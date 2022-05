Esperan que De Loredo defina candidatura a gobernador antes de fin de año

La imagen actual de Juntos por el Cambio es la de una fuerza unida, con fotos día por medio y repitiendo que trabajan en el proyecto más que en los nombres propios. Sin embargo, dos hechos hicieron ruido y aún hoy tiene repercusión en el centenario partido: el primero fue el encuentro de Villa Giardino, con una foto casi perfecta donde no se le puso nombre a ninguna candidatura y los debates no estuvieron centrados en lo electoral. La disonancia apareció al final, cuando el diputado nacional Rodrigo De Loredo, la figura del momento del radicalismo de Córdoba, quiso hablar y no lo dejaron porque entendieron que sólo buscaba su lucimiento personal.

“El radical más votado en la última elección concurrió en la segunda jornada y llegó tarde, con pretensiones de subir a ser vitoreado”, le dijo el intendente de Bell Ville, Carlos Briner, a este medio, luego del encuentro.

El otro hecho puntual que desacomodó a los miembros de la alianza fue el locro del 1° de mayo organizado por Luis Juez pero presentado como de Juntos por el Cambio. Allí también hubo muestras de unidad y pocas palabras -Juez fue el único orador-.

Sin embargo, también hubo ruidos. ¿Qué se dijo puertas adentro del radicalismo? “Fuimos invitados a un encuentro de Juntos y nos encontramos con un acto del Frente Cívico con banderas de Juez, vítores para el senador y a él como vocero de la alianza, mostrándose como el único candidato en los hechos”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Los que se animan a contar un poco más allá de lo que dice el libreto es que algunos están cada vez menos de acuerdo con la conducción de su partido, “empeñada en someterlos sin posibilidades de tener expresiones propias”, algo a lo que los radicales cordobeses no están acostumbrados y mucho menos luego de la última interna, cuando el sector que ganó lo hizo “apenas por un punto de diferencia”. “Nadie puede arrogarse una conducción férrea porque nadie la ganó y se debe respetar un diálogo y un consenso que últimamente escasea”, señalan.

¿Candidatura sí o no? Sin embargo, algunos radicales cordobeses se animan a contar un dato más auspicioso para el futuro de su partido: explican que el silencio de la mayoría, en realidad, no tiene que ver con una resignación respecto a la figura de “Juez candidato a gobernador”, sino con “un pedido de tiempo” que habría realizado el propio De Loredo. El potencial tiene que ver con que nadie se anima a blanquear ese planteo del diputado.



“A fin de año, tal vez con otros números sobre la mesa, lanzaría su candidatura a gobernador para enfrentar a Juez. Ahora no es el momento porque no tiene toda la fuerza que necesita. Algunos se quedaron tranquilos porque creen que él va a ser candidato a gobernador de los radicales”, fue el mensaje que transmiten varios.

¿Se puede pensar en un escenario semejante? Hay algunos datos que permiten pensar en ese sentido. Por caso, De Loredo sigue recorriendo la Provincia a la vez que trabaja en el crecimiento de su imagen. Mientras tanto, Juan Negri se muestra cada vez más consolidado como potencial candidato a intendente del radicalismo, aunque el mensaje oficial es que no es tiempo de hablar de candidaturas.

En este escenario, no son todas buenas para el radicalismo. Si bien algunos creen que están preparando a De Loredo para que sea el candidato radical, se confirma el temor de otros que se trata sólo de una distracción para que corra el tiempo y a último momento, sin plazos, queden obligados a aceptar la candidatura de Juez a la gobernación.

Consenso, contra Carasso

Un sector del radicalismo –Consenso- se expresó públicamente el jueves en contra del presidente del partido, Marcos Carasso. “Desafortunadas expresiones del presidente del Comité Provincia de la UCR, que dice lo que otros piensan. “Aún padecemos los efectos de una irresponsabilidad política, donde abundaron los egoísmos y personalismos absurdos que significaron una derrota histórica del radicalismo otorgando una inusual mayoría al peronismo que avasalla las instituciones, poniendo en riesgo la calidad institucional de la provincia”, señalaron en el comunicado, recordando la división de la UCR en el 2019. Desde Consenso expresaron que “el congreso de Giardino marcó rumbos a través de conclusiones, fruto del debate del conjunto de los militantes, que debemos poner en práctica y no caer en tentaciones de un personalismo autoritario, que apunta a que nada cambie”.