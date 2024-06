Fuerte apoyo de Espert a Bornoroni: “sería un excelente candidato a gobernador”

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, pasó por Córdoba en una visita exprés co el objetivo de colaborar en el armado político que lleva adelante Gabriel Bornoroni de cara a las elecciones legislativas del 2025. Aliado a Milei, tras un tiempo en el que se alejó del espacio, Espert sostuvo que “es una gran noticia que la ley Bases y el paquete fiscal tengan dictamen. El espíritu se mantiene, son leyes importantes para la gente”.

En ese sentido, Espert también se refirió a que pronto a cumplir seis meses de gobierno, la gestión Milei no ha logrado que el Congreso aprobara ninguna ley. “Se va a revertir la tendencia en breve. Esto representa la realidad de un bloque minoritario, ya que tenemos 40 diputados de 257 y 7 senadores de 72. Hasta las elecciones del año que viene, esto va a ser áspero”, reconoció.



Respecto a lo que puede representar esta provincia en el futuro de La Libertad Avanza, Espert precisó que “yo quisiera que Córdoba patee el tablero y diga basta a este sistema maldito de coparticipación. Córdoba debería poder recaudar su propio Impuesto a las Ganancias y no tener retenciones”.



En cuanto al armado electoral de cara a las elecciones legislativas del año próximo y las de gobernador y vice prevista para 2027, Espert sostuvo que le gustaría que Gabriel Bornoroni se postule para la gobernación. “Hay que ver qué dice el Presidente, pero Gabriel sería un excelente candidato a gobernador de Córdoba. Le debo valor y subordinación”, señaló.



El apoyo explícito a Bornoroni no es menor, teniendo en cuenta que desde LLA pretenden competir en las próximas elecciones con “equipo propio”, es decir con quienes forman parte del espacio desde el primer momento. La tropa liberal ve con cierto recelo la muy buena sintonía que Milei logró con Luis Juez, hoy referenciado en Juntos por el Cambio pero con un decidido apoyo a la gran mayoría de las políticas que pretende implementar el Presidente. Esa buena relación disparó rumores de todo tipo, incluyendo un posible acuerdo de cara al 2025 para que Juez sea candidato a diputado, aunque tiene mandato como senador hasta el 2027.



En cuanto al contexto económico, el diputado defendió la gestión de Luis Caputo, al afirmar que “no hay atraso cambiario. Hay desequilibrio cuando el campo no liquida la cosecha, el Banco Central no acumula reservas y el Estado se endeuda. Eso hoy no pasa. Los que subieron los precios pensando en un dólar a 2.000 van a tener que bajarlos porque no van a vender nada”, advirtió. Por último, pronosticó que la inflación de mayo se podría ubicar “en torno al 5 por ciento”.

“Lo que pretende el gobierno de Milei es hacer de esta Argentina un país normal. Normalizar la normalidad no es algo fácil en un país completamente chiflado. Para terminar con la inflación hay que acabar con el déficit”.