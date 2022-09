“Es buena la campaña, pero da bronca los puntos que perdimos”

Instituto tiene en su plantel jugadores de trayectoria, con pasado en clubes importantes y con logros relevantes en sus currículums. Entre ellos, el volante central Roberto Bochi, quien en su carrera obtuvo seis ascensos y es uno de los pilares de la actual campaña del elenco de Alta Córdoba, escolta de Belgrano en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Con esa experiencia a cuestas dialogó con PERFIL CÓRDOBA y no se puso el casette para confesar: “A mí me cuesta disfrutar los momentos. Sí, es una buena campaña la que estamos haciendo, pero me duele y me dan bronca los puntos y partidos que se nos escaparon en el camino. Lo hablamos en el grupo y cuan do miramos para atrás creemos que merecíamos más y hoy podríamos estar más cerca del primero. La campaña no es mala, pero nos da bronca. No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir porque se vienen fechas importantes y debemos terminar lo más arriba posible”.

La ‘Gloria’ viene de golear 4 a 0 a Gimnasia de Jujuy y esta tarde visita a Flandria, por la fecha 34 de la Primera Nacional. Bochi considera que es el partido más difícil que les tocó, ya que el equipo de Buenos Aires está peleando por no descender.

—En otras temporadas, con los números que tienen, hubiesen ascendido directamente. ¿Qué genera eso: satisfacción por la gran campaña o bronca por toparse con un Belgrano de estadísticas tremendas?

—En lo personal me da bronca. Justamente hablaba con (Fernando) Alarcón, que ascendió la temporada pasada con Tigre y ellos hicieron los mismos puntos que hoy tenemos nosotros. Eso da bronca, pero es lo que nos tocó. Cuando llegamos a Instituto sabíamos a qué club veníamos y para qué veníamos: tenemos la obligación de pelear arriba. Hay que meterle en las últimas fechas.

—Si salen segundos tendrán 21 días de descanso; entran en semifinales, pero pierden envión. ¿Qué preferís?

—No lo pensé. No es lo ideal terminar segundos y estar tres semanas parados. Pero elijo el segundo puesto y creo que todos vamos a coincidir. Aunque reitero: no es lo ideal estar tanto tiempo sin competencia.

“Un grupo de jugadores inteligentes y pibes con identidad en el club”.

¿Dónde quedó el Bochi de Las Flores?

Bochi surgió del club Las Flores, de la Liga Cordobesa, pasó por diversas instituciones, luego como futbolista profesional y por sus logros es conocido como ‘el señor de los ascensos’. Sin embargo, el volante no se hace cargo del mote y expresa que aquel niño que tenía muchos sueños futboleros cambió en muchos sentidos.

—¿Qué significa para vos haber obtenido tantos ascensos?

—¿La verdad? Hoy no le doy importancia. Creo que cuando no juegue más me voy a dar cuenta de todo lo que me tocó vivir. No soy de estar pensando en esas cosas, de hacerme cargo. Me cuesta el tema de atribuirme los seis ascensos, porque es un deporte en equipo: si fuera individual seguro no hubiese logrado nada. Tuve la fortuna de integrar enormes grupos en lugares y momentos indicados. Fueron metas que fui tratando de cumplir. Gran parte de mi carrera la hice en el ascenso y uno juega por eso, por ascender, es el único premio. Me puse estas metas y las pude cumplir.

—¿Qué recordás de aquel pibe que surgió en Las Flores?

—Que era un jugador diferente. Me crié jugando el 4-3-3 antiguo, jugaba de volante por izquierda, nada que ver con lo que hago ahora. Cuando me fui a Buenos Aires me hicieron volante central y tuve que cambiar mucho mi forma de jugar, tuve que mutar, su-

mar conceptos, agresividad. Aquel pibe de Las Flores hoy no me reconocería –se ríe–. Nos seguimos juntando con

los chicos de Las Flores y ellos se ríen por lo rústico que soy ahora y me dicen: “¿Dónde quedó el Bochi de Las Flores?”.

—Y a ese pibito de Las Flores que tenía sueños futboleros, ¿qué le diría este Bochi que logró seis ascensos?

—A todos los sueños que tenía, siento que no los cumplí. Eran jugar en Boca o River, en Europa y la Selección. No sé si habré sido un gran soñador o no me dio para cumplirlo. A medida que pasaron los años, los sueños se fueron transformando en metas. Esos sueños no los voy a cumplir, pero me queda la satisfacción de que lo di todo. Hay millones de jugadores y con el paso de los años te das cuenta que es difícil. Por eso valoro el esfuerzo que hice y esa satisfacción de que di todo y quiero darlo todo para seguir cumpliendo metas. Siempre para adelante, que es lo que me enseñaron.