Esperan que la Nación libere fondos para pagar a choferes

Mariano Nievas

“El paro de colectivos se levantó porque la municipalidad puso 23 millones de pesos”, la frase corresponde al intendente Mestre, asegurando que “gracias” al municipio los cordobeses no tuvieron que sufrir un nuevo paro en el sistema que había sido programado por 48 horas. La gestión Mestre puso, en este caso, el dinero para la primera cuota del incremento que a nivel nacional acordó la UTA.

El efectivo que dispuso la Municipalidad salió de un sistema de fondos al transporte que luego las empresas tienen que restituir. Un remiendo más, que sirve en todo caso para resolver el problema en lo inmediato, pero lejos está de dar una solución de fondo.

¿Quién pone la plata? Desde la Provincia aseguran que no van a poner “ni un peso más” al sistema de transporte. “Cómo nosotros tuvimos que aumentar el interurbano, a Mestre no le va a quedar otra que aumentar el boleto en la Capital”. Así de contundente fue la reflexión de un funcionario provincial para graficar que al intendente casi no le quedarían demasiadas alternativas sobre la mesa, si no hay subsidios tendrá que haber aumento de tarifas.

Desde el Panal afirman que este conflicto era previsible y que hay una responsabilidad ineludible del Gobierno nacional desde el momento en el que se decidió transferir a cada jurisdicción el manejo de los subsidios al transporte. Ratifican, también, que no están en condiciones de aportar más allá de los 2.000 millones de pesos que ya ponen como subsidios a todo el sistema de transporte.

Esto se suma a los aportes nacionales y hacen un total de 3.250 millones de pesos; de ese dinero a Córdoba capital le corresponden 1.596 millones de pesos. Además, la Secretaría de Transporte provincial asegura que ellos no tienen ninguna deuda con las empresas de transporte y ratificaron de manera contundente que “no van a poner nuevos subsidios”. Gestiones ante la Nación.

Fuentes municipales le aseguraron a PERFIL CORDOBA que desde el jueves pasado y hasta mañana lunes, harán todas los intentos y gestiones necesarias en la Casa Rosada para que el Gobierno nacional “suelte” partidas extras para afrontar el pago del incremento salarial a los choferes. Según las estimaciones que hacen desde el municipio, para hacer frente a la totalidad del aumento a los operarios hasta el mes de noviembre se necesitarían unos 350 millones de pesos extras para cumplir en tiempo y forma con lo pactado en la paritaria.

Sin embargo, ese monto puede llegar a ser superior ya que en septiembre los choferes podrían recibir otro aumento cercano al 10%. Desde el municipio son tajantes al asegurar que para evitar una suba del boleto la única solución es con recursos de la Nación o de la Provincia, de lo contrario “estamos complicados” se sinceró un funcionario municipal.

En el Palacio 6 de Julio también aseguran que en el acuerdo firmado entre la Nación y la Provincia -que modificó el manejo de los subsidios- queda claro que las provincias “asumen la responsabilidad” del manejo de esos fondos. “Acá la provincia no quiere poner la plata por dos motivos bien claros -define una fuente municipal-. Por un lado, tienen un severo problema fiscal y el otro es claramente político, están militando para que desde la Municipalidad subamos la tarifa ahora y así Llaryora no tiene que pagar el costo de aumentar apenas asuma en diciembre”.

¿Boleto a 35? Los tiempos apremian a todos, y el próximo 4 de agosto las empresas tienen que afrontar otro tramo del aumento pactado entre las partes (20% a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos por cobrar el 20 de julio; cuatro mil pesos, el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo es por tres meses).

Para esa fecha, las empresas van a necesitar 36 millones de pesos para cumplir con el compromiso firmado. El intendente ya anticipó que la municipalidad no cuenta con ese dinero, desde la Provincia ratifican en público y en privado que no van a poner ni un peso más y en caso de fracasar las gestiones que desde el Municipio están realizando ante ministros nacionales para fondos extras, todos los caminos en este caso no van a conducir a Roma, pero casi con seguridad van a llevar a un aumento del boleto.

El interrogante es saber a cuánto se podría ir el valor del pasaje. Desde la Fetap tienen un panorama bien claro de la situación: “Esto se soluciona con plata, o sale de subsidios o sale de la tarifa”, dicen y evalúan un boleto a 35 pesos. Pero desde la Municipalidad son más cautos a la hora de hablar de un precio. Aseguran que recién están en una etapa de evaluación y que, en caso de aplicarse un aumento, los nuevos valores deberían estar “por arriba de los 30, pero menos de 35”.

ESPERANDO SEÑALES

Aumento de boleto o subsidios, esa parece ser la única salida para afrontar el conflicto, ¿Asumirá Mestre en los cinco meses que le quedan de mandato, el costo de subir nuevamente el boleto? ¿Podrá conseguir fondos extras del Gobierno nacional? ¿El sistema está en condiciones de llegar hasta diciembre y que sea Llaryora quien tenga que aumentar la tarifa? ¿Los empresarios no pueden absorber los costos?

Todos los meses el transporte de Córdoba parece estar al límite, a punto de quebrarse, pero de una u otra manera sigue funcionando o por subsidios o por aumentos. En este caso puntual en la Municipalidad guardan la esperanza que ante el escenario electoral desde la Casa Rosada enviarán alguna señal, y esperan que esa señal sea en efectivo, caso contrario serán los usuarios quienes tendrán que ir preparando el efectivo.