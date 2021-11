En Córdoba, sólo el 15% de los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres

El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino recuperó para siempre el derecho de elegir a sus autoridades.

Aquella vez, el recuento de los votos consagró como Presidente de la Nación a Raúl Alfonsín y en Córdoba cantaron victoria el ungido gobernador Eduardo Angeloz y 239 intendentes y presidentes comunales.

El festejo del radicalismo se extendió hasta San Carlos Minas, donde Beatriz Elisabet Arias se adjudicó los comicios y se convirtió en la única mujer electa para un cargo ejecutivo en la provincia.

Treinta y ocho años más tarde, el mapa del liderazgo político en territorio cordobés no es mucho más alentador en materia de igualdad: de 426 pueblos y ciudades sólo 65 tienen como máxima autoridad a una mujer.

Si bien supera ampliamente a aquel 0,4% de presencia femenina en puestos decisorios de 1983, el actual 15% está lejos de alinearse con los términos de la Ley 27.412, que fue sancionada en 2017 y establece la paridad de género en ámbitos de representación política.

“Este avance en materia jurídica no se cristalizó en una participación efectiva en los diferentes espacios de decisión en el poder”, reflexiona la politóloga Paola Zuban.

“Muchísimos obstáculos”

“En nuestras sociedades capitalistas, occidentales, liberales, y consecuentemente en la construcción de las democracias latinoamericanas, está profundamente arraigada una noción de exclusión y hasta de prescindencia de la mujer en el ámbito político”, señala la presidenta de la consultora Zuban-Cordoba y asociados.

“Históricamente se nos designó un espacio puertas adentro, donde somos la reina, la dueña o la patrona, y hemos sido relegadas, y hasta expulsadas, de la vida pública”, puntualiza.

“La política sigue siendo un lugar reservado para varones”, afirma Zuban. Y explica el concepto: “Aunque ya no hay impedimentos formales, los obstáculos siguen siendo muchísimos. Los partidos políticos, lejos de allanar el camino para que realmente haya igualdad de condiciones, continúan haciendo trampas. Ellos tienen una gran deuda con las mujeres”.

LA MIRADA EXPERTA.

“Es importante remarcar que la paridad no se reduce a un aspecto cuantitativo, sino que involucra también aspectos cualitativos, fundamentalmente vinculados a la forma en la que se ejerce el poder. No es casualidad que en los gabinetes únicamente se designe a las mujeres en ministerios como Desarrollo Social, Salud o Educación, como si no hubiera profesionales capacitadas para conducir otras áreas”, añade la experta.

Números negativos

Trece de los 26 departamentos en que se divide la provincia tienen más de una intendenta o presidenta comunal en ejercicio. Capital, Cruz del Eje, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba no registran presencia femenina en puesto ejecutivos. La mayor cantidad de mujeres al mando se encuentra en Río Cuarto: ocho sobre 22. En términos porcentuales encabezan General Roca (30%), Punilla (28%), San Martín, Río Cuarto y Unión (26%).

“En los cargos decisorios es donde más se manifiesta la desigualdad. Basta con ver la cantidad de presidentas, gobernadoras o intendentas, que muchas veces podemos contar con los dedos de una mano. Hay muchos argumentos de resistencia a la presencia de las mujeres en esos espacios, como que no están preparadas o no tienen carácter, cuestiones que ha quedado ampliamente demostrado que no son ciertas y que responden a estereotipos y prejuicios que están muy asentados culturalmente”, destaca Zuban.

“La igualdad no se da naturalmente ni viene sola. Hay que trabajar mucho desde la sociedad civil, promoviendo redes de mujeres y varones amigables a la perspectiva de género. Y el Estado debe comprometerse para que haya legislaciones afirmativas en la materia”, concluye la analista política.

CUPO FEMENINO

El 6 de noviembre se cumplieron 30 años de la sanción de la Ley 24.012 de cupo femenino en Argentina, que fue pionera en el mundo y estableció un mínimo de 30% de participación de mujeres en las listas de candidatos a cargos legislativos.

La autora del proyecto fue la docente, activista y senadora por Mendoza Margarita Aurora Malharro de Torres, quien era oriunda de Bell Ville.

En 2017, la Ley 27.412 de paridad de Género en Ámbitos de Representación Política estableció que las candidaturas de repartieran en partes iguales.

“Es la mujer la que se va abriendo caminos”

Hace cuatro décadas, Beatriz Elisabet Arias se convirtió en la primera abogada de San Carlos Minas, localidad del noreste cordobés ubicada a 230 km. de la Capital. Dos años más tarde también sería una pionera en la política, ya que fue la única intendenta elegida en la provincia en el regreso de la democracia.

Ella le atribuye al “factor suerte” su ingreso a la vida pública. Cuenta que en un evento organizado por su padre, el exsenador radical Luis Alfredo Arias, el interventor del pueblo se enteró de su flamante condición de letrada y de inmediato la designó asesora. “Eso me dio mucha visibilidad, aunque por entonces no tenía ni miras de dedicarme a la política”, recuerda.

Su posterior participación en la comisión organizadora del 1° Festival de la Minería sería decisiva: “Me sacaron del municipio porque era una persona que se veía mucho, que militaba y que no era ‘del palo’. Ahí nomás la conducción de ‘Renovación y Cambio’ me encomendó hacerme cargo de la campaña y un acuerdo con ‘Línea Córdoba´ consagró mi candidatura y la de la doctora Blanca Roqué, que encabezó la lista de senadores”.

PIONERA. Beatriz Arias fue la única mujer cordobesa que fue elegida para un cargo ejecutivo en el regreso de la democracia.

“Fue suerte, audacia y también un poco de irresponsabilidad. Yo tenía 26 años y quería hacer cosas y participar de aquel momento en el que, después de lo que habíamos vivido con los militares, todo era alegría y esperanza”, recuerda Beatriz sobre sus inicios en la política. “La gente del pueblo lo tomó con naturalidad y nunca escuché a alguien que dijera que no estaba apta para ocupar un cargo”, añade. “En aquellos tiempos se miraba a los políticos con respeto y confianza. La palabra corrupción no existía y no había necesidad de andar hablando de honestidad”, puntualiza.

Por 11 votos

En los comicios del 30 de octubre de 1983, Arias ganó la intendencia de San Carlos Minas por 11 votos. “Aquel resultado fue impresionante, ya que el peronismo se adjudicó los tramos de presidente, gobernador y senador”, rememora. “Fue una etapa muy hermosa y también muy divertida. Hasta diría que casi épica, ya que en el municipio no teníamos una moneda y con ideas, consensos y trabajo pudimos hacer mucha obra pública y construir viviendas”, recuerda sobre su gestión que se extendió hasta fines de 1991.

“Hoy sigo militando con el mismo entusiasmo”, señala la exintendenta de San Carlos Minas, quien también fue diputada provincial y directora del Registro Civil e integra la lista de candidatos de Juntos por el Cambio.

Sobre el rol de la mujer en la política, señala: “A la lapicera la tienen los hombres, eso existe y está claro. Pero es la mujer la que se va abriendo caminos de acuerdo a sus capacidades. La clave está en formarse, informarse y sobre todo escuchar a la gente, que es la que siempre te va a decir hacia dónde tenés que ir”.

LAS 65 MANDATARIAS CORDOBESAS

Intendentas (37)

Alejandro Roca: Ariana Viola (Hacemos por Córdoba).

Ariana Viola (Hacemos por Córdoba). Alpa Corral: Nélida Ortiz (UCR).

Nélida Ortiz (UCR). Ballesteros Sud: Carolina Jara (Unión Vecinal Federal).

Carolina Jara (Unión Vecinal Federal). Buchardo: Antonela Lamberti (Hacemos por Córdoba).

Antonela Lamberti (Hacemos por Córdoba). Capilla del Cármen: Cristina Macagno (UCR).

Cristina Macagno (UCR). Cavanagh: Sandra Dal Bo (Hacemos por Córdoba).

Sandra Dal Bo (Hacemos por Córdoba). Colonia Bismark: Daniela Castrillo (Hacemos por Córdoba).

Daniela Castrillo (Hacemos por Córdoba). Colonia Caroya: Valentina Zamora (Proyecto Caroya-UpC).

Valentina Zamora (Proyecto Caroya-UpC). Colonia Vignaud: Evangelina Vigna (Movimiento Unión Vecinal).

Evangelina Vigna (Movimiento Unión Vecinal). Coronel Moldes: Eva Rosso (Hacemos por Córdoba).

Eva Rosso (Hacemos por Córdoba). Del Campillo: Ana María Zanotto (Hacemos por Córdoba).

Ana María Zanotto (Hacemos por Córdoba). Elena: Doris Aghemo (Hacemos Por Córdoba).

Doris Aghemo (Hacemos Por Córdoba). Estación Juárez Celman: Myriam Prunotto (UCR).

Myriam Prunotto (UCR). Inriville: Julieta Aquino (Unión por Córdoba).

Julieta Aquino (Unión por Córdoba). Isla Verde: Patricia Delsoglio (UCR).

Patricia Delsoglio (UCR). Laborde: María Elisa Vidal (UCR).

María Elisa Vidal (UCR). La Francia: María Fernanda Grimaldi (Hacemos por Córdoba).

María Fernanda Grimaldi (Hacemos por Córdoba). La Playosa: Gabriela Nicolino (Hacemos por Córdoba).

Gabriela Nicolino (Hacemos por Córdoba). La Tordilla: Claudia Bordoni (Hacemos por Córdoba).

Claudia Bordoni (Hacemos por Córdoba). La Posta: Irma Villarreal (Frente para la Victoria).

Irma Villarreal (Frente para la Victoria). Los Surgentes: Paula Córdoba (Hacemos por Córdoba).

Paula Córdoba (Hacemos por Córdoba). Mi Granja: Claudia Inés Acosta (Hacemos por Córdoba).

Claudia Inés Acosta (Hacemos por Córdoba). Monte Cristo: Verónica Gazzoni (UCR).

Verónica Gazzoni (UCR). Melo: Mariángeles Susana Giordano (Hacemos por Córdoba).

Mariángeles Susana Giordano (Hacemos por Córdoba). Monte Leña: Alicia Centurión (UCR).

Alicia Centurión (UCR). Obispo Trejo: Silbia Lorena Mansilla (Hacemos por Córdoba).

Silbia Lorena Mansilla (Hacemos por Córdoba). Quilino: Mabel Godoy (Alianza Vecinal).

Mabel Godoy (Alianza Vecinal). Río Primero: Cristina Cravero (Hacemos por Córdoba).

Cristina Cravero (Hacemos por Córdoba). Salsacate: Karina Figueroa (Juntos por Salsacate).

Karina Figueroa (Juntos por Salsacate). San Antonio de Arredondo: Patricia Cicerone (UCR).

Patricia Cicerone (UCR). San Marcos Sud: Claudia Godoy (Hacemos por Córdoba).

Claudia Godoy (Hacemos por Córdoba). Seeber: Celia Giorgis (Hacemos por Córdoba).

Celia Giorgis (Hacemos por Córdoba). Silvio Pellico: Leticia Alloco (UCR).

Leticia Alloco (UCR). Ticino: Liliana Ruetsch (UCR).

Liliana Ruetsch (UCR). Tío Pujio: Nancy Schiavi (Hacemos por Córdoba).

Nancy Schiavi (Hacemos por Córdoba). Tránsito: Elisa Carrizo (Hacemos por Córdoba).

Elisa Carrizo (Hacemos por Córdoba). Villa Dolores: Carmen Gloria Pereyra (Todos Somos Villa Dolores).

Presidentas comunales (28)