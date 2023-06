Elecciones en Córdoba: no habrá multa por no votar el próximo domingo

Los ciudadanos que no concurran a votar el próximo domingo 25 en los comicios para gobernador de Córdoba no serán sancionados con una multa económica.



El secretario Electoral provincial, Ernesto Torres, dijo que la normativa que establece esa sanción pecuniaria por no emitir el sufragio “no está reglamentada”.

Además insistió en que “no se ha implementado el cobro de multa por no haber ido a votar” y que el único inconveniente que puede tener el ciudadano que no vote es que "tenga alguna traba ante un trámite administrativo”.

Sin embargo, Torres aclaró a Mitre Córdoba que “tiene que justificar” la inasistencia de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos por la ley.

Qué dice la normativa. El Código Electoral establece que el ciudadano que no emita su sufragio y no pueda justificar su inasistencia ante la Justicia electoral en el transcurso de los 60 días posteriores a la elección deberá pagar una multa equivalente al 10 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

Considerando que dicho salario es actualmente de 87.987 pesos, el monto de la multa sería entonces de 8.798, 70 pesos.

Así lo establece el Código Electoral de Córdoba en su artículo 148, que además contempla como sanción la “inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a un año a partir del día de la elección”.

Sin embargo, desde la Justicia Electoral informaron este miércoles que esa norma del artículo no fue reglamentada, por lo que no tiene vigencia.

Por otra parte, el artículo 17 inciso 1 de esa normativa indica que están exceptuados de votar los menores de 18 años y los mayores de 70 años.

Elecciones nacionales. En tanto, el artículo 125 del Código Electoral Nacional fija multas que van de los 50 a los 500 pesos si no se emite el sufragio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. En este caso la norma si está vigente.