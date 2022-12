“Enfrentamos una nueva ola de un virus que sigue haciendo daño”

Cuando la pandemia de Covid parecía ser cosa del pasado y e l país empezaba a percibir que dejaba atrás una parte difícil de su historia, en las últimas semanas volvió a hablarse del tema. Nuevamente, y en medio del Mundial de fútbol, volvieron a colarse en el diálogo cotidiano de los argentinos palabras como virus, contagios, barbijos, ventilación, restricciones, vacunas y un sinnúmero de términos más que habían dejado de usarse cotidianamente desde hace ya varios meses.

El motivo de esta ‘vuelta del Covid’ tiene que ver con el aumento de casos que se viene dando en las últimas semanas, el cual si bien aún no es alarmante ni tiene cifras de la magnitud de las olas anteriores, sí registra un crecimiento sostenido en el tiempo. Para analizar la situación, PERFIL CÓRDOBA dialogó con la médica infectóloga Leda Luzzi, integrante de la mesa de comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología, quien describió el momento epidemiológico actual.

“Estamos ante una nueva ola, la cual muestra un crecimiento significativo en la cantidad de casos, un aumento sostenido en el tiempo el cual aún no tuvo repercusión muy importante sobre el porcentaje de internación ni en el sistema de salud. Sin embargo, estoy viendo internados por Covid y es algo que tiene que ver con la cinética. Es un virus que todavía es pandémico y tiene la capacidad de generar olas y mareas con crecimiento de casos”, explicó.

Motivos. Consultada por las razones respecto al porqué del aumento de los casos, la médica explicó que pasaron muchos meses en una situación de calma en materia de Covid. “Además, muchas personas no se aplicaron los refuerzos de vacunas y el paso del tiempo genera una reducción en la inmunidad colectiva. Creo que no hay que buscarle una explicación. Es algo que está sucediendo y es importante remarcar que debemos volver a reforzar los cuidados, completar los refuerzos para todos los mayores de 18 años. Además, para los mayores de 50 está recomendado un tercer refuerzo o quinta dosis”, remarcó la profesional.

Si bien hubo versiones de especialistas que indicaban que el coronavirus quedaría como un virus respiratorio invernal, al igual que otros respiratorios, esto no se dio y el aumento de casos viene repitiéndose también en los meses de verano. Al respecto, Guzzi comentó que “este virus no ha desarrollado estacionalidad. No evolucionó hacia la estacionalidad. Sospechamos que puede ir hacia eso pero no hay pruebas al respecto. No lo ha hecho en el hemisferio norte. Es un virus que da coletazos en cualquier época del año. Genera olas principalmente porque todavía sigue habiendo muchas personas susceptibles”, indicó.

Vuelta del barbijo. Una de las medidas que más ruido ha generado en la población es la vuelta del barbijo, medida que en buena parte de la sociedad parecía haber quedado atrás.

Para Guzzi hay que volver a tener presentes los cuidados, entre ellos ventilar ambientes cerrados y también la vuelta del uso de barbijo, “el cual está probado que es una barrera efectiva contra el virus”. “Nosotros estamos recomendando que en espacios donde no hay ventilación se vuelva a usar barbijo y se trate de ventilar de la mejor manera posible para respirar un aire de mejor calidad. Sabemos que el barbijo es una medida incómoda, restrictiva, y también somos conscientes de que es muy difícil volver a introducir una medida de estas características, pero en este contexto epidemiológico es necesario”, señaló.

Long Covid. Ante algunas versiones que indican que el virus se habría hecho menos agresivo, la infectóloga descartó esta posibilidad y subrayó el hecho de que no hay que subestimar al virus ya que “tiene mucho potencial para generar un daño en la salud del paciente, no solo en el momento sino pacto a largo plazo, algo que estamos observando con los pacientes que sufren ‘Long Covid’ o Covid prolongado. Muchos colegas están con síntomas persistentes. Nunca un virus les dio un cuadro de esta magnitud, el cual incluye taquicardias, desautonomías, falta de aire: son muchos síntomas”, detalló. Y añadió: “No es cualquier virus y no es gratuita la infección. El virus no es menos virulento, sino que la inmunidad generada gracias a la vacunación permitió ponerle freno a las formas graves. Sigue ocasionando internaciones, personas graves y mortalidad.

“La gente no tomó conciencia del virus”

Cuando muchos sociólogos consideraban que la pandemia dejaría lecciones en la sociedad por al aislamiento y la cantidad de muertes que se produjeron, Leda Guzzi considera que en materia de infectología y de cuidados en la transmisión de virus la población parece no haber tomado dimensión real de la problemática. “El comportamiento social parece indicar que no se aprendió nada. Seguramente es una generalización injusta y un poco autoritaria, porque tal vez muchos capitalizaron ese aprendizaje. La pandemia nos dejó como lección que dependemos mucho de lo que se hace en comunidad. Este virus nos demostró que nadie se salva solo”, señala.

Donde vacunarse

Algunas de las instituciones públicas donde encontrar las vacunas de calendario y vacunas Covid-19 son los siguientes: Hospital de Niños de la Santísima Trinidad; Hospital del Noreste Elpidio Torres; Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón; Hospital Florencio Díaz; Hospital Materno Provincial Dr. Raúl Felipe Lucini; Hospital Materno Neonatal; Hospital Misericordia; Hospital Pediátrico del Niño Jesús; Hospital Rawson; Hospital San Roque Viejo; Hospital Tránsito Cáceres de Allende; Hospital Infantil Municipal; Hospital Príncipe de Asturias; Hospital Nacional de Clínicas; Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología.