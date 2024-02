Farmacéuticos alertan sobre la caída de tratamientos por el costo de los medicamentos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) indicó el pasado mes de enero que el sector de farmacias fue el rubro que registró la mayor caída en materia de ventas, con una baja interanual del 45 por ciento. El número registrado en el sector del comercio minorista se da en el marco de un complejo contexto inflacionario, en un rubro sensible en materia sanitaria.

Para entender cómo se vive esta realidad en los comercios, PERFIL CÓRDOBA dialogó con referentes farmacéuticos que graficaron la realidad del sector. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) explicó: “El informe de la Came es general del rubro y allí en esa caída se incluye a muchos productos que uno encuentra en una farmacia como puede ser elementos de perfumería, accesorios y también un componente importante de medicamentos. Este punto creemos que es el más importante de analizar. Nuestras mediciones en diciembre nos alertaba que había una caída del 16 por ciento de medicamentos y en enero pensábamos que se iba a revertir, pero el relevamiento nos da que aumentó a un 18 por ciento la baja en la venta”.

A la hora de detallar el descenso en las ventas, Sajem indicó que si bien hay una caída en unidades, se dan otras situaciones como compras de menor tamaño en unidades, más compras de blisters y menor dosificación a la hora de llevar adelante un tratamiento. “Un 18 por ciento no es una cifra menor, estamos hablando de un total de 60 millones de unidades de medicamentos por mes y una caída de unos 11 millones, con lo cual la baja es muy importante. Es una situación muy preocupante porque significa que se están suspendiendo tratamientos, gente que está tomando salteados sus remedios, que lo hace un día sí y otro no o usan la mitad de la pastilla con lo cual se pierde la efectividad de los tratamientos”, detalló.

Y especificó: “Primero se dejaron de usar los medicamentos de venta libre –paracetamol, cremas para dermatología– pero luego se comenzaron a suspender tratamientos preventivos de enfermedades crónicas, como tratamientos para hiper tensión arterial, asma, problemas en la piel, situaciones de este estilo. Si suspendés los tratamientos para enfermedades como hipertensión, que están hechos para no tener mayores problemas, empezas a tener riesgo de un ACV. Esta situación no se vio nunca, nunca bajó el uso de medicamentos y es importante aclarar que no bajó porque había un uso irracional, se están dejando de utilizar medicamentos que son necesarios”, agregó.

Costos. “Los medicamentos en los últimos tres meses aumentaron un 110 por ciento, 40 puntos por encima de la inflación, pero lo fundamental es que no aumentaron los salarios, la gente con el mismo ingreso que tenía en noviembre tiene que comprar sus remedios y a principios de febrero se esperan nuevos aumentos”.

Cambios de hábitos y pedido al Gobierno. Los farmacéuticos coinciden en que además de la baja en las ventas y la suspensión de algunos tratamientos crónicos, uno de los fenómenos más visibles en el mostrador es el traslado hacia otras marcas más económicas.

Ambas fuentes subrayan una y otra vez que no hay segundas marcas, sino que todas son de gran calidad y efectividad ya que son aprobadas por Anmat. Sin embargo, reconocen que a veces hay pacientes que buscan una determinada marca y al no alcanzar por los costos se retiran sin darle lugar a la misma droga pero de una marca más económica. “En medicamentos hipertensivos como la Amlodipina que van desde los 30.000 a 8.000 pesos, todos tienen aprobación de Anmat, pero hay gente que busca una sola marca”, comentó Sajem.

A su turno Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, explicó que se está viendo un cambio de hábito en el consumo de medicamentos principalmente vinculado al uso de segundas marcas o genéricos. “Antes la marca que recetaba el médico era sagrada, ahora no. Se busca la más económica. También se está viendo que la gente apela a tratamientos alternativos”, señaló.

Daniele también se lamentó la marcha atrás que se dio en el DNU el cual en un principio indicaba que las recetas médicas incluirían sólo el nombre de la droga sin indicar marca, sin embargo se modificó y si bien se mantiene la obligación de que el médico consigne el nombre genérico en la receta, también lo habilita a indicar una marca comercial, aunque el farmacéutico puede ofrecer otra marca de menor valor.

“El único artículo que favorecía a la gente, lo sacaron, el paciente podía exigir todas las marcas disponibles que hay para ese tratamiento, ese era un poco el espíritu, sin embargo está sucediendo naturalmente el hecho de modificarse marcas”.

El farmacéutico cordobés instó a que el Estado trabaje en una política de precios de medicamentos, la cual debería ser distinta a la que implementaron los gobiernos anteriores, pero tampoco completamente desreguladas.

“Debe haber una política de precios de medicamentos. El paciente no puede estar sujeto a las reglas de mercado. Hoy los precios no tienen ningún tipo de intervención y estamos pasando una situación muy compleja”, cerró Daniele.