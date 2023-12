Escenarios 2024: inflación de 170% con estabilización exitosa o de 500% con plan fallido

Federico Sturzenegger, el reformador, que consiguió Javier Milei para quitar toda sombra de intervencionismo estatal en la actividad privada, adelantó que esta semana que comienza enviarán otro paquete de medidas para eliminar 160 leyes que ponen algún tipo de traba a la economía.

Así, el plan de desregulación de la economía, que apunta a ser un bloque para generar políticas de corto, mediano y largo plazo, sigue su marcha.

Ese plan de desregulación corre en paralelo con otro plan, más urgente y que no puede salir mal en los términos del gobierno si apuntan a tener éxito: el de la estabilización de la economía.

Sobre los lineamientos del plan de estabilización, las medidas acertadas y las que generan dudas y sobre los escenarios que se abren para la macro en 2024 el presidente de Invecq Consultores y Tendencias, Esteban Domecq, disertó ante empresarios cordobeses y convocados por la sociedad de bolsa S&C Inversiones.

Para el “mapeo y diagnóstico inicial” Domecq puntualizó que la “legitimidad del gobierno no es del 55%, porque han sido votos prestados y que hay un tema de capital político a construir porque hay un Congreso muy debilitado y sin gobernadores propios. Es probable que sea cierto que es una de las herencias económicas más complejas. Pero si bien es una herencia compleja en el plano macro convive con una buena situación en el plano de micro sectores que van a traccionar como la minería, el agro, el petróleo, el turismo, la economía del conocimiento”.

A esto se suma, obviamente, el frente social complejo: “hay mucho deterioro del tejido social, con un punto de partida de 43% de pobreza para empezar un proceso de ajuste y corrección. El tejido social de arranque empeora. Hay un enorme desafío de cómo un gobierno administra una macro economía extremadamente compleja y al borde de una crisis, con debilidad política, pero con un mundo que tira una soga y sectores que van a empujar”.

Para Domecq el gobierno entra en una Fase Taller para resolver esta herencia macroeconómica con varios ejes definidos:

-Eje fiscal: apuntan a resolver el principal problema que es el déficit fiscal que deja un déficit inercial de 4 puntos del Producto Primario. Se busca cerrar el déficit fiscal en modo shock. 5,2 de ajuste de déficit fiscal no lo pudo hacer ningún presidente, salvo con crisis política y sociales agudas. El mayor ajuste lo hizo Macri (3,4% en dos años y con ayuda del FMI).

Un 40% del ajuste viene con más impuestos (2,2 puntos) (País, retenciones, Ganancias, adelanto de BP); el 60% (2,9 puntos) viene de menos gasto (trasferencias a provincias, obras públicas, menos subsidios, programas sociales congelados, empresas públicas, ajuste previsional). “En todo lo que no se pueda avanzar por las vías de menos gasto y más impuestos hay un trabajo sucio que va a hacer la inflación por medio de la licuación”.

-Eje monetario: el exceso de pesos de la economía está en los plazos fijos y la contra cara de eso son las Leliqs. Es un sobrante de pesos contenido en los remunerados. Sigue el cepo, bajaron las tasas de interés y empezó un proceso de corrección de precios relativos. Se busca licuar con más inflación.

-Eje financiero: la estrategia es de absoluta rigurosidad en los compromisos. En 2024 vencen US$16 mil millones, la mitad es el Fondo (puede aportar US$5000), organismos internacionales se van a rollear. “Quedarían US$4000 millones, que no debería ser un problema para este equipo. Con respecto a la deuda en pesos la bajada de línea es que Argentina no puede tener otro reperfilamiento, hay que pagar. Se buscará reestructurar con el Fondo y luego apuntar a volver a los mercados internacionales”.

-Eje cambiario: se sinceró el tipo de cambio pero se mantienen los esquemas de tipo de cambio diferenciales y los controles de capitales. Se eliminan las SIRA´s, no hay licencias no automáticas pero mantienen el esquema de pagos diferidos. Empiezan a aparecer cosas no resueltas como la normalización del pago a proveedores del exterior. El esquema de pagos quedó con un programa segmentado según el tipo de bien. El BOPREAL no tuvo buen resultado. No hay optimismo con esta herramienta que amerita ser recalibrada.

“Hay mucho del programa que está vivo y modificándose. Es un problema que haya más restricción al sector externo. El programa está siendo muy inflacionario en el arranque, más de lo que uno esperaba. La falta de un ancla nominal es un problema en el arranque. Si no detienen esa nominalidad el impacto en la actividad puede ser más importante. Puede ser que estemos en la antesala a un programa de estabilización para marzo o abril. El riesgo es que si la nominalidad no desacelera en febrero vamos a estar teniendo que devaluar de nuevo”, plantea Domecq.

La economía real. Para lo que viene, Domecq plantea dos escenarios claramente diferenciados en términos del impacto y qué puede pasar en la economía real y la actividad:

“Hay tres elementos que amortiguan la recesión: la brecha porque atrajo un aluvión de turistas fronterizos; la inflación acelerada porque vino con una aceleración del consumo por cobertura y luego el Plan Platita que amortiguó también la caída. Lo que viene es un proceso de enfriamiento. Con dos escenarios:”

-Estabilización exitosa: en un proceso exitoso la economía puede caer 2 puntos, que no es algo desastroso. Hay sectores que van a seguir expansivos. Consumo cae -4, caen ingresos reales y deterioro en el nivel de empleo, pero no es una caída abrupta. Los sectores volcados al sector externo van a estar expansivos. Si la estabilización es exitosa la inflación en marzo interanual es 350%, pero puede terminar el 2024 en la zona del 150% a 170%.

-Espiralización: no se contiene la brecha ni la inflación y tenemos una caída de la actividad del 5, con caída del consumo del -10. El mercado interno va a sentir fuertemente el proceso de corrección de precios relativos. “Pero Argentina no está atravesando una crisis de actividad real. Hoy el desempleo es 5,7%. Yo estoy viendo que el desempleo va a la zona del 8% a 10% dependiendo si es exitosa la estabilización. Pero en 2001 el desempleo fue del 22%. El Rodrigazo tuvo una crisis nominal, complicó mucho, pero había actividad. Argentina no tiene un 2001 por delante, no tiene una crisis profunda de actividad porque hay sectores que amortiguan. El mercado se enfría, pero no para todos los sectores y eso le pone un límite a la recesión. El problema es la inflación. Si la estabilización es fallida vamos a una inflación de 500% a 600%. De eso hay mucha probabilidad.

“El desafío es estabilizar la economía. Y es un desafío económico, político y social”, afirmó.