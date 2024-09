"Ese dinero no lo tengo, nunca lo tuve": docente colombiano se declara inocente en investigación por financiamiento terrorista

El Juzgado Federal de San Francisco abrió una investigación preliminar a raíz de un informe difundido desde Buenos Aires sobre posibles movimientos financieros vinculados a una organización terrorista. La investigación apunta a transferencias de fondos desde la localidad de Porteña, en la provincia de Córdoba, hacia cuentas asociadas a Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en Líbano, un presunto financista de Hezbollah.

Abren expediente en el Juzgado de San Francisco por posibles movimientos financieros desde Córdoba a Hezbollah

Según fuentes judiciales, las transferencias se habrían realizado mediante plataformas de criptomonedas desde una cuenta a nombre de un ciudadano colombiano residente en Argentina, identificado como Miguel Fierro Uribe, quien trabaja como docente en Córdoba y realizó un curso de criptoactivos.

Registro y antecedentes

El 27 de agosto, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT) incluyó a Fierro Uribe en su base de datos. Fue señalado como sospechoso de realizar 30 transferencias por un monto aproximado de 1.700 millones de pesos hacia una billetera virtual vinculada al financiamiento del grupo islámico Hezbollah.

El acusado, de origen colombiano y licenciado en idiomas, llegó a Argentina en 2012 para continuar sus estudios. En 2021, comenzó a incursionar en el mundo de las criptomonedas mediante la compra de un curso en criptoactivos, con el objetivo de aprender a invertir. Sin embargo, su situación cambió drásticamente cuando fue vinculado a esta investigación de financiamiento terrorista.

La versión de Miguel Fierro Uribe

En declaraciones públicas, Fierro Uribe aseguró no tener ninguna conexión con actividades terroristas ni con las transferencias que se le atribuyen. El pasado 24 de agosto, al intentar realizar operaciones en el banco, descubrió que sus cuentas estaban bloqueadas. Según explicó, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó el bloqueo sin notificación previa, y hasta el momento no ha recibido comunicación oficial al respecto.

"Me veo envuelto en una situación que jamás imaginé. Nunca jamás tuve contacto con ninguna organización terrorista. No tengo antecedentes penales", indicó en diálogo con Cadena 3.

El docente sospecha que podría haber sido víctima de un robo de identidad. "Pienso cualquier cosa. Pero no tengo certeza. Soy una persona inocente, voy a dar la cara donde me lo pidan".

Su actividad relacionada con criptoactivos se limitaba a comprar activos a un precio determinado y venderlos a un valor más alto, obteniendo así una ganancia. "Eso es lo que hago, lo que hacemos muchos. Es un trabajo legal por el que se pagan impuestos", explicó.

Fierro Uribe también indicó que nunca manejó cantidades cercanas a los montos señalados en la investigación. "Soy una persona de clase media-baja, ese dinero no lo tengo, nunca tuve. En mis declaraciones tengo absolutamente todo registrado y yo para nada tengo un patrimonio como ese", agregó.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el docente insiste en su inocencia y en su disposición para colaborar con las autoridades. "Soy el primer interesado en que esto se esclarezca", afirmó.

"Voluntariamente, me dirigí al Juzgado Federal, por medio de un defensor público, y me puse a disposición que si requerían alguna otra información o algo, que me llamen, que yo soy el primer interesado en que esto se esclarezca".