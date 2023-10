Galería de fotos: así es Perón Perón, el resto bar que inaugura el 17 de octubre

Si lo invitan a cenar y en el menú encuentra platos como ‘A poner el pecho’, ‘La Gloriosa’ o bife de chorizo ‘Al Parquet’; una milanesa de bife de chorizo a caballo con fritas que figura como ‘Dos Potencias se Saludan’; un postre ‘Flan Quinquenal’, un ‘Panqueque Cobos’, o una mousse de chocolate ‘Morocha Militante’, usted está en Perón Perón Resto Bar. Pero podrá ser después del 17 de octubre, fecha emblemática para los peronistas y día de la inauguración de este “reducto compañero” en Isabel la Católica 664, del barrio Alta Córdoba.





Tanto el menú, como la ambientación del nuevo espacio gastronómico, que empieza con un icónico ‘Todos unidos triunfaremos’ en su ingreso, ha sido pensado y realizado como un lugar de culto del peronismo. ‘La pata cordobesa’ de Perón Perón (nacido primero en Caba) es un proyecto de Daniel Narezo –fundador de ‘la marca’– junto a un grupo de cinco socios. “Una de las socias, Maru Mirolo, es cordobesa y a ella le debo haber conseguido este lugar. La seguí a esta casa por más de nueve años, no podía dar con el dueño, hasta que Maru lo consiguió y nos alquiló”, relata Narezo.

También cuenta que los murales y bóvedas que lucen en todos los ambientes son del artista Juan Danna quien, junto a Suyay Brilliau, están ultimando las obras. Verlos trabajar en un gran cuadro de Diego Maradona es impactante, por el resultado logrado.

Otro artista, pero éste detrás de ollas y sartenes y al mando de la cocina es Iván Juárez, el cocinero en jefe, responsable del menú “de platos como los de la abuela, los que comía en mi casa, un hogar peronista con mucho amor y compañero, por aquello de ‘compartir el pan’”, señala Narezo.



Y en eso de compañerismo y solidaridad, relata que “un día estaba en la puerta y pasó un hombre, se me acercó con mucha humildad y me preguntó ‘si no tenía un trabajito’ para él. Bueno, es Walter Palomeque, quien pintó y puso en valor toda la casa y ahora está aprendiendo a ‘ser artista’ con Danna”.





Perón Perón tiene capacidad para 150 comensales. Los precios de los platos principales van desde $ 3.350 una masa soufflé rellena (La Gran Masa del Pueblo), hasta $ 8.600 la entraña Manuel Dorrego y los postres, desde $ 1.950 un Amado Budín de Pan a $ 3.200 La Tentación de Eva, una crumble de manzana.





La pregunta es obligada: ¿Por qué Córdoba? Y la respuesta es sesuda: “¡Por qué no Córdoba! Esta provincia tiene cuatro millones y pico de habitantes; no necesitamos un millón, con que 100 personas por día vengan al resto bar, está bien. Además, muchos me preguntan por qué en una provincia tan gorila y yo no creo que lo sea. Y si no fijate, hace 24 años que la gobierna el peronismo y ahora van a ser cuatro más; es un peronismo distinto, pero peronismo al fin”.



“El 17 de octubre esto va a ser como la Plaza de Mayo”, se anima Nazero.