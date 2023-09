Fuerte reclamo de la UIC a la dirigencia: “el Estado como está hoy, no sirve”

El 15° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) convocó a unos 600 empresarios cordobeses, dirigentes nacionales de distintas cámaras (entre ellos la entidad madre, la Unión Industrial Argentina) y funcionales nacionales y provinciales.

El mensaje que quedó flotando en los pasillos del Centro de Convenciones de Córdoba, y tras escuchar las distintas disertaciones de analistas, economistas y empresarios fue que se está llegando al límite de lo tolerable en términos económicos, políticos, sociales e institucionales.

Parte de esto quedó reflejado en el duro discurso de apertura que dio el presidente de la UIC, Luis Macario.

“La situación nacional y macro nos condiciona, y mucho. Hoy está de moda demonizar el rol del Estado y está completamente puesto en duda su utilidad. Coincido en que el Estado, como está hoy, no sirve. Necesitamos que sea menos oneroso, más eficaz y eficiente. Argentina transita un camino de decadencia tal, que nos ha llevado a perder toda racionalidad y hasta la tolerancia. Se han hecho tantas cosas mal que la sociedad nuevamente dice basta. Ojalá sea, como tantos dicen hoy, el inicio de un cambio de época, en donde prevalezca el sentido común por encima de las ideologías”.

Macario también pidió dejar de depender de la discrecionalidad del funcionario de turno. “La institucionalidad nos da previsibilidad, un horizonte de largo plazo en donde las condiciones no cambian drástica y dramáticamente de un día para otro. Es lo que llamamos seguridad jurídica. Hay que salir de la lógica de que todo lo que hizo el antecesor no sirve y que tenemos que empezar de nuevo. No se puede refundar el país con cada cambio de gobierno. Por más que haya una sociedad que lo está gritando a los cuatro vientos”.

En un claro mensaje a la dirigencia política que está concentrada disputando las elecciones reclamó: “Es sano que los partidos o coaliciones tengan enfoques distintos sobre las soluciones que hacen falta y que la mayoría decida quién nos representará. Pero una vez terminada las elecciones, van a tener que reunirse, oficialismo y oposición y ponerse de acuerdo. Ambos deben tener la responsabilidad y la altura de establecer denominadores comunes, aceptando que nadie tiene la verdad revelada e irrefutable. Es imperativo hacerlo, ya que de ello dependen 46 millones de argentinos”.

Macario también enumeró algunos de los problemas concretos con que lidian día a día los empresarios:

¿Cómo se hace para trabajar en un contexto donde la inflación supera los 3 dígitos anuales y tergiversa todos los análisis?, ¿Cómo se puede invertir cuando las tasas de interés son tan elevadas y el crédito al sector privado es escaso?, ¿Cómo funcionar en un mundo que está globalizado con restricciones al comercio exterior donde se depende de una autorización para importar insumos, repuestos y bienes de capital? ¿Cómo competir en el mundo si aplicamos derechos de exportación cuando la mayoría de los países se cuidan de no cargar impuestos a sus exportaciones?

Finalmente exigió dejar de lado las soluciones mágicas y sin costo político: “Hoy estamos en un momento donde es inevitable la realización de ajustes. Hace falta la decisión y el coraje de asumir ese liderazgo y ser claros con la sociedad. Porque si se van a exigir sacrificios, quien lo proponga, debe ponerse al frente y ser el primero gobernando con el ejemplo”.