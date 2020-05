“El tiempo nos volverá a juntar con Instituto”

Raúl Damiani, sin estridencias ni verborrágia, fue durante cinco temporadas referente y líder de Instituto. Con sus palabras a tiempo y precisas derivó en que sus compañeros, entre ellos un tal Paulo Dybala, le tuvieron un alto respeto y aprecio. Y así se transformó, también, para los hinchas en un jugador de los más queridos. A tal punto que en la reciente encuesta que hizo el club de Alta Córdoba para armar el once ideal, ‘Raulo’ se ubicó como el lateral derecho de esa histórica formación.

Damiani ya colgó los botines, lo hizo vistiendo la casaca albirroja en el año 2014, y actualmente es coordinador de las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys de Rosario, institución en la que él surgió como futbolista.

A pesar del confinamiento, que lo tiene en su Roldán natal, los días de Damiani siguen intensos debido a su labor, con reuniones vía online en todo momento. Pero se hizo un tiempo para dialogar con PERFIL Córdoba y narrar sobre sus días como DT y su recuerdo siempre latente con Córdoba.

“Estoy en mi pueblo, laburando en Newell’s, con mucho teléfono ahora, computadora, conectándome por aplicaciones, tengo varias reuniones en el día por zoom con los profes del fútbol infantil de Newell’s, tratando de resolver situaciones”, cuenta el otrora marcador de punta.

Y cuando habla de su labor se entusiasma. Se nota que le gusta, que sabe que está formando. Y explica: “Trabajamos con chicos de edad sensible, con los que hay que tener mucho cuidado. Lógicamente tratar siempre que el chico se divierta, que aprenda divirtiéndose; y está bueno que sueñen, que sueñen algún día sean jugadores profesionales, no hay que quitárselo. Hay que ayudarlos a crecer en el deporte y sobre todo en valores, porque estamos formando personas. Que en su paso por el fútbol infantil adquieran valores que los ayuden en la vida”.

- ¿Por qué este rol en el fútbol?

- Pasé varios lugares, todos te enseñan y te ayudan a crecer y aprender. Hoy me toca estar en el primer eslabón de la cadena de un futbolista y me gusta. Sirve mucho para aprender. Estoy enfocado en esto y me permite estar en mi casa, en el sentido que trabajo en Newell’s y vuelvo a casa, que es lo que pretendía de esta etapa de la vida, estar presente en la familia.

- ¿Ser DT de un plantel profesional está dentro de tus metas a futuro?

- Hoy no me veo, honestamente. Cuando me tocó estar como ayudante de Juan (Pablo Vojvoda) lo disfruté, me gustó, pero fue una decisión de vida salir de ese ritmo de un cuerpo técnico que muchas veces te parte la familia y te tenés que ir solo. Opté por otro ritmo de vida. Por eso hoy no me veo, pero quizás con el tiempo cuando los chicos estén más grandes poder dirigir no lo descartó u algún otro cargo. Por eso está bueno pasar por varios lugares e ir aprendiendo y conocer todas las áreas.

- La pregunta es porque en Instituto siempre que se queda sin técnico te nombran.

- Soy un agradecido a Instituto, a su gente, siempre me tienen en cuenta, hablo muy seguido con los dirigentes. Para mí es un orgullo. Sé que en algún momento los caminos se van a volver a cruzar, no sé si será dirigiendo o en otra cosa. Pero, seguramente, el tiempo nos va a volver a juntar con Instituto..

En el equipo ideal de la ‘Gloria’ Semanas atrás Instituto hizo un encuesta vía redes sociales para elegir el once ideal histórico del club. Y el marcador de punta derecho elegido por los fanáticos albirrojos fue Raúl Damiani. Con su habitual perfil bajo, el oriundo de Roldán evaluó esa elección: “Fue algo muy lindo, pero me parece injusto, porque en estos más de cien años de Instituto pasaron grandes laterales como Mamadera (Anelli) o Panchito (Buteler), gente que hizo mucho en el club. En las redes sociales, quizás, esté más presente porque fui el más reciente. Es injusto, pero igual soy agradecido. Los hinchas me siguen demostrando mucho cariño y eso es maravilloso... Me conformo con ser un pedacito de esa historia”.

Conexión Dybala

Paulo Dybala destaca seguido la figura de Raúl Damiani cuando habla sobre sus aprendizajes en sus inicios en Instituto. Ya pasaron ocho años de aquel plantel pero el vínculo continúa. “A Paulo siempre lo estoy hinchando con algún mensaje, lo último fue para saber cómo estaba con lo del coronavirus. Por ahí le pido algún videíto – se ríe-, y él continúa con la humildad intacta. Me considero su amigo y lo aprecio mucho a él y su familia. Es un orgullo, me pone muy feliz su carrera. Cuando creemos que está llegando a su techo, hace algo más, siempre se supera”.