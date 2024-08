Escándalo por coimas y un BMW a 195 km/h: “La Caminera puede tener fama de severa pero no de coimera”

Luego de la denuncia que publicó Perfil Córdoba del empresario bonaerense Daniel Luján (52) sobre amenazas, pedidos de coimas y hasta simulacro de fusilamiento, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros salió con una dura respuesta. Hasta adelantó que se analiza hacer una presentación judicial por parte los agentes que fueron protagonistas del operativo.

Según lo relatado por Luján, todo ocurrió durante la siesta del domingo 28 de julio pasado, en cercanía de la localidad de La Carlota cuando regresaba con su hijo mayor desde San Luis. En el kilómetro 484 de la ruta nacional 8 fue detenido por la policía Caminera de Córdoba.

Allí, describió que los agentes le pidieron dinero para evitar una multa por circular a una velocidad excesiva y hasta lo amenazaron con matarlo, cuando uno de los policías le grito al otro: ¡Matalo, Matalo!

Luego de casi un mes, las autoridades decidieron dar explicaciones y su punto de vista a la prensa. El mismo ministro Juan Pablo Quinteros avaló el trabajo de la Caminera y apunto directamente al empresario asegurando que todo lo que dicho es falso. Describió que el conductor cuenta con un sinfín de antecedentes desde el año 2012. “Todo lo que dijo este señor, es falso. Hay un montón de antecedentes, desde 2012-2013, 2015, 2017, 2020, 2024. El conductor no cumple con requisitos para una licencia de conducir. De siete infracciones, una paga, el resto impagas”, indicó.

El funcionario comentó que se ha reunido con los agentes del sur provincial y adelantó que la misma cartera les dará el respaldo “para que cada uno de ellos pueda presentar una demanda civil en contra de este hombre. La demanda penal se hace cargo la provincia”, expresó.

“Impactó por los dichos, a primera hora hicimos una reunión con área legal del Ministerio y policía y hemos tomado la determinación de presentarnos en la causa por falsa denuncia. Estuvimos con los efectivos que estuvieron en el procedimiento. Nos parecer que esto no puede quedar así”, dijo molesto Quinteros.

Para que no queden dudas que los agentes no serán sancionados y que buscará que la justicia esclarezca lo sucedido, expresó: “la Caminera puede tener fama de severa pero no vamos a permitir que se nos trate de coimera. Pueden ver en sus legajos, pueden ver antecedentes de este hombre, que circula sin luces, con conducción temeraria”.

Los antecedentes de Luján

Daniel Luján, propietario de una empresa dedicada a los servicios ambientales, admitió que conducía a exceso de velocidad. En su relato expresó que volvía acompañado de su hijo de 19 años. Asumió que circulaba a una velocidad fuera de la ley y que se detuvo esperando que le labren una multa, pero todo terminó descontrolado.

Según la misma Caminera Lujan registra antecedentes como un conductor peligroso, estas son las multas que tendría en la provincia:

2012

El 1 de Septiembre: cruzar en doble línea

El 19 de noviembre: Cruzar en doble línea

2017

El 2 de enero: ruzar en doble línea

2013

El 26 de junio y el 3 de agosto: Luz quemada de noche

2014

El 15 de diciembre se sentencia su inhabilitación

2020

El 23 de noviembre: Luz quemada de día

2024

El pasado domingo 28 de julio: infractor al Artículo 516 (exceso de velocidad) de la ley 8560 Tipo 4, se movilizaba a 190km por hs. (Tipo 4 sería "Límites máximos especiales", superó la velocidad)

De las 7 infracciones una de ellas se encuentra pagada, el resto están impagas.

