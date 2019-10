En la Provincia de Córdoba, 40 mil fiscales partidarios custodiarán la elección

por Redacción Perfil

“Necesitamos un fiscal en cada mesa”. Esa es la premisa que siempre se proponen los partidos políticos ante cada elección y parece que hoy está a punto de cumplirse.

De un relevamiento realizado por PERFIL CORDOBA entre las tres principales fuerzas –Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Hacemos por Córdoba– se desprende que una de las claves de esta elección general es la de poder fiscalizar los votos bien de cerca y con mucha gente, por eso algunos hablan de “batallones de fiscales”.

Juntos por el Cambio. Desde el comando de campaña de Juntos por el Cambio aseguran que entre fiscales y colaboradores van a tener un 60% de personas más que en las PASO.

El detalle que brindan es que dispondrán de dos fiscales generales por cada una de las 1.223 escuelas, además de unos 8.750 fiscales repartidos en cada mesa de votación y un refuerzo de 4.500 fiscales suplentes. Se suma otra cantidad importante de colaboradores y auxiliares, estiman llegar a una red de 17 mil personas para custodiar la votación.

En las diferentes capacitaciones que realizaron a los fiscales se puntualizó en algunas cuestiones como estar atentos a que no se mezclen votos de las PASO y evitar el robo de boletas.

Además, a cada fiscal le bajaron una estricta consigna: “hay que estar hasta el último minuto de la votación,nadie se tiene que mover de su mesa. Tenemos que estar desde que se abre la mesa hasta que se cierra la urna y se entrega al correo”.

Desde la coalición que intenta la reelección de Maur icio Macr i estiman que tendrán 187 mil fiscales en todo el país para vigilar la elección.

Frente de Todos. En esta ‘guerra’ por la fiscalización, desde el frente liderado por Fernández no se quieren quedar atrás y destacan que “será la primera vez que la fuerza va a tener el total de la provincia cubierta con fiscales”.

El kirchnerismo de Córdoba asegura que va a contar, en total, con unos 10 mil fiscales. Esa cifra es la suma de los fiscales titulares y suplentes para las mesas de votación, más los generales en las escuelas.

Al mismo tiempo, el FDT contará con fiscales de mesas testigo y fiscales electrónicos. Y para asegurarse que no haya ausencias ni sorpresas, afirman que habrá una “reserva”.

Dirigentes del espacio político revelan un detalle que no es menor a la hora de poder cubrir todas las mesas: “En algunos lugares el peronismo de Córdoba y los intendentes del interior nos van a ayudar a fiscalizar”. Elemento que también confirma la ruptura de un sector del justicialismo provincial con Schiaretti.

Casi como una recomendación que atraviesa a todos los partidos, los dirigentes del Frente de Todos bajaron un mensaje contundente a susfiscales: “No hay que moverse de la mesa. El control tiene que ser hasta último momento”.

Hacemos por Córdoba. En la fuerza de Schiaretti además de la tarea evidente de fiscalizar, han tenido un trabajo extra,“militar la boleta corta”.

Tendrán un número idéntico de fiscales a los que tuvieron en las PASO. Es decir, fiscales por cada una de las 8.750 mesas.

Desde el oficialismo provincial aseguran que la principal estrategia de capacitación a los fiscales fue dedicarse a “hacer docencia con el corte de boleta”.

Ese trabajo para explicar cómo cortar boleta se basa según algunos dirigentes en la siguiente estadística: en las PASO hubo un 3% de votos nulos, de ese porcentaje un 2.5% fueron anulados porque los votantes no sabían cortar boleta.

“Esa fue gente que tuvo la voluntad de votarnos, pero no sabían cómo hacerlo”, precisa un referente del schiarettismo.

Más allá de la fuerza política a la que pertenezcan, a la multitud de fiscales les transmitieron el mismo mensaje: Verificar si hay boletas truchas, que no falten votos en los cuartos oscuros, asegurarse que las boletas no sean las mismas de las PASO (las de las generales son de tamaño más grande y dicen Candidatos y no precandidatos) y certificar el conteo final. En definitiva “vigilar” la elección hasta el último instante.

“Garantizamos la absoluta transparencia”: La secretaria electoral, Marcela Martínez Paz, aseguró a PERFIL CORDOBA que “no hay ningún elemento para poner en duda la transparencia de la votación”. Es una elección que va a contar con la fiscalización de todos los partidos políticos según aseguran.

Sobre el conteo provisorio, desde la justicia electoral reafirman que no lo organizan: “Le corresponde al Gobierno nacional y a la empresa Smartmatic”.

Para evitar confusiones, errores y que no sean anulados los votos, advierten en doscuestiones: Las boletas a utilizar son diferentes a las de las PASO en diseño y en tamaño: “Las de las generales son mucho más grandes. Tienen un tamaño de 19 x 12, mientras que en las PASO eran la mitad. No hay modo de confundirse.”

También hacen una aclaración sobre la circulación de boletas falsas “los únicos votos válidos son los que fueron oficializados por los partidos políticos ante la justicia electoral. Tienen que ser igual al modelo que fue aprobado”, precisa.