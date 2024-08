Fuerte cruce entre Torres y Maqueda por la propuesta de prohibir los naranjitas en Córdoba

El debate en la Legislatura de Córdoba alcanzó un punto álgido este miércoles, cuando el legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó su proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los "naranjitas truchos" o "trapitos".

La iniciativa, tras meses de discusión en comisión, no obtuvo el apoyo del oficialismo para emitir un despacho de mayoría, y fue finalmente rechazada en una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves.

Legislatura de Córdoba: los naranjitas seguirán en las ciudades, el proyecto de Maqueda encontró oposición en el peronismo y sus aliados

El proyecto de Maqueda, apoyado por la Unión Cívica Radical (UCR), el vecinalismo y La Libertad Avanza (LLA), no logró la aprobación necesaria debido a la oposición del PJ y sus aliados. El juecismo y el PRO también se abstuvieron de apoyar la propuesta, argumentando que es una cuestión de incumbencia municipal.

Maqueda defiende su proyecto

El legislador por Mejor Futuro criticó duramente la decisión de rechazar su proyecto.

"Siempre supimos, desde la primera y única ley que nos mandó, que el Gobernador Martín Llaryora quiso sacarse de encima el tema de la seguridad. Por eso, la línea que le bajó a su tropa anoche es que la Provincia nada puede hacer contra la violencia callejera. De modo tal de favorecer a las múltiples mafias que lucran con el caos", escribió Maqueda en la red social X.

"Los cordobeses ahora sabemos quiénes están encubriendo las mafias", declaró esta mañana frente a la prensa.

Y se refirió a la violencia y extorsión que, según él, los cuida coches ejercen sobre los ciudadanos. "Si no les das lo que te piden, muy probablemente sufras un daño o una represalia y no sabes de quién. Jugando con ese miedo de la gente, curran y recaudan muchísima plata".

Además, acusó a líderes de las cooperativas de naranjitas de colaborar con grandes criminales de la provincia, como narcotraficantes y traficantes de información, proporcionando datos valiosos sobre los movimientos de los residentes. "Es verdadero caso de explotación de pobres, por parte de esta gente (cooperativas), que son usados y que después también se prestan para los grandes criminales de esta provincia: los narcotraficantes, la gente que trafica información. Son los que dicen cuándo salís de tu casa, cuándo entras, quién entra. Información útil para los ladrones de casas, de autopartes, de autos".

Facundo Torres, legislador departamental por el oficialismo, fue uno de los principales opositores del proyecto. Calificó la medida como "una clara movida marketinera, falaz e inconcluyente, además de anticonstitucional".

Torres argumentó que la propuesta de Maqueda no respeta las autonomías comunales y municipales, y no considera las diferentes realidades individuales de los naranjitas.

"Una vez más, una ley marcada solo por la necesidad de fama de uno y por las especulaciones electorales de varios" expresó en sus redes.

El apoyo de los libertarios

Durante la sesión, el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi, respaldó la iniciativa de Maqueda y cuestionó la necesidad de pagar por estacionar en la vía pública.

"He visto gente caminar un par de cuadras para no pagar o porque no quiere o porque no puede. La verdad que no entiendo por qué tenemos que pagar para estacionar en la vía pública", expresó.

"Dejen que la gente con libertad decida en qué gastar su dinero, que le costó mucho ganarlo", agregó.

Y adelantó que, junto a su partido, también trabajarán en un proyecto de ley para prohibir el estacionamiento pago en toda la provincia de Córdoba "bajo cualquier modalidad".