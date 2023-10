Mauricio Saillén niega que sea familiar de la persona que le robó el auto a un maestro

El dirigente gremial, Mauricio Saillén, se mostró preocupado por las noticias que lo vinculan con asaltante que, de manera violenta, le robó el vehículo a un profesor en la ciudad de Córdoba. El nombre del delincuente con frondosos antecedentes es Miguel Ángel Saillén, el mismo apellido que uno de los líderes del Surrbac.

“Atento a un nuevo titular de medios periodísticos debo decir: Qué no conozco ni me une relación alguna con la persona mencionada, que no puedo asumir lo que haga cada persona que porte un apellido similar al mío”, remarcó el dirigente del Surrbac.

Mauricio Saillén se comparó con otros personajes de vida pública de la ciudad. Según el aspirante a liderar el gremio de Soelsac ”cuando las investigaciones incluyen a financistas, empresarios, funcionarios etc no es igual la vara, se preservan los nombres como si fuera la ubicación del santo grial”.

Remarcó a Perfil Córdoba que no es primo ni familiar de la persona detenida.

“Me llama poderosamente la atención que cualquier oportunidad sea buena para mencionar con liviandad a mi persona, cada vez que se puede. Tengo la sensación que cada vez que se quiere tapar algo se acuerdan de mí”, sostuvo.

El hecho en donde se creó un primo

Miguel Ángel Saillén fue detenido este miércoles acusado de participar del violento robo de un auto a un profesor de fútbol del club Lasallano, en Villa Corina, de la ciudad de Córdoba, reportaron fuentes policiales.

Todo comenzó alrededor de las 9.50, cuando el docente (42) denunció que tres hombres lo sorprendieron a punta de pistola al salir de su casa, y le robaron su Ford Focus de color gris. Fue abandonado en el callejón Las Chacras S/N, en Nuestro Hogar II, y el delincuente huyó corriendo por el descampado hacia barrio Zepa B.

Según las primeras publicaciones y versiones policiales, el ladrón era familiar del sindicalista, mas precisamente el primo.