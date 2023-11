En busca del destino

El paréntesis impuesto por el balotaje presidencial prolongó la definición de la Copa de la Liga, cuya 14° y última fecha definirá los ocho equipos que disputarán la chance de convertirse en el segundo campeón de la temporada, la lista de clasificados a las Copas Libertadores de América y Sudamericana de 2014 y el acompañante de Arsenal en el viaje de regreso a la Primera Nacional.

Talleres, Belgrano e Instituto, los tres conjuntos cordobeses que compiten en la Primera División de la AFA, afrontan la espera con incógnitas y con certezas. Entre estas últimas, la principal es que el próximo año volverán a compartir la marquesina del principal certamen del fútbol argentino, tal como sucedió en 2023, en 1999/2000 y en los Nacionales 1981 y 1984.

En el epílogo del actual certamen, Talleres recibirá a Independiente, mientras que Instituto y Belgrano serán respectivos visitantes de River Plate y Racing Club. Los tres encuentros serán determinantes para resolver la suerte de los elencos de La Docta, y también de sus adversarios, en las diferentes pizarras donde cotizan triunfos, empates y derrotas.

DE MAYOR A MENOR. Talleres suma siete partidos sin ganar en la Copa de la Liga, donde no pudo repetir la campaña de la primera mitad del año. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Copado

La reciente derrota ante Colón, en Santa Fe, marginó a Talleres de los playoffs de la Copa de la Liga, y prolongó el suspenso sobre cuál será su próximo destino internacional. En su despedida del actual certamen, el conjunto que dirige Javier Gandolfi (¿seguirá en 2024?) intentará asegurarse el pasaporte a la fase de grupos de la Copa Libertadores, para lo cuál deberá mantener el segundo puesto en la Tabla Anual, o bien quedar un escalón más abajo.

La ‘T’ acumula 64 puntos en la sumatoria de los dos campeonatos de la temporada, y una victoria ante el Rojo lo hará inalcanzable para Godoy Cruz (63) y Rosario Central (62), sus perseguidores inmediatos.

Más allá de que podría relegarlo al tercer puesto -si Godoy Cruz vence a Boca en Mendoza- un empate prácticamente le garantizaría el objetivo de máxima al elenco de barrio Jardín, ya que obligaría a Rosario Central a ganar por una diferencia de ocho goles en su visita al descendido Arsenal.

Una derrota frente a Independiente complicaría las cosas para Talleres, que podría quedar relegado a jugar la fase preliminar de la Libertadores (siempre que Godoy Cruz y Rosario Central ganen sus partidos), y hasta bajar a zona de Sudamericana, aunque para ello el combo debería completarse con una abultada goleada de Estudiantes o de San Lorenzo (ambos suman 61), que cerrarán de locales ante Lanús y Central Córdoba.

En ambos casos, al Albiazul no le quedaría más alternativa que apostar por un doblete consagratorio de River Plate, que liberaría un cupo hacia abajo.

“Este último tiempo nos costó, pero vamos a clasificar a la Copa Libertadores”. (Javier Gandolfi, DT de Talleres)

En la Copa Libertadores, Talleres se aseguraría US$ 3.000.000 por jugar los seis partidos de la fase de grupos (con la chance de agregar US$ 300.000 por cada victoria), mientras que el ingreso a la fase preliminar, donde debería disputar dos instancias para tratar de meterse en el cuadro principal del certamen, sólo le garantizaría un cobro inicial de US$ 500.000.

Si juega Copa Sudamericana, la ‘T’ obtendrá un premio básico de US$ 900.000 por animar tres partidos como local y tres encuentros en condición de visitante, con un incentivo de US$ 100.000 por cada triunfo.

FARRÉ. “Siempre fue un gran deseo dirigir a Belgrano y en el presente que estoy no cambió la mirada. Los buenos resultados me hacen feliz”. /// FOTO: PRENSA BELGRANO.

Clasificado

Su goleada ante Unión, y un posterior empate de Sarmiento de Junín, le aseguraron de antemano a Belgrano un lugar en el exclusivo lote de los ocho equipos que pelearán por el título de la Copa de la Liga y la chapa de ‘Argentina 2’ en la próxima Copa Libertadores. Por el momento, lo acompañan Godoy Cruz y Racing Club, su anfitrión de la próxima fecha.

En el Cilindro de Avellaneda, el Pirata -que transitó sin sobresaltos el camino de su regreso a la elite del fútbol nacional- no sólo definirá su posición final en la Zona B, sino que también buscará sellar el pasaporte para asegurarse el póker de participaciones en Copa Sudamericana.

El Pirata totaliza 57 unidades y se ubica en la 10° posición de la Tabla Anual, la última que reglamentariamente otorga un cupo para el segundo torneo de clubes de la Conmebol, por lo que un triunfo lo pondrá fuera del alcance de Lanús, que tiene 56 puntos y marcha en el 11° lugar.

“Me deja tranquilo el trabajo realizado desde que llegué hasta hoy”. (Guillermo Farré, entrenador de Belgrano)

No obstante, un empate también lo clasificará al certamen continental que tiene como último vencedor a Liga de Quito, ya que los cuatro semifinalistas de la actual Copa Argentina (Boca, Estudiantes, San Lorenzo y Defensa y Justicia) están en zona copera y eso liberará otro cupo en la grilla sumatoria, ya que el campeón de ese torneo irá a la Libertadores.

Un traspié ante la Academia podría dejar a la ‘B’ debajo de Lanús y de Atlético Tucumán (54), y marginado de la chance de jugar la Sudamericana.

DE PRIMERA. Instituto logró el objetivo de mantenerse en la máxima categoría de la AFA, donde regresó luego de 17 años de ausencia. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Salvado

Dos capítulos antes del epílogo de la Copa de la Liga, Instituto logró asegurarse la permanencia, el objetivo fundamental que se había fijado luego de 17 años de ausencia en la máxima divisional.

La victoria de la 12° fecha ante Argentinos Juniors, en La Paternal, le permitió a ‘La Gloria’ ilusionarse con metas más ambiciosas, como la clasificación a la fase final del certamen en curso o el ingreso a la Copa Sudamericana 2024. El posterior 0-0 como local ante Barracas Central lo privó rápidamente del sueño de adquirir su primer boleto internacional, aunque mantuvo en pie la posibilidad de estar entre los ocho mejores del actual campeonato.

Antes del encuentro ante el elenco porteño, el propio Diego Dabove, DT de Instituto, había manifestado sus reservas respecto a la chance de afrontar una doble competencia el próximo año. “No sé si sería tan conveniente para el club, porque suelen dejarse muchos puntos en el torneo local. Para semejante logística, primero hay que encontrar solidez institucional”, dijo.

“Sería un sueño para nosotros, y lo vamos a buscar, pero tendríamos que cambiar el proyecto”, añadió el mánager Federico Bessone. Mucho más categórico fue Mario Kempes, ídolo de la entidad albirroja: “El objetivo principal debe ser mantenerse en Primera y no distraerse con cosas raras”.

“Es una linda sensación haber logrado el objetivo principal que tenía el club”. (Diego Dabove, director técnico de Instituto).

Con 19 puntos, el Albirrojo ocupa el 7° puesto en la Zona B. River, Independiente y Huracán (23) -aunque ninguno de ellos tiene asegurada la clasificación a los playoffs- ya le resultan inalcanzables, por lo que la única chance que alberga es escalar hasta el cuarto escalón de su grupo.

Para ello, deberá ganarle al Millonario en cancha de Independiente y esperar que Colón, Rosario Central y Banfield, los tres con 20 unidades, no ganen sus respectivos compromisos ante Vélez, Arsenal y Gimnasia y Esgrima La Plata. El empate le resulta insuficiente, teniendo en cuenta que Colón y Vélez se enfrentan entre sí, y cualquier resultado dejará a uno de ellos por encima de los 20 puntos que totalizaría el elenco albirrojo.

HACIENDO HISTORIA

Talleres. Se aseguró su séptima participación en el ámbito internacional, donde registra 42 partidos (14 triunfos, 15 empates y 13 derrotas). Podría hacer su cuarta experiencia en la Copa Libertadores de América, luego de competir en las ediciones 2002, 2019 (fase preliminar) y 2022, o repetir la presencia en la Copa Sudamericana de 2019. A nivel continental también jugó la Copa Conmebol 1999 (fue campeón) y la Copa Mercosur 2001.

Se aseguró su séptima participación en el ámbito internacional, donde registra 42 partidos (14 triunfos, 15 empates y 13 derrotas). Podría hacer su cuarta experiencia en la Copa Libertadores de América, luego de competir en las ediciones 2002, 2019 (fase preliminar) y 2022, o repetir la presencia en la Copa Sudamericana de 2019. A nivel continental también jugó la Copa Conmebol 1999 (fue campeón) y la Copa Mercosur 2001. Belgrano. Igualó su mejor campaña en torneos cortos de AFA, clasificando entre los ocho mejores de la Copa de la Liga. El antecedente se remonta al Nacional 1984, cuando fue eliminado por River en cuartos de final. Si gana el actual certamen, clasificará por primera vez a la Libertadores. Con un punto más, se asegura sin depender de otros resultados el pasaporte para la Copa Sudamericana, certamen que jugó en tres ocasiones (2013, 2015 y 2016), con ocho partidos (tres victorias, una igualdad y cuatro traspiés).

Igualó su mejor campaña en torneos cortos de AFA, clasificando entre los ocho mejores de la Copa de la Liga. El antecedente se remonta al Nacional 1984, cuando fue eliminado por River en cuartos de final. Si gana el actual certamen, clasificará por primera vez a la Libertadores. Con un punto más, se asegura sin depender de otros resultados el pasaporte para la Copa Sudamericana, certamen que jugó en tres ocasiones (2013, 2015 y 2016), con ocho partidos (tres victorias, una igualdad y cuatro traspiés). Instituto. En su regreso a Primera División, después de 17 años, logró el objetivo prioritario de asegurarse la permanencia. Si clasifica a los playoffs de la Copa de la Liga, igualará sus registros de los Nacionales 1979, 1980 y 1981, donde llegó a cuartos de final y quedó eliminado primero ante Atlético Tucumán y luego en dos ocasiones frente a Independiente.

FASSI Y GANDOLFI. ¿Separación en puerta? En barrio Jardín empiezan a sonar los nombres de varios DT, caso Kudelka, Gareca, Anselmi y Heinze. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Entre Santiago del Estero y Abu Dhabi

Aunque quedó al margen de la lucha por el título de la Copa de la Liga, Talleres tiene la chance de protagonizar el último partido oficial de la temporada 2023: la final por el ‘Trofeo de Campeones’, que se disputará el 23 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La ‘T’ podría acceder a esa definición siempre y cuando River, ganador del Torneo de la Liga Profesional, también se adjudique el certamen en curso, ya que en ese caso se deberá dirimir el segundo finalista entre los dos subcampeones, que jugarían en campo neutral en fecha a determinar. Cabe recordar que el Albiazul fue segundo en el primer campeonato del año.

El ‘Trofeo de Campeones’ no tiene validez oficial, pero habilita a su ganador a disputar la ‘Supercopa de Campeones’ en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Según el reglamento de la Liga Profesional, el otro equipo que obtendrá ese derecho será el mejor ubicado en la Tabla Anual, por lo que Talleres -en el caso de mantener el segundo puesto en la grilla sumatoria- tendría una segunda alternativa de pelear por ese título, siempre y cuando River -el elenco que más unidades cosechó a lo largo de la temporada- resulte ganador del ‘Trofeo de Campeones’.

DABOVE. El entrenador se hizo cargo del equipo albirrojo en un momento complicado, y logró ponerlo a salvo de la amenaza del descenso. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Belgrano, por estar clasificado para los playoffs de la Copa de la Liga y tener la posibilidad de consagrarse en este torneo, e Instituto, que procura emular al Pirata, también albergan la ilusión de estar presentes en las respectivas definiciones de Santiago del Estero y de Abu Dhabi.