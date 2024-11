Fuerte cruces entre Nadia Fernández y Walter Nostrala por el Presupuesto y el Tribunal de Cuentas

Una consulta sobre la probable aprobación por parte de la Legislatura Unicameral del presupuesto de la provincia, terminó convirtiéndose en una interesante toma y daca –aunque en entrevistas separadas – entre la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, y el jefe de bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala. También hubo posiciones diametralmente opuestas cuando se habló del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que tiene mayoría de la fuerza que conduce Luis Juez.

Para Nostrala, el peronismo logra imponer su mayoría en la Unicameral porque ha cooptado a tres legisladores de la oposición, a los que les ofreció cargos y contratos para que acompañen los proyectos del oficialismo. En declaraciones al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7), indicó: “Me parece que el peronismo tiene los votos porque los opositores Karina Bruno y Agustín Spacessi fueron cooptados y son funcionales a ellos”.

“Es un estilo de Llaryora cooptar dirigentes políticos. No podemos hacer nada… porque vienen con una billetera enorme y acá la culpa es de dos porque está el que ofrece y el que acepta”.

La réplica de Fernández no se hizo esperar. En declaraciones al mismo programa señaló: “Mienten, como dijo nuestro jefe de bloque (Miguel Siciliano) Siciliano. Es una falta de respeto enorme a los legisladores que con mucho esfuerzo en determinados momentos acompañan y trabajan para mejorar las leyes. Y nosotros tratamos de construir consensos. Asumir una oposición irresponsable no conduce a nada.Esta Legislatura comenzó con una paridad absoluta, hoy estamos en condiciones de ofrecerle al Ejecutivo la carta de navegación para 2025, que es el presupuesto. Hay una cuestión fundamental que es el plan de obra pública que el gobernador lo puso de manifiesto. En el país se dice que esto no es posible, nosotros decimos que sí y por eso vamos a estinar un billón de pesos para ello. Esto significa más progreso para todos los cordobeses. No vamos a renunciar a esa agenda”.

El Tribunal de la discordia

Ahora fue Nostrala quien no coincidió y salió al cruce de la legisladora. “Creemos que el presupuesto es mentiroso. Nosotros rechazamos la cuenta general del ejercicio. Ellos dicen que, por ejemplo, le vana mandar a Educación mucha plata, el 35 por ciento del presupuesto pero después ejecutan sólo el 25 por ciento de lo prometido”. Ellos piden autorización para endeudarse 3.362 millones de dólares para obras el año que viene, pero 2.778 millones de dólares tiene previsto mandarlos a la Agencia Córdoba Inversiones… Es una agencia que no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas. Siempre lo mismo… todo es poco transparente y el gobierno de Llaryora es alérgico a los controles.

Fernández rechazó de manera contundente la apreciación de su adversario política. “No es cierto que las agencias no sean controladas, son controladas exhaustivamente”.

-La crítica opositora es porque el control se hace después de la ejecución.

-Nosotros cuando modificamos la ley expresamos la necesidad que las agencias tengan un exhaustivo control por parte del Tribunal de Cuentas. Decir que hay algún área no sujeta a control del Tribunal de Cuentas… es fundamental controlar, pero dudas en materia de obra pública es extraño porque la obra pública es tangible, se puede ver, eso es el mayor control y lo hace la propia ciudadanía. De ninguna manera es correcto decir que no hay control.

-Insisto: el control se hace después de la ejecución de la obra.

-Sí, como muchos otros gastos. Por ejemplo, fondos de educación como el Fonid, que ahora lo paga la provincia porque la Nación no se hizo más cargo, se controla. Hay muchos gastos que se controlan después. Decir que no se controlan no es cierto. Es importante decir que el Tribunal de Cuentas no es una institución que cogobierna. Ellos sueñan o imaginan cogobernar desde el Tribunal de Cuentas. Ellos deben controlar y garantizar transparencia, no hacer campaña política.

El Tribunal de Cuentas es un organismo cuyos miembros son elegidos por el voto popular. De ahí a los comportamientos de cada uno (hacer política o campaña) corre por cuenta de cada quién.