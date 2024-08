“Estoy más que preparada para dar una buena perfomance”

“Jamás darse por vencida” puede ser una frase que, tranquilamente, acompañe a la atleta cordobesa María Laura Belvedere. Hace unos años soñaba con ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y todo indicaba que ella estaría representando a la Argentina en esa competencia. Sin embargo, no clasificó. “Fue muy difícil esa época para mí, porque era mi mayor sueño y no se me dio. Por la pandemia fue complicado conseguir la clasificación, viajar a los torneos, tuve poco tiempo de entrenamiento y siendo realista creo que no estaba preparada”, reflexiona.

Se toma su tiempo para hablar y agrega: “Quizás emocionalmente estaba lista, pero no profesionalmente. Hoy lo pienso desde el punto de vista de la ‘Mar’ del 2024 y creo que en este ciclo olímpico nuevo para París, aprendí un montón de cosas. Ahora puedo y voy a dar mucho más de lo que podría haber dado en Tokio. Fue difícil no haber clasificado, una puñalada al corazón, ni los quise ver, y no quería ni hablar del tema. Pero ya pasó, es una lección aprendida. El deportista promedio no clasifica a los Juegos y era normal no clasificar. Ahora ya clasifiqué a París, se dio como se tenía que dar y estoy para ir a competir como una de las mejores del mundo”.

Aprendió la lección y hoy, María Laura Belvedere, viajará a París 2024 siendo una de las grandes promesas de la delegación argentina, compitiendo en Tiro adaptado. Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se realizarán desde el 28 de agosto al 8 de septiembre y reunirán a 4.400 de los atletas paralímpicos más destacados del mundo. En la actualidad, los Juegos Paralímpicos son más que uno de los mayores acontecimientos deportivos: ofrecen una oportunidad única para centrar la atención del mundo en el deporte y la discapacidad. En el sitio oficial de los juegos explican que la misión es “inspirar a las personas, provocar un cambio social y promover oportunidades profesionales y deportivas inclusivas para las personas con discapacidad”.

‘Mar’ comenzó a practicar Tiro en el secundario. Por su discapacidad –nació con amputación en ambos miembros inferiores, debajo de la rodilla, le falta la mano izquierda y tiene malformación en la mano derecha– no podía hacer educación física. Entonces, como había escuadras deportivas, le dieron a elegir la que quisiera y sintiera que podía hacer. Le llamó la atención el tiro y, desde ese momento, le gustó y no paró de practicarlo.

—¿Cómo estás para esta cita tan esperada?

—Nos estamos preparando un montón, estoy practicando mucho, ultimando detalles, porque falta cada vez menos. Estoy más que preparada para dar una buena perfomance en las competencias, porque tiraré en las dos disciplinas: en de pie y tendido. Estoy a full estas últimas semanas, no solo en los entrenamientos, sino con el papelerío. Viajar con un arma no es fácil.

—¿Qué significa para vos participar de los Juegos Paralímpicos?

—Un honor. Es el evento más importante del mundo. El sueño de cualquier deportista. Estoy feliz y emocionada de representar bien al país. Daré lo mejor.

—¿Con qué meta viajas?

—La meta es competir y entrar a la final. Ojalá que en las dos pero, en la que más posibilidades tengo, es en la de tendido, que es donde fui aumentando mis puntajes en los entrenamientos y competencias muy ampliamente. Estoy a muy alto nivel. Desde el 2021 hasta hoy, avancé muchísimo. El año pasado, cuando clasifiqué a París, quedé novena en el mundo con un puntaje récord para mí y ahora lo superé. Quiero seguir así. Llegar a la final y buscar la medalla.

Optimismo. ‘Mar’ es Comunicadora Visual, se recibió el año pasado y ejerce manejando las redes sociales de distintas empresas. Además de su trabajo y de practicar el deporte, está en tercer año de Italiano. Le gustan mucho los idiomas, estar siempre estudiando o aprendiendo algo nuevo, aunque por estas horas su cabeza está de lleno en lo que se avecina. Viajará a Francia el jueves próximo. Tendrá dos jornadas de competencia: hará su debut el 30 de agosto y su segunda y última aparición será el 1 de septiembre.

—¿En qué momento de tu carrera te encontrás?

—Es el momento más importante y creo que es un paso a que las cosas sean cada vez mejor, independientemente de cómo sean los resultados en este torneo.

—¿Cómo estás con los apoyos económicos?

—El apoyo es muy bueno, recibí apoyo tanto de la provincia como de la Nación, no puedo quejarme y agradezco muchísimo toda la ayuda, sino fuera por eso todo sería más complicado.

Córdoba presente

Son 70 los atletas que representarán a la Argentina en los Juegos Paralímpicos 2024 que se llevarán a cabo en París, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. La delegación nacional tendrá presencia en 14 de los 22 deportes del programa.

Los deportistas que representarán a Córdoba en la cita paralímpica son:

◆ María Laura Belvedere (tiro)

◆ Gustavo Fernández (tenis)

◆ Fernando Vázquez (atletismo)

◆ Maximiliano Espinillo y Nahuel Heredia (fútbol para ciegos)

◆ Elizabeth Noriega, Germán Arévalo y Jazmín Aragón (natación)

◆ Ariel Atamañuk (paracanotaje).