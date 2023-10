Fuerte disputa por el voto Córdoba en un escenario de incertidumbre inédito

Más de 35 millones de personas están habilitadas para concurrir hoy a las urnas para elegir al décimo presidente desde el retorno de la democracia. Lo harán con una carga de incertidumbre que pocas veces se registró en un acto eleccionario, ya que se trata de una elección decisiva para el rumbo de la Argentina. Es que a las dudas que persisten desde lo económico y lo que pueda pasar el “día después”, se suma que la estructura de partidos que el país conoce desde hace 40 años sufrirá modificaciones.



Las urnas determinarán si Javier Milei se convierte en un actor principal del nuevo mapa político que se empezará a ver con más nitidez desde el 10 de diciembre, pero al mismo tiempo puede marcar el final de alguna de las dos coaliciones que coparon el escenario político en la última década: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



Desde lo económico, la principal preocupación de los ciudadanos llega a esta elección acumulando una larga serie de desequilibrios que se potenciaron luego de la expansión del gasto público que el gobierno aplicó tras las PASO para mejorar su chance electoral, y en medio de una incertidumbre generalizada en franco crecimiento.



En ese contexto, Córdoba presenta algunas particularidades en esta elección, no sólo por el peso específico que tiene en el porcentaje del electorado nacional, sino porque a la pelea que mantienen los tres candidatos con más posibilidades de acceder a la presidencia, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei, se suma la candidatura de un jugador de peso en la Provincia y que puede incidir de manera decisiva en el resultado final: el gobernador Juan Schiaretti, candidato de Hacemos por Nuestro País.



En medio de ese clima enrarecido por lo político y económico, precedido por una campaña donde abundaron los cruces y los golpes bajos, las fuerzas políticas que compiten tratan de encontrar certezas en un escenario que ofrece lecturas al por mayor pero muy pocas respuestas concretas.



Por caso, desde el comando de campaña de Schiaretti no ocultaron su sorpresa por lo que consideran una remontada del mandatario en el tramo final de la campaña a partir de su participación en los debates. El dato que más se esmeraron en mostrar los colaboradores del gobernador surgió de una encuesta donde Schiaretti aparece como “el más creíble” de los cinco candidatos que disputan la presidencia.



El envión que logró tras los mano a mano con los otros candidatos en Santiago del Estero y en la UBA, ilusiona al búnker de Hacemos Por Nuestro País, donde recuperaron la confianza de alcanzar el resultado que “más cierra” en el cordobesismo: lograr que tres diputados de la fuerza tengan presencia en el Congreso desde diciembre.

“En algún momento, con dos diputados nos dábamos por hechos. Pero con el correr del tiempo, creemos que la performance de Juan nos va a permitir llegar al objetivo inicial”, confió una fuente que camina a diario por los pasillos de El Panal.



Los números que maneja Schiaretti para Córdoba registraron algunas variaciones en los últimos diez días, pero muestran a Milei consolidado en el primer puesto y al mandatario peleando el segundo lugar con Bullrich. Más atrás aparece Sergio Massa.



El crecimiento de la candidata de Juntos por el Cambio (difícil establecer la magnitud del mismo) fue uno de los aspectos que siguieron de cerca en el comando de campaña del gobernador-candidato en los últimos días, ya que Bullrich puso especial énfasis en Córdoba durante su campaña: el miércoles estuvo en Río Cuarto y una de sus grandes apuestas es mejorar los guarismos en Provincia de Buenos Aires y en la zona núcleo del país: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Fue, por lejos, la candidata que más veces desembarcó en este distrito durante la campaña.

Pese a las derrotas encadenadas que registró Juntos por el Cambio en esta provincia, la confianza en el crecimiento de Bullrich en Córdoba va de la mano con los guarismos que en JxC aseguran se producirá en todo el país.



Milei y Massa. El candidato más votado en Córdoba en las PASO fue Javier Milei y desde La Libertad Avanza esperan confiados los resultados de la elección. De hecho, dos datos ponen de manifiesto la particular estrategia implementada por LLA en base a esa información que se maneja un hermético círculo de colaboradores del libertario: el candidato presidencial no vino a Córdoba (sí lo hizo su vice, Victoria Villrruel, en una visita con escasas apariciones públicas) y los candidatos a diputados de la fuerza recibieron la orden desde Buenos Aires de “bajar el perfil” en los últimos días de campaña.

¿El objetivo? No entrar en “polémicas innecesarias” y mantener los votos de las PASO confiando en la figura del líder del espacio casi como única estrategia electoral.



La meta de LLA Córdoba es lograr cuatro diputados, un resultado que sería inédito para la provincia desde el retorno de la democracia, ya que siempre mostró mayoría parlamentaria del peronismo, el radicalismo o de Juntos por el Cambio en los últimos años. Para ello, consideran clave el sistema de fiscalización que implementen a lo largo de toda la jornada. El foco estuvo casi exclusivamente en esa cuestión.



Por el lado de Massa, desde su entorno se muestran confiados, siguiendo la línea que bajan desde Buenos Aires, aunque los números (la gran mayoría no se dieron a conocer públicamente) no auguran una performance relevante del ministro-candidato.



De hecho, aquejado por las urgencias económicas que atraviesa el país, Massa desactivó una gira por varias provincias del país y no vino a Córdoba en la previa de las elecciones. Convencidos de que estarán en el balotaje en noviembre, con el resultado puesto en esta primera vuelta aseguran que pondrán especial atención en este distrito, uno de los más hostiles para el kirchnerismo.