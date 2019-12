En el schiarettismo aguardan ver las reacciones del martes en la asunción de Alberto F.

por Gabriel Silva

El martes por la noche en una entrevista con el canal C5N y en el programa que conduce el cordobés Tomás Méndez, el presidente electo Alberto Fernández volvió a cuestionar con dureza al peronismo de Córdoba, al radicalismo y recordó el origen cordobés de la Revolución Libertadora en 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón.

Sin embargo, y pese a la repercusión de los dichos del mandatario que asume el martes, en la Provincia trataron de bajarle los decibeles a un posible enfrentamiento con Fernández antes de asumir.

Por orden del propio gobernador Juan Schiaretti nadie en el oficialismo provincial se manifestó en torno a esto y todos aguardan ver qué sucederá el próximo martes cuando asuma Alberto F.

De acuerdo con lo que pudo saber PERFIL CORDOBA con distintas fuentes del schiarettismo, en el oficialismo aguardan por ver los gestos del líder del Frente de Todos para con el mandatario provincial cuando este acuda el martes al Congreso y luego a Casa Rosada.

“Hay que esperar al martes. Saludos, gestos, lugar para la foto y todas cuestiones que van a analizar después ustedes”, respondió un funcionario el jueves ante la consulta de este medio.

En el peronismo cordobés entienden además que las duras declaraciones de Alberto F. en la semana le terminan haciendo un favor a Hacemos por Córdoba, la coalición que arranca como oficialismo absoluto desde el martes en la provincia. “Córdoba sigue siendo anti-K y cuando critican al gobernador hay una enérgica defensa del propio. Pasó con (José Manuel) De la Sota y con Schiaretti es lo mismo”, razonan en El Panal.

El viernes por la tarde, y con el Gabinete albertista ya confirmado, el gobernador fue abordado sobre esto y trató de enviar una señal. “No voy a opinar sobre los colaboradores que elige una autoridad elegida por el pueblo. Sí reitero mi predisposición trabajando para el presidente electo Alberto Fernández y todo su equipo”, señaló Schiaretti sobre el final de la semana.

Tranquilidad por el Gabinete. La confirmación del equipo de Fernández trajo calma en Hacemos por Córdoba en algunos ministerios clave. En el Centro Cívico los grandes asteriscos están puestos en lo que sucederá con el campo, la deuda por obras que mantiene Nación con la Provincia, la situación de la Caja de Jubilaciones provincial y el contexto industrial.

Sobre esto último también habló Alberto F. en la entrevista con C5N y la tranquilidad en el schiarettismo llegó el jueves con la confirmación de Daniel Scioli como embajador en Brasil. Más aún cuando días antes Schiaretti había confirmado en el ministerio de Industria provincial a Eduardo Accastello, el villamariense que tiene muy buena relación con el exgobernador bonaerense.

En 2015, ambos hicieron campaña juntos en Córdoba: Accastello para la gobernación y Scioli para la presidencia. Schiaretti vivió en Brasil y está preocupado por la relación entre los dos países porque sabe lo que repercute en la economía cordobesa.

Asimismo, la jefatura de Gabinete, en manos de Santiago Cafiero; y Wado de Pedro en el ministerio del Interior, son también buenas noticias en Córdoba. Aunque en el Centro Cívico insisten con que el diálogo entre Schiaretti y Fernández será directo.

“En esto, ‘el Gringo’ es muy particular y no le gustan los interlocutores. No le gustaron nunca. Por eso aspira a la línea directa como hizo con (Mauricio) Macri”, dicen en El Panal. De hecho, aún no está confirmado con quién irá a la asunción del martes.

Agenda recargada. Pasado mañana la jornada arrancará muy temprano para el mandatario provincial cuando asista a la asunción de Martín Llaryora en la intendencia capitalina. Acto convocado para las 8.30 de la mañana en el Teatro Real.

Después de esto, partirá a Buenos Aires para estar en el traspaso de mando de Macri a Fernández y al regreso, cerca de las 20 tendrá el acto protocolar por el inicio de su segundo mandato (el tercero no consecutivo).

La jura de Schiaretti se hará en la nueva Legislatura y desde allí se trasladará al Panal para tomar juramento a los ministros que lo acompañarán en esta gestión. Dentro de los cuales, hay varios titulares de cartera o incluso áreas con segundas y terceras líneas que tienen buena relación con miembros del Gabinete nacional que asumirá el martes.

Un ejemplo de ello es el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el joven de 43 años que tiene línea directa con varios sub-45 cordobeses.

Todos condimentos que adelantan el “supermartes” que se vivirá en cuestión de horas y donde cada uno atenderá su propio juego.

Llaryora reduce la Orgánica y otorga el primer “gesto” a Schiaretti

En orden cronológico, la asunción de Martín Llaryora acaparará la atención cordobesa en la primera mañana. El regreso del PJ a la Ciudad tendrá la liturgia peronista que para algunos le faltó en la jura de los concejales el sábado pasado.

Al margen de los simbólico, el discurso del intendente electo es aguardado por oficialismo y oposición; y entre los detalles más importantes estará la situación financiera del Municipio que hereda el exvicegobernador. Se sabe que la Provincia le tenderá una mano especial a la capital cordobesa, pero, como lo hace habitualmente, Schiaretti mirará los números. Y el primer gesto de Llaryora vendrá por la reducción de la Orgánica que actualmente tiene alrededor de 370 funcionarios en planta política y se reducirá a casi 280 a partir del martes.

Esto, como el plan de obras y la situación de los servicios serán los ejes del discurso de Llaryora el próximo martes por la mañana.