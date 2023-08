El ‘voto Córdoba’, clave: empieza a reconfigurar el mapa para octubre

La madre de todas las batallas será entre Juntos por el Cambio y Sergio Massa, aunque la coalición juegue, al mismo tiempo, su propio partido. Del resultado que se logre, en buena medida en Córdoba, surgirán posicionamientos claves de cara a las elecciones de la primera vuelta, el 22 de octubre. ¿Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Mucho dependerá del caudal de votos que ambos logren captar en esta provincia para dirimir al ganador de la única interna de peso en estas PASO.



Córdoba fue un bastión en disputa que ambos candidatos no sólo no descuidaron, sino que fue a uno de los que más tiempo le destinaron, después de Buenos Aires. El martes, el alcalde porteño desembarcó con dirigentes de peso y ofreció una “foto ganadora”, contrastando con la gélida imagen que se vio sobre el escenario del Alto Botánico el 23 de julio, cuando Rodrigo de Loredo perdió con Daniel Passerini y buena parte de la dirigencia de Juntos subió al escenario para acompañar al diputado de Evolución. Aquella noche resonó el famoso “los hice venir al pedo”, a modo de disculpas.



Esta vez, la imagen fue otra. Todos ganadores. Posaron junto a Rodríguez Larreta y Gerardo Morales los gobernadores electos de San Luis, Claudio Poggi; de Jujuy, Carlos Sadir; de Chubut, “Nacho” Torres; y de San Juan, Marcelo Orrego. También estuvo Maxi Pullaro, que todavía es candidato pero claramente favorito a ganar en Santa Fe.

Bullrich tampoco descuidó Córdoba.

El miércoles tuvo su cierre de campaña acotado, ya que estaba previsto un acto con la militancia pero finalmente fue un corto mensaje de la pre-candidata por el brutal crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por dos motochorros en Lanús.



Para Bullrich Córdoba es clave hoy y en lo que se viene. Está convencida de que ganando la interna, esta provincia le puede otorgar la presidencia. “Si Patricia llega a la segunda vuelta con Massa, en Córdoba arrasa y eso la lleva a la Casa Rosada. El escenario sería muy similar a lo que pasó con Macri”, se entusiasman en su comandado de campaña. Vale la pena recordarlo: en el balottage del 2015, Macri logró el 71% de los votos (contra el 28% de Scioli) y eso lo catapultó a la Casa Rosada.



Claro que tanto Rodríguez Larreta como Bullrich saben que este domingo el escenario será distinto a cualquier otro porque ahora se encontrarán con un Schiaretti muy competitivo, según coinciden en ambos bandos de Juntos por el Cambio.



“En las PASO la gente vota a quien quiere, sin tanta especulación. Y ahí el Gringo tiene una ventaja. Después, en primera vuelta, cuando es mata-mata entre todos la cosa puede cambiar”, señalan allegados a Bullrich.



En estas páginas ya se mencionó cuál es el objetivo de Schiaretti: ganar las PASO en Córdoba con, al menos, el 25% de los votos. “Después, empezamos la campaña de fondo, que es la más importante. Acá tenemos que competir por ley”, dicen confiados desde el Centro Cívico.

Los números de Massa y la incógnita Milei

Hace diez días, Sergio Massa pasó Córdoba con un solo objetivo: aumentar el caudal que el kirchnerismo logró en las últimas elecciones nacionales. Desde el entorno del ministro no arriesgan ningún número para una provincia que claramente es adversa para el espacio que representa Massa en la actualidad, pero que en las últimas dos vueltas electorales definitivamente fueron negativos.

“En las elecciones provinciales y municipales el registro fue pésimo. Hay que revertir eso”, dicen los massistas cordobeses, que confían en que al tratarse de una elección nacional, el panorama será totalmente diferente. “Sergio tiene una ventaja: si bien forma parte de este gobierno, tiene una base de votantes que es más amplia y ahí confiamos en pescar algunos votos”, sostiene el operador massista. En su visita, se encargó de remarcar todo lo bueno que hizo José Manuel de la Sota, con quien compitió en unas PASO, y no mencionó en ningún momento a Juan Schiaretti.

¿A qué aspira Massa en una plaza difícil como Córdoba? Fabián “Pipi” Francioni lo blanqueó la semana pasada en PERFIL CÓRDOBA: “La expectativa es llegar a un 10% o 12% en esta elección y después trepar un 25% en la primera vuelta”, dijo el intendente de Leones y referente kirchnerista en la provincia.



Francioni fue un poco más allá, al analizar el panorama electoral completo: “Si Schiaretti logra entre un 4% y 5% o menos el justicialismo va a venir directo a acompañarlo a Sergio porque se va a referenciar en un candidato peronista. En segunda vuelta, para un votante de centro izquierda no va a haber mejor candidato que Massa”.



En cuanto a Milei, todo es una incógnita. Los referentes liberales en la provincia sólo se animan a decir que están confiados y los encuestadores remarcaron que en las últimas semanas el líder de La Libertad Avanza “se desinfló”. Habrá que ver cuál es la reacción de los votantes cuando tengan la posibilidad de optar por él y no por un candidato que utilice su sello. Desde el Centro Cívico siempre dijeron que las encuestas que encargan casi a diario lo muestran a Schiaretti liderando las preferencias y segundo al León.



Las cartas están echadas. El ‘voto Córdoba’ será decisivo en una elección que no sólo definirá al ganador de la interna de Juntos por el Cambio, sino que permitirá ver cómo se acomodan los principales candidatos en la foto que se evaluará desde el lunes 14 y con el objetivo puesto el 22 de octubre.