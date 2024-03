Entre la bronca y la autocrítica: ¿Instituto está para más?

La sensación de amargura aún perdura en Alta Córdoba. Los hinchas de Instituto sienten que esta Copa de la Liga podría haber sido algo más que un sólo transitar. Es que se armó un plantel interesante, el equipo tuvo un buen funcionamiento en las primeras fechas e incluso llegó a liderar la tabla de posiciones y el torneo le dio oportunidades, pero en las últimas tres jornadas bajó su nivel, perdió los tres partidos y quedó en el ambiente un gusto amargo entre hinchas, socios y los futbolistas de la ‘Gloria’.

¿Qué le faltó al equipo para meterse entre los cuatro clasificados? Es la pregunta que permanece en el aire, más allá de que todavía existen chances matemáticas, aunque mínimas, de pasar a la otra ronda.

Tras la derrota ante Argentinos Juniors el jueves por la noche se reflejó en los rostros de los futbolistas ese malestar. Miradas al suelo y ceños fruncidos fue la postal que entregaron antes de entrar a los vestuarios. Los hinchas también reflejaron el fastidio, aunque despidieron a los jugadores con algunos aplausos. PERFIL CÓRDOBA dialogó con Roberto Bochi, un referente del plantel albirrojo. Siempre dispuesto a dar la cara –en las buenas y en las malas– y habitualmente analítico, sin poner el cassette, el volante central no dudó en graficar cómo se siente tras los reiterados traspiés. “Tenemos bronca y decepción. En los últimos tres partidos que perdimos (salvo el primer tiempo con Vélez), creo que habíamos hecho méritos para llevarnos algo. Trato de buscarle alguna explicación, está claro que fallamos en algo, algo hicimos mal y por eso perdimos estos tres partidos”, sostuvo.

El mediocampista central de 36 años y baluarte del ascenso de Instituto en 2022, agregó sin rodeos: “Estamos cometiendo errores, no pudimos mantener el arco en cero en estos tres partidos y nos da mucha bronca, porque cuando lo mantuvimos fueron más los partidos que ganamos. Sabemos que algo estamos haciendo mal y hay que corregir la situación”.

—¿Por qué crees que ‘les faltó cinco para el peso’ para pelear realmente el torneo?

—Fue un torneo muy parejo. En ningún partido sentimos que nos pasaron por encima. Los partidos que perdimos los perdimos por un gol. Está todo muy parejo, se nota en las dos zonas. Son detalles, estamos en Primera división: si no hacés los goles no te perdonan. En Primera división esos detalles son importantes. Si yo tuviera la solución ya lo hubiese corregido. Pero esto es fútbol y en el fútbol muchas veces lo analizamos y simplemente pega en el palo y sale o pega en el palo y entra. Pero no quiero caer en la fácil y decir que no ligamos, porque seguramente algo estamos haciendo mal.

—¿Cuánto influye el proceso de consolidarse en Primera?

—Sí, seguramente, después de tantos años en el ascenso, hay que entender que esto debe ser un proceso. No nos podemos olvidar de sumar puntos y hacer un colchón para la permanencia y los años que vienen. Pero la ilusión está en meterse entre los cuatro, porque ese era el objetivo que nos propusimos al corto plazo. Ahora está difícil cumplirlo y necesitamos ganar urgente.

—¿Seguís teniendo ilusión de entrar entre los cuatro o ya se terminó?

—Mientras nos den los números siempre vamos a pelear, pero la realidad es que ante Argentinos Juniors era una final, porque si ganábamos nos metíamos dentro de los cuatro y nos permitía llegar a las últimas fechas con chances. Ahora es más difícil.