Escarcha, choque en cadena en el ingreso a Docta y un reclamo que nadie atiende

La temperatura levemente bajo cero con la que amaneció este viernes en Córdoba capital generó las condiciones propicias para la formación de escarcha. Esto ocurrió en el ingreso a Docta, lo que provocó choques en cadena y al menos dos lesionados. Vecinos de esta urbanización, junto a los de Siete Soles y Tejas 3, reclaman hace tiempo por el escurrimiento de agua y líquidos grises.

Los vecinos de las tres urbanizaciones han presentado reclamos en la municipalidad de Malagueño, ejido al que pertenece Tejas 3. Lo propio hicieron los habitantes de Docta y Siete Soles, ya que una parte de los propietarios tributan en ese municipio y otra en Córdoba capital. Estos barrios-ciudad está ubicados a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz, justo en el límite entre la capital y Malagueño.

“Estamos muy agotados que no nos escuchen”, contó a PERFIL CÓRDOBA Gabriela, propietaria en Docta, quien agregó: “Los líquidos que vienen de Malagueño escurren por todos lados y nadie hace las obras para canalizarlos. Entonces, cuando hace mucho frío, esa agua se escarcha y ocasiona accidentes”.

Justamente, este viernes alrededor de las 7, un motociclista protagonizó un derrape y otros autos chocaron en cadena al no poder frenar por el agua solidificada en el asfalto. Por estos siniestros tuvo que intervenir la Policía y una ambulancia, lo que también provocó largas demoras de tránsito en la salida de la urbanización.

Piden más seguridad

El ingreso a las tres urbanizaciones es por la autopista, unos metros antes de las cabinas de peaje. En ese lugar se diseñó un sistema vial para que los automovilistas entren a sus barrios luego de atravesar un túnel debajo de la ruta que comunica Córdoba con el valle de Punilla.

“Pasás por ese túnel y no tenés retorno. Allí nos han tirado piedras y más de una vez han querido robarnos. No hay luces y está todo oscuro, pero nadie se hace cargo por Caminos de las Sierras dice que no le corresponde, misma respuesta que tienen ambos municipios”, relató otro vecino a este medio.