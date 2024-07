Estafa del falso choque: cómo evitar caer en el engaño

Marcos Spaccesi, de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba, explicó cómo evitar ser engañado por un nuevo modo de estafa: el falso choque.

“Disculpá mi hijo te chocó el auto, llamame y coordinamos” es uno de los tipos de mensajes que pueden dejar los estafadores en los vehículos, ya sea que haya existido o no un daño en alguna parte del rodado, por ejemplo, un espejo.

Spaccesi contó que es una “estafa económica” por la que el tercero “que supuestamente lo chocó a un cliente nuestro” le deja un número de teléfono, y que “este automáticamente lo llama”. Después el tercero “le pide datos para vaciarle la cuenta bancaria”.

“Nosotros aconsejamos no pasar ningún dato ni de cuenta bancaria, ni personal, ni tarjeta de crédito, nada, absolutamente nada de eso”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Cómo proceder

“Si hay buena voluntad de la persona que me chocó, lo aconsejable es llamarlo por teléfono, no mandar un whatsapp, y pedirle los datos de su vehículo, que lo chocó, y los datos de la compañía de seguros, para que yo pueda cargarlo en mi compañía y después pueda hacer el reclamo en la compañía de quien me chocó”, precisó Spaccesi.

“Primero llamar a su productor de seguros o a su compañía. Y después contactarse el productor o el cliente con quien supuestamente me chocó para poder intercambiar los datos y yo poder hacer el reclamo en la compañía de seguros del tercero, de los daños que me ocasionó”, agregó.

Además enfatizó que el damnificado debe pedirle al tercero la patente del vehículo, el titular del vehículo y su compañía de seguros para poder realizar el trámite.

El afectado no debe informar ningún dato personal, clave, código o número de tarjeta de crédito o débito.

Spaccesi dijo que “lamentablemente es una nueva delincuencia que está apareciendo”.

Robos

“Empezamos a sorprendernos la cantidad de camionetas que se están empezando a robar.

Se ha elevado muchísimo la siniestralidad en el robo de camionetas, seguramente que hay una banda que se dedica exclusivamente a esto”, concluyó el titular de APAS Córdoba.