“El PRO en Córdoba debe ser intervenido y Agost Carreño debe devolver su banca en Diputados”

Martín Yeza pasó por Córdoba para participar del panel político del Congreso ImpulsAR, que reunió a jóvenes empresarios de todo el país. El dos veces exintendente de Pinamar es actualmente diputado nacional y, además, presidente de la Asamblea Nacional del PRO. Yeza dialogó con PERFIL CÓRDOBA y analizó la actualidad partidaria, tanto a nivel provincial como nacional, y explicó cuáles son las posibilidades de una alianza electoral con La Libertad Avanza de cara a las legislativas del 2025.

–En su última visita a Córdoba, el expresidente Mauri cio Macri fue bastante duro con el actual titular del PRO de Córdoba, Oscar Agost Carreño. ¿Cuál es tu postura al respecto?

–Hay una condición de ética básica. Creo en el derecho de Agost Carreño a cambiar de opinión, incluso a querer cambiar de partido, pero también creo que si eso le pasa no puede seguir siendo el presidente del PRO ni tampoco debería seguir siendo diputado, porque él llegó a una banca siendo presidente del PRO. El partido político fue muy generoso con él, un muchacho joven en quien se confió pero que, al final del camino, terminó haciendo algo por conveniencia. El nuevo PRO que estamos tratando de construir pone al partido, al equipo y las ideas por encima de las personas en particular, y Córdoba no es una excepción. Además, especialmente, nos pasa que en Córdoba hay mucha gente que es del PRO, pero que no se siente representada por lo que es este PRO provincial, liderado por Agost Carreño. Ellos prenden la tele, nos ven, nos escuchan, dicen que les gustan las ideas de Macri, del partido y van a Córdoba donde se encuentran con un diputado que vota todo en contra. Entonces ahí tene mos un problema que estamos tratando de resolver.

–¿De qué manera entiende que se puede resolver?

–Yo vengo insistiendo en su expulsión. Él tiene que devolver la banca. Ansío que haya un proceso de intervención a la brevedad en el partido.

–¿Tuvo la oportunidad de hablar con él?

–Antes de fin de año estába mos en un grupo que se llamaba: “Somos el cambio o no somos nada”. Asumió su banca el 10 de diciembre y parece que se fue para la nada.

–Después de las palabras de Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Agost Carreño aseguró que él no cambió sus ideas, que el que las había cambiado era el partido. ¿Qué opinión le merece?

- Es otro político narcisista del montón.

–Cambio de tema. En 2025 y desde tu lugar de presiden te de la Asamblea del PRO, ¿creés que habrá noviazgo, alianza, fusión o cualquier otro tipo de término que indique una unión electoral con La Libertad Avanza?

–Hoy, que la Argentina salga adelante, es más importante que ganar una elección. Para que eso ocurra vamos a necesitar la mayor cantidad de diputados en las elecciones del año que viene. De la experiencia de Cambiemos aprendimos dos cosas: lo primero es que hay procesos que no hace falta acelerarlos en momentos en que el PRO acompaña en el Congreso todas las propuestas centrales del presidente. ¿Qué cambiaría si nosotros nos ponemos de novios? Que ya no tendríamos un pensamiento crítico. Que ya no podríamos señalar el camino al gobier no en cosas en las que ya nos equivocamos y le decimos: “No cometas el mismo error que nosotros”. En ese orden, ojalá el PRO hubiera tenido un partido (opositor) como el PRO cuando nos tocó ser gobierno. Hoy una de las condiciones que hacen que Argentina salga del letargo en el que está, es que la sociedad está para bancar un cambio a todo nivel, que se banca la quita de subsidios, el ajuste de la economía, que la está remando pero con un sentido. Dicho todo esto: si tenemos que poner nos de novios nunca debería ser cediendo nuestra identidad. Nosotros somos Propuesta Republicana, para nosotros la república es importante, la institucionalidad es importante y al final del camino busca mos normalizar la economía. Pero el segundo desafío que va a ser mucho más comple jo será institucionalizar este cambio, para que este “bache” en la historia económica ar gentina sea una tendencia.

–Hay dirigentes que se muestran muy ansiosos por que el presidente Milei los mire y los suba a su espacio. Ustedes por el contrario pa recen no apurarse por confirmar una alianza y en un contexto de partidos con crisis de identidad, parecen apostar a consolidar la propia.

–Sí, porque además esas per sonas que buscan esas peque ñas salvaciones personales, lo que logran son baches que no se sostienen en el tiempo. El desafío, después de la presi dencia de Macri, es que la de mocracia se pueda constituir con inflación estable, economía normalizada y ver cómo potenciar inversiones. Entonces me pregunto: ¿la mejor manera para lograr eso es ponernos de novios? ¿Es eso saludable? Creo que para los problemas que tiene la Argentina, que hoy el Presidente tenga un partido como el PRO que le marca muchas cosas, es algo muy bueno, entiendo que aún mejor que si nos ponemos de novios.