El triple desafío de Milei: estabilización económica, aumento de reservas y generación de confianza

A pesar de la recuperación económica observada en julio, los indicadores adelantados de agosto muestran señales de desaceleración, según un informe de la consultora Cohen Aliados Financieros. La creciente pobreza y el deterioro del mercado laboral están afectando la confianza en el gobierno, que registró una importante caída en el último mes.

Esta situación podría priorizar las decisiones políticas sobre las reformas económicas necesarias, como la normalización del mercado cambiario, lo que postergaría soluciones clave para estabilizar la economía.

Uno de los principales focos de atención sigue siendo la lucha contra la inflación, que permanece en torno al 4% mensual desde mayo. A pesar de un entorno global favorable para los mercados emergentes, en Argentina, el mercado local empieza a mostrar signos de impaciencia. Aunque la brecha cambiaria se redujo en septiembre, el Tesoro enfrentó dificultades en su última licitación de deuda, y los bonos en dólares, junto con el índice Merval, registraron leves retrocesos.

Pobreza, un indicador alarmante

El informe destaca que la pobreza en Argentina alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024, marcando un aumento de 11,2 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Aunque los programas de asistencia como la Asignación Universal por Hijo (AUH) lograron reducir la pobreza infantil, el impacto sobre los mayores de 65 años sigue siendo limitado, con una tasa de pobreza del 29,8% para este grupo etario.

Mejora en salarios, pero insuficiente

En cuanto al mercado laboral, los salarios en el sector privado registrado y el sector público mostraron incrementos en julio, superando la inflación mensual. Sin embargo, en términos reales, los salarios aún se encuentran por debajo de los niveles del año anterior, lo que subraya la dificultad de recuperar el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación acumulada.

Indicadores mixtos en la actividad económica

Después de un crecimiento del 1,7% en la actividad económica de julio, los indicadores adelantados de agosto muestran resultados mixtos. Mientras que algunos sectores como el acero y los patentamientos de autos y motos registraron incrementos, la demanda de electricidad en la industria y la producción de automóviles experimentaron caídas.

Caída de la confianza en el gobierno

El informe de Cohen también resalta una significativa caída en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que bajó un 14,8% en septiembre. Esta disminución es la segunda mayor registrada desde 2004, lo que refleja el impacto que la situación económica está teniendo en la percepción pública sobre la gestión gubernamental.

Blanqueo y mercado cambiario

En un contexto donde el gobierno ha extendido el blanqueo de capitales, los depósitos en moneda extranjera mostraron un crecimiento significativo, sumando US$ 10.252 millones desde el inicio del programa. Sin embargo, el Banco Central no ha logrado incrementar de manera significativa las reservas internacionales, que siguen en un saldo negativo de alrededor de US$ 3.600 millones. La demanda de divisas para el pago de importaciones podría aumentar la presión sobre el mercado cambiario en los próximos meses.

Desafíos a futuro

El informe concluye que, si bien algunos sectores han mostrado mejoras, los problemas estructurales persisten, como la falta de avances en la flexibilización del control de cambios y las dificultades para aumentar las reservas netas. Con un contexto internacional que aún es favorable para los mercados emergentes, el desafío del gobierno será generar confianza y avanzar en las reformas pendientes para estabilizar la economía y mejorar el panorama social en los próximos meses.