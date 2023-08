En la city creen que el FMI debe sumar con urgencia al próximo gobierno a la mesa de negociaciones

Dependiendo del resultado de las elecciones de hoy pueden abrirse muchos escenarios en el plano económico y de las expectativas sobre la macro. Pero lo claro es que el desafío más importante será trabajar de cerca con la evolución de esas expectativas para evitar un fogonazo inflacionario y que haya un deterioro de shock dentro de la vapuleada economía doméstica argentina.

Para el mercado es claro que, aun logrando esto, la situación actual es compleja porque es un panorama vulnerable que está deteriorándose porque la inflación está al alza, el crawling peg (la devaluación progresiva y controlada del peso que hace el Banco Central) se está acelerando, el Central no está acumulando reservas y el nivel de reservas netas es muy negativo, con un déficit fiscal muy alto y financiado casi exclusivamente con emisión monetaria.

En ese sentido es que entre analistas, asesores de inversión, agentes y operadores de bolsa comienza a formarse la idea de que hay que mirar con fuerte atención los resultados de hoy, porque definirán buena parte de lo que sucede hacia fin de año. Un punto que cobra especial interés es la reacción del Fondo Monetario Internacional antes estas elecciones primarias y cómo podría moverse, según el resultado.

Es claro que si hay una buena elección del oficialismo se continúa con el programa actual, con los mismo interlocutores y buscando la aprobación definitiva del staff del Fondo para la llegada rápida de los US$7500 millones comprometidos. Pero un resultado más favorable a algunos de los sectores de la oposición puede movilizar otro tipo de acciones.

De esto se habló en un encuentro organizado por la firma cordobesa SyC Inversiones y de la que participaron analistas de la compañía Schroders.

Desde Schroders sostiene que si hay un claro ganador dentro de la oposición el FMI va a querer sumar a esa oposición a la mesa de discusión porque habría altas probabilidades de que a partir de diciembre cambie el interlocutor. En ese sentido cabe recordar que el viernes 28 de julio se anunció que las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un paquete de políticas y un marco macroeconómico actualizado para completar la quinta y sexta revisiones combinadas bajo el programa de Servicio Ampliado de 30 meses de Argentina. Ahora, para que se concrete el desembolso de US$7500 millones se requiere que lo apruebe el directorio del FMI, actualmente de vacaciones y que volvería a la actividad el 15 de agosto, es decir, después de las PASO. Allí se haría la evaluación y se revisarían las condiciones del envío de divisas.

En tanto, los analistas de Schroders recordaron un antecedente importante: se remitieron a cuando Egipto llegó a un principio de acuerdo de metas con el FMI, al igual que Argentina ahora, y que implicaba un salta en el tipo de cambio. “El directorio, al ver que eso no ocurrió no aprobó el programa y nunca se hizo el desembolso. Eso de que se tiene un acuerdo técnico sobre las metas y luego no apruebe el desembolso ocurre y puede ocurrir”, definieron.

Y detallaron que “Argentina necesita imperiosamente ese desembolso y si quieren sumar a dirigentes de la oposición para ver qué plan tienen quizá eso fuerce a un ajuste fiscal y un ajuste del tipo de cambio. Puede cambiar el panorama de la macro, con un shock”.

Para Juan Cruz Lekowic, de Schroders lo que es claro es que hay que trabajar desde ahora en implementar un plan de estabilización.

“Hay que ir a un balance fiscal para cortar de raíz las fuentes de emisión monetaria. Ese sería el aspecto ortodoxo del plan. Pero también hay que sumar patas heterodoxas, como estas anclas nominales ajustando el tipo de cambio para tratar de bajar las expectativas inflacionarias. Dado que el próximo gobierno debería implementar un plan de estabilización es que antes de diciembre deberían comenzar a corregirse los desequilibrios y eso podría ser forzado por parte de la oposición a través del FMI. Por eso decimos que la dinámica que esperamos de la macro cambia sustancialmente según el resultado del domingo”.

Devaluación del tipo de cambio oficial

En los últimos días se vio claramente una aceleración del crawling peg y entre los inversores y analistas la pregunta que queda flotando es si es parte de una estrategia de la mesa del Central o una respuesta a lo que marca la coyuntura.

Para Lekowic es claro que no hay un cambio de estrategia: “No creemos que el Banco Central este apreciando el tipo de cambio en términos reales sino que las devaluaciones fiscales que se acordaron con el FMI generan una aceleración inflacionaria y esta aceleración del crawling peG tiene que ver con la inflación que está esperando el gobierno. El Impuesto País a más del 70% de las importaciones llevó más impacto de precios a la canasta local. Por eso esperamos inflación de julio del 7% y una inflación de agosto sustancialmente superior. Con todo esto en mente no podemos descartar que haya un salto en el tipo de cambio más adelante”.

¿Se invierte en Argentina en mediano plazo?

Dejando de lado el cortísimo plazo que supone una macro álgida y atravesada por las elecciones desde Schroders creen que hay elementos para pensar que Argentina puede captar inversiones extranjeras y domésticas importantes para el bienio 2024/2025 y hacia adelante.

“Dejando de lado aspectos políticos, entre los drivers principales para que Argentina capte inversiones vemos que hay fuertes chances de una canasta comercial positiva para los próximos años. Los términos de intercambio van a ser muy favorables con el gasoducto NK y las inversiones alrededor de Vaca Muerta hacen pensar que la balanza energética cambia y puede ser superavitaria en cerca de US$10 mil millones por año. Y con ese escenario, es posible pensar que Argentina evita el escenario de reestructuración en 2025. Y por otro lado, un driver potente son los precios actuales, sobretodo en renta fija soberana. Hoy hay precios deprimidos y bajos que tienen incorporadas grande parte de las noticias negativas y muy poco de las positivas. Por eso creemos que hay espacio para crecer”, definen.