando ve que lo quieren bol... va en serio y a fondo. Y estos muchachos, los empresarios y el gremio, se dieron cuenta que les decía en serio lo de la quita de líneas y sanciones. Por eso se pusieron de acuerdo rápido", dijo un llaryorista. ¿Será cierto que la empresa Dota, que recorre el Amba está al tanto de lo que pasa con Ersa en Córdoba?

La Justicia federal tuvo que intervenir en una ocupación

Se supo poco del caso que ocurrió en la primera parte de la semana que pasó. Lo cierto es que el miércoles autoridades de la Provincia y funcionarios de la Justicia federal del juzgado federal Nº3 que encabeza Hugo Vaca Narvaja tuvieron que acordar con organizaciones sociales y miembros del Polo Obrero que habían iniciado la ocupación en la pista de Fadea en reclamo por vivienda y alimentos. Lo cierto es que, después de una negociación a la que se llegó rápidamente a buen puerto, las 120 familias que se encontraban en la pista de la fábrica de aviones terminaron desalojando y acordaron una asistencia provincial. ¿El tema vivienda? “Después se verá”, dijeron los que siguieron de cerca la negociación.