Fortuna, casi como un ministro en las sombras

Los contactos entre dirigentes justicialistas son cada vez más frecuentes en los últimos días, sobre todo para analizar la coyuntura caliente que conmueve al oficialismo provincial por dos temas: el conflicto del sector salud y la situación de Oscar González.

Sobre lo que pasa con los médicos, en los pasillos del PJ tomaron nota del alto perfil que tiene en los últimos días el jefe del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna.

Un dirigente del interior, con larga trayectoria, estimó que Fortuna “se mueve como un ministro en las sombras”. Ante la reiteración de preguntas similares, otro referente aseguró que el legislador se mueve así porque cuenta con el respaldo del gobernador Juan Schiaretti. Además, trascendió que mañana iría a dialogar con los profesionales del Hospital Córdoba.

La esposa del exministro Cardozo, muy dura con Barbás

Natalia Luna es médica y está casada con el exministro de Salud, Diego Cardozo. La profesional difundió una nota en la que cuestionó en severos términos a la ministra de Salud, Gabriela Barbás.

El texto dice lo siguiente: “El respeto por mi marido, la ministra lo perdió hace mucho. Soy trabajadora de salud y el reclamo viene desde hace mucho tiempo, ella es la cara visible. Si alguien se pusiera a analizar lo que propone se daría cuenta de que es una burla. El básico sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Nadie me manda a decir nada. Por años me callé por respeto a mi marido. Ya no me callan más”.

A pesar de la tensión se prepara una foto de familia en JxC

El senador Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo están lanzados en sus respectivas campañas electorales con el objetivo de convertirse en candidatos a gobernador por Juntos por el Cambio. Por eso, se puede decir claramente que hay un estado de tensión que si bien no quiere decir que haya golpes bajos, se nota cierta distancia, sobre todo en los últimos días.

Sin embargo, esta noche está todo listo para que haya una foto de familia. Es que desembarcará una vez más Patricia Bullrich, quien recorrerá distintas localidades del norte cordobés. Y posiblemente en Deán Funes se arme una foto con todo el colectivo cordobés, que además de Juez y De Loredo, incluye a Mario Negri y Ramón Mestre, entre otros.

No lo ven a Gill desmarcándose del PJ orgánico

Hace un mes, el espacio que lidera el albertista Carlos Caserio expuso su carta de que jugará con candidatos propios en la elección provincial. El Frente Peronista Cordobés hizo un llamado al resto de las agrupaciones K a sentarse a una mesa para definir en unidad el armado de la pata local del Frente de Todos (FdT) para competir en la contienda electoral.

Convencido que se adelantarán los comicios provinciales, el hombre fuerte del PJ de Punilla lanzó la convocatoria, pero hasta ahora no hubo respuesta. Las miradas apuntan a la camporista Gabriela Estévez, pero sobre todo al intendente Martín Gill, que comanda un núcleo de jefes comunales que aglutina a peronistas con impronta K y a vecinalistas.

Justamente, un integrante de la tropa gillista advirtió que no lo ve al referente villamariense desmarcándose del PJ orgánico para sumarse a una lista de candidatos propios que represente al FdT cordobés.

Gill se viene mostrando muy cerca de la diputada nacional Natalia de la Sota, en lo que sería un polo de atracción que reclama no desperonizar a la coalición Hacemos por Córdoba. El exsecretario de Obras Públicas de la Nación, en su fase de gestión, mantiene buenos vínculos con el gobernador Juan Schiaretti y tiene una relación directa con su par capitalino, Martín Llaryora, el candidato bendecido para la “continuidad con cambio” de la coalición oficialista.

Cossar se la jugó por Juez en la interna de JxC

El legislador provincial del radicalismo dijo estar muy entusiasmado con la elección provincial del año próximo porque ve con grandes chances de triunfo a Juntos por el Cambio. En mesa de café, Cossar manifestó que tanto Rodrigo de Loredo como Luis Juez “están muy bien encaminados y muestran un trabajo muy serio”, lo que los llevará a posicionarse muy bien en la interna de la coalición.

Sin embargo, cuando le preguntaron quién debería ser el candidato a gobernador, contestó que cree que Juez “está mejor en las encuestas”. Antes le habían preguntado si en los últimos meses está cerca del juecismo, el radical contestó en forma negativa. ¿Será así?

Buscan fondeadores de la cueva de Martín Azar

Generó gran inquietud una resolución del juez Alejandro Sánchez Freytes. El magistrado le pide al fiscal federal Carlos Casas Noblega, en plazo perentorio según una orden de la Cámara Federal, que informe “causas conexas” y la investigación de los “aportantes” a la financiera que opera en avenida Laplace al 5400 del barrio Villa Belgrano, en el norte de la ciudad de Córdoba.

Hay muchos empresarios preocupados. Sus nombres surgen de las intervenciones telefónicas. En particular, llama la atención uno: sería socio de un medio de comunicación.

El Surrbac mira para otro lado

La semana pasada, el fiscal Horacio Vázquez dictó la prisión preventiva de Ricardo Jatuf, el automovilista que asestó una puñalada mortal en una discusión de tránsito a Leonardo Martín Catalano, el 31 de agosto en barrio Las Palmas. Catalano era un trabajador afiliado al Surrbac y era el sostén de familia.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, el sindicato está incumpliendo la palabra. Prometieron ayuda a la viuda que quedó sola, sin trabajo y con dos hijas, una de las cuales está embarazada. Y ahora ni siquiera le atienden el teléfono.

La relación de las aéreas con el Estado

La charla con el ejecutivo que ostenta un cargo clave en una aerolínea nacional venía distendida y amena sobre temas de aeronavegación, secretos del negocio y niveles de ocupación, hasta que una pregunta lo hizo ponerse serio: ¿Cómo es la relación con los estamentos oficiales?

El ejecutivo frunció el ceño y explicó: “Si hablás con la Anac (Administración Nacional de Aviación Civil) te dicen ‘todo está bien’ y receptan tus inquietudes; lo mismo pasa con el Orsna (organismo regulador de los aeropuertos); también en el ministerio de Transporte, donde te atienden, pero a la hora de tomar decisiones, se pasan la pelota unos a otros y el resultado, en definitiva, es cero”.

“Son compartimentos estancos, de la Cámpora, del massismo o de otro sector, pero ninguno brinda soluciones. Ahora bien, esto no es de ahora, viene así desde el gobierno anterior, al que se le plantearon un montón de medidas necesarias. A todo dijeron que sí, pero se fueron sin haber tomado una sola de esas medidas”.

Encuestas cruzadas

Como era de esperarse, en los principales búnkeres manifiestan tener buenos números de sus candidatos a la gobernación, en la previa de una campaña que no arranca, pero que promete activarse con el adelantamiento de la elección provincial.

En el llaryorismo afirman que el candidato del peronismo en carrera a la gobernación está muy bien posicionado “en toda” la provincia, ni que hablar en su bastión capitalino, donde mantiene una holgada ventaja.

En la vereda contraria, el deloredismo muestra un escenario muy distinto. Pone el dedo en la llaga al destacar que hay un alto grado de desconocimiento de Llaryora en el interior provincial. Por eso, señala que el sanfrancisqueño busca sumar a la fórmula pejotista al riocuartense Juan Manuel Llamosas para traccionar votos del sur cordobés.

Desde el núcleo duro del referente evolucionista expresan que los sondeos en su poder lo muestran muy bien parado a De Loredo y lanzan la chicana en terreno schiarettista por los números que dice tener de su postulante. “Decían que ganaban en Marcos Juárez… ¿Cómo terminaron?… 17 puntos abajo”, azuzan.