‘Facu’ Campazzo: hay vida después de la NBA

El cordobés Facundo Campazzo es uno de los mejores basquetbolistas argentinos de la actualidad. Elogiado por propios y extraños por su juego conceptual y vistoso, el jugador base trascendió fronteras y tuvo su paso por la NBA, donde se juega el mejor básquetbol del mundo. En Estados Unidos integró los equipos de Denver Nuggets y Dallas Mavericks, pasando por diversos estadios de su juego, aunque no llegó a consolidarse y su periplo en la liga de las estrellas se terminó inesperadamente.

En los Mavericks tuvo pocas oportunidades: disputó sólo ocho encuentros, con 6,5 minutos, 1,3 puntos y 1,1 asistencias de media en la pista, antes de que prescindieran de sus servicios en noviembre. “Hacía mi trabajo, me entrenaba, realizaba las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero no resultó como pretendía, porque me enteré por Twitter que me cortaban. Cuando Adrian Wojnarowski publica sobre un corte es porque algo va a pasar. Nadie me había dicho nada, les escribí a mis agentes y me dijeron que la versión estaba muy fuerte. Yo sabía que mi contrato no era garantizado, entonces sabía que podía pasar. Pero la verdad es que fue un poco movido todo”, supo narrar ‘Facu’ sobre ese corte imprevisto.

Tras la salida de Dallas, Campazzo viajó a Madrid para buscar una nueva oportunidad en el básquet de Europa, pero no hubo acuerdo con Real Madrid, el club que lo pretendía y terminó arreglando en Estrella Roja de Serbia. Sin embargo, en Belgrado se encontró con un obstáculo: la imposibilidad de jugar la Euroliga por una sanción administrativa al club e irregularidades en la documentación financiera, que le impedía disponer en ese plazo de las nuevas contrataciones. “Lo único que pido es que me dejen jugar”, se lamentó el base de 32 años, que sólo podía competir en la Liga Adriática. Así, tras seis meses surgió otra vez la chance de regresar al Madrid, club donde brilló en la campaña 2014-15 y entre 2017 y 2020, antes de emprender el viaje a Norteamérica. Hoy, nuevamente su nombre esta en la élite europea, demostrando que hay vida después de la NBA, ya que firmó en el club ‘merengue’ por cuatro años, hasta junio de 2027.

HISTORIA BLANCA

◆ Campazzo en Real Madrid ganó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

◆ A nivel individual, defendiendo la casaca ‘merengue’ fue elegido dos veces en el quinteto ideal de la Liga (2018-19 y 2019-20), una vez MVP del playoff final de la Liga (2018-2019), dos veces MVP de la Supercopa (2019 y 2020) y una vez MVP de la Copa del Rey (2020).

FRASES DE 'FACU'

* “Cuando se habla del Real Madrid se habla de objetivos, títulos y demás y ojalá no sea una excepción”.

* “Estoy súper contento que ya sea oficial la llegada a Real Madrid”.

* “Es volver a casa, al Madrid. Estoy súper agradecido por brindarme la confianza y es una motivación extra para ir preparado lo mejor posible desde aquí”.

“No tiene techo y va a seguir creciendo”

El cordobés Leonardo Gutiérrez formó parte de la Generación Dorada, es el máximo ganador de la Liga Nacional de Básquetbol, actualmente dirige a Ciclista Olímpico y fue compañero de Facundo Campazzo en Peñarol de Mar de Plata. Por ende, es palabra autorizada para hablar del retorno del base cordobés a Real Madrid. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, ‘Leo’ destacó: “El regreso a Madrid lo agarra en un momento de madurez. Facu está en un nivel de madurez muy importante. Sabe acomodar a sus compañeros, hacerse cargo de anotar, está muy bien, en un momento justo. Tiene la madurez para competir, para saber cuándo acelerar, cuándo frenar. Aunque él ya venía manejando los tiempos hace bastante, tiene ya varios años de un nivel extraordinario. Va a ser el motorcito que Real Madrid necesita”.

—¿Cómo evaluás su paso por la NBA?

—En la NBA no jugó mal. Lo hizo bien. Tal vez no estuvo en el equipo que tenía que estar para quedarse muchos años más, pero tranquilamente puede jugar en la NBA y hacer su juego. Lo que pasa es que él necesita la pelota para jugar y en los equipos donde estuvo tenían a Jokic (en Denver) y a Luka Doncic (en Dallas) y a la pelota la tenían ellos. Entonces, se diluyó el juego de ‘Facu’ y parecía que no rendía. Pero no es así, rinde, porque defiende bien, da asistencias, no es egoísta. Su paso por la NBA fue sumamente positivo: en su juego, su cabeza y en todo lo que conlleva estar ahí.

—Hay una foto donde están los dos besando una copa. ¿Qué recordás del Campazzo de ese entonces e imaginabas la carrera que tuvo o tiene?

—Esa foto es del 2013. Nos firmamos cada uno una foto para tenerla de recuerdo. Eso fue en Mendoza, la final del Súper 8. Creo que en ese momento, él demostraba que jugar en Argentina era muy fácil y que tenía que emigrar rápido. Ya estaba la posibilidad de irse a Europa. Pensábamos que tenía que dar un paso más para Europa, para crecer como jugador y creció a pasos agigantados. Sabíamos el potencial que tenía, y que al principio iba a ser complicado, pero cuando se adaptara los españoles lo iban a amar como lo amaron, porque él siempre fue un jugador de entrega total, de un juego vistoso y cuando llegó en su segunda etapa al Real Madrid demostró la calidad que tenía y se adueñó de Europa y del Real Madrid. Él me pone feliz, a mí y a todos lo que lo conocemos. Todos veíamos que iba a ser realmente lo que es: un tremendo jugador, que demuestra día a día lo que vale y que puede potenciar a un equipo. Creo que ‘Facu’ no tiene techo y va a seguir creciendo como jugador.