Un video que llegó a manos de Perfil Córdoba muestra como dos motochorros le rompieron el vidrio a una mujer para robarle su bolso.

Los ladrones circulaban en una moto cuando se aproximaron a un Fiat Mobi en Ambrosio Olmos al 800. Luego, uno de los delincuentes descendió y destruyó el vidrio del acompañante del vehículo.

“Note rareza en la moto, porque iban zigzagueando entre auto y auto. Avancé y los perdí. Después me agarraron en un semáforo y me reventaron el vidrio del acompañante”, explica Jimena Mansilla, víctima del asalto. Quien iba a buscar a la menor de sus hijas al colegio.

La situación fue filmada desde otro automóvil. "Desde unas cuadras antes vi como iban relojeando a los autos y suponía que querían robar, por eso empecé a grabar", contó Joaquín, testigo del hecho, en diálogo con Perfil Córdoba.

“Por lo general siempre trato de poner mi bolso en el baúl o no a la vista, pero hoy salí apurada y lo puse sobre el asiento del acompañante. No podemos andar en libertad ni siquiera en nuestro propio vehículo”, agrega Jimena.

La contención de los vecinos y de la policía

Posterior al hecho, testigos del hecho y policías se acercaron a contenerla. “Estaba muy nerviosa y por suerte la gente que estuvo alrededor y los policías que vinieron fueron supersolidarios conmigo. Estoy agradecida de la seguridad que me dieron más allá de las ratas que hay en la calle”, comenta Jimena.

Además, “los policías me auxiliaron porque mi mano sangraba, se quedaron conmigo, me acompañaron y me llevaron en el móvil a hacer la denuncia porque no podía ni manejar”, destaca.

El robo se produjo alrededor de las 13.30 de la tarde, a plena luz del día y en un sector con abundante tránsito. “Traté de que se viralizara por el simple hecho de que tenemos que estar atentos ante todo”, concluye Mansilla.