"En 2026 quiero llevar a la Orquesta Sinfónica de Córdoba a Corea"

El currículum de Jongwhi Vakh es muy difícil de resumir; en él se destaca ser director invitado principal de la orquesta Sinfonietta de Los Ángeles, director general artístico del Comité Organizador de K-Classic (Corea), director general ejecutivo de la World Orchestra Conductors Association y creador y director general de la orquesta Sinfónica de Latinoamérica.

Viajó y dirigió orquestas alrededor de todo el mundo, estuvo radicado en Paraguay durante 10 años, conoció Mendoza y Buenos Aires pero eligió Córdoba para radicarse. Entre sus objetivos, busca posicionar a la provincia en el mapa mundial abriendo caminos desde lo cultural hacia otros ámbitos de la sociedad.

—¿Cuándo llegó a nuestro país?

—Llegué a Córdoba en 2019, por un concurso de dirección de orquesta. Luego, en 2021, le pidieron a Bruno Gelber referencias y él dijo que me invitaran. Me presenté, gané el concurso y en 2022 comencé como director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba; desde entonces vivo aquí.

—¿Por qué eligió esta ciudad?

—Estuve viviendo en Paraguay por 10 años, fui profesor de la Universidad Nacional de Asunción y director invitado de la Orquesta Sinfónica del Paraguay. En 2017 estuve como director de orquesta en el Teatro Colón, pero Buenos Aires no me gusta para vivir. Córdoba es mucho más tranquila, así que cuando gané el concurso como director acá, me vine.

—¿En qué otros países vivió?

—Antes de vivir en Paraguay estuve en Estados Unidos, viviendo en Los Ángeles. Pero el gobernador de Corea estaba buscando un director para enseñar en una orquesta de jóvenes y niños en Paraguay, para la Fundación ‘Sonidos de la Tierra’ (organización creada en 2002 que busca promover valores y buenas prácticas ciudadanas a través de la música) así que allá fui. También viví en Moscú y en varios lugares de Europa, como Hungría, Ucrania y Austria.

—¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

—¡Son muchos! Por un lado, en el Concurso Internacional de Dirección Orquestal, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Los Ángeles y que busca propulsar a las nuevas generaciones de jóvenes directores de todo el mundo. Me entusiasma la idea de hacerlo aquí porque muchas veces en el resto del mundo no se conoce esta ciudad, que es hermosa. Es muy importante además para la Orquesta y para mostrar el teatro San Martín. Este evento será del 19 al 24 de febrero del año que viene.

—También creó el proyecto de Orquesta Sinfónica de Latinoamérica, ¿en qué consiste?

—Es un proyecto que se gestó durante la pandemia, cuando empezamos a convocar de manera virtual a músicos de toda Latinoamérica. Es muy importante porque propone realizar conciertos por la paz en un momento muy complicado en el mundo, por las guerras, y en Latinoamérica por las economías. El objetivo es incentivar a las nuevas generaciones sin distinción de raza, credo ni clase social, el amor por las artes y principalmente la música, siendo ésta un instrumento para la educación y para la construcción de la paz. En esta edición, que se hará también en febrero del año que viene, participarán 15 países, desde México hasta Argentina con una serie de conciertos presenciales en Jesús María, Alta Gracia y en el Teatro del Libertador San Martín.

—¿Está prevista una gira de la Orquesta Sinfónica por Estados Unidos?

—Sí, una gira de siete días en agosto de 2024. Daremos dos conciertos, uno en el Walt Disney Concert Hall (NdelE: una de las salas de conciertos acústicamente más sofisticadas del mundo) y el otro en una sala del mismo nivel, pero que aún no puedo adelantar porque no está confirmada.

—¿Y hay otro proyecto para que la Orquesta Sinfónica vaya a Corea?

—Sí, quiero llevarla en 2026. Allá las empresas grandes, como Samsung y LG, apoyan mucho la cultura. De hecho, en mayo pasado vino una compañía de ópera coreana apoyada por LG. Si bien es muy difícil que una orquesta estable salga del país, el alojamiento, la comida y el transporte están cubiertos. El problema son los pasajes, estamos tratando que algunos sponsors colaboren, vamos a intentar por todos los medios conseguir financiación.

—¿Sus planes son quedarse a vivir en Córdoba?

—Por el momento, sí. Me gusta mucho y me siento muy cómodo aquí. Quiero seguir haciendo proyectos desde Córdoba.

ENSAYOS. El maestro dirige la ópera ‘Madama Butterfly’, de Giacomo Puccini, que repone los días 27 y 29 de junio y 1 de julio en el Teatro San Martín.