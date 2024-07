Evangélicos cordobeses avanzan en la conformación de un partido político

Aunque ya tiene presencia en 16 provincias del país, el partido evangelista Una Nueva Oportunidad (UNO) no está formalmente constituido en Córdoba, por lo que las autoridades locales pusieron en marcha el proceso para lograr las afiliaciones que exige la ley y obtener la personería jurídica que les permita ser parte del próximo paso electoral, previsto para el año próximo.

El proceso de constitución de UNO busca dar en Córdoba un paso que en el espacio político consideran fundamental, ya que sólo cuentan con personería jurídica en las provincias de Santa Fe y en Entre Ríos, donde casualmente han establecido alianzas con los gobiernos provinciales que comandan Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.



El encargado de la constitución formal de UNO en Córdoba es Daniel Molina, un dirigente con vasta experiencia en la militancia social, con base en los barrios Lamadrid y Observatorio. “Es difícil explicar por qué no estamos constituidos como espacio político y por qué la comunidad evangélica cristiana no tiene más representantes en los ámbitos parlamentarios de la ciudad y la provincia”, sostiene Molina en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Y añade: “A nadie le escapa que el año próximo hay elecciones y creemos que tenemos que tener presencia. Hacemos mucho desde afuera y sin dudas podemos hacer mucho desde adentro”.

El llamado “voto evangélico” es un fenómeno que en Córdoba está muy lejos de asemejarse a lo que sucede en Buenos Aires y ni hablar de la realidad que se vive en otros países de la región, con Brasil a la cabeza. De hecho, es muy difícil cuantificar el peso de ese voto, tan codiciado en las elecciones por la mayoría de las fuerzas políticas.



“En Córdoba no hay un dueño exclusivo del voto evangélico, está muy disperso”, señala un pastor de una iglesia evangélica de la zona sur de la ciudad que prefiere mantener el anonimato. “Hay muchos mitos alrededor de cuánto podemos influir en la decisión de los fieles a la hora de votar. Se habla de que bajamos línea y ‘ordenamos’ a quién votar, pero si así fuera es obvio que tendríamos más representantes en la política”, añade. Tanto el pastor que prefiere el off como Molina ponderan que los “acuerdos políticos” que la comunidad evangélica estableció con partidos políticos se deben más “a una coincidencia en los valores que a lo meramente electoral”.



En este punto, destacan las coincidencias que históricamente han mantenido con Encuentro Vecinal (EV) en general y Aurelio García Elorrio en particular, quien llegó a la Legislatura de Córdoba logrando un buen caudal de votos provenientes de ese sector. “Ningún acuerdo, sí coincidencias”, señalan desde EV, quien cuenta entre sus filas a Gerardo Grosso, pastor de la influyente iglesia evangélica Cita con la Vida, cuyo líder es el pastor Carlos Belart.

La comunidad de la Región Centro

El partido UNO tiene personería jurídica en Santa Fe y en Entre Ríos y en ambas provincias integrantes del espacio forman parte de las gestiones. La alianza es nítida entre el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro y Walter Ghione, presidente de UNO a nivel nacional. Ghione fue quien acercó al gobernador a la comunidad evangélica y en más de una oportunidad el propio Pullaro ha destacado el trabajo social que se realiza en los barrios más populosos de Rosario, particularmente ante el avance del narcotráfico.



“Somos unos de los tantos actores sociales, junto a la iglesia católica y organizaciones intermedias que estamos trabajando para pacificar la ciudad”, explicó Ghione hace unos días en una entrevista radial sobre el vínculo que mantiene con la gestión de Pullaro, a quien llama Maxi. “No soy su asesor espiritual”, aclaró.



El Estado encontró en la red evangélica un aliado vital que se suma a la ayuda social del propio Estado, que históricamente estuvieron monopolizados por organizaciones sociales, no gubernamentales e instituciones religiosas católicas.



La constitución formal de UNO en Córdoba implicaría tener presencia en las provincias que conforman la Región Centro, un espacio político/económico de mucha relevancia y que pretende tener vuelo propio ante la administración Milei, tal como han manifestado los gobernadores de las tres provincias: Martín Llaryora, Pullaro y Frigerio.



Organizados y con potencial

Aunque desde UNO aseguran que lo primordial es asistir en tiempos difíciles como en la actualidad, la posibilidad de constituirse como una fuerza política con peso propio está muy presente en la conformación del espacio en Córdoba.

“Hay que ir más allá de que somos cristianos evangelistas. Acá lo importante son los valores que defendemos y ahí sí me animo a decirte que tenemos mucho para crecer”, sostiene Molina, destacando la fuerza que despliegan los evangelistas en el territorio trabajando en temas sensibles como pobreza, violencia de género, apoyo escolar y asistencia en comedores y merenderos.

La relación de la comunidad evangelista con la política de Córdoba viene de lejos y se puede destacar la buena relación que mantuvieron con el exgobernador Juan Schiaretti, particularmente en su primer mandato, pero también con Martín Llaryora (quien asistió a eventos multitudinarios con el reverendo Omar Cabrera Jr.) y con Ramón Javier Mestre en sus dos mandatos en la Municipalidad de Córdoba. La macrista Soher el Sukaría promovió hace unos años en la Unicameral “el día de las iglesias evangélicas” y Miguel Sicliano también mantiene buenos vínculos con pastores evangélicos. “Todas las fuerzas políticas, a excepción de la izquierda, tienen militantes evangélicos”, destacan desde los sectores evangélicos, aunque ponen de manifiesto que nunca pudieron constituir un partido que logre trascender a esa comunidad.