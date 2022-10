“Gallardo lideró en River en todos los planos, no solo como técnico”

Marcelo Gallardo anunció su partida de River prevista para diciembre, momento en el que su contrato con el ‘Millonario’ llegará a su fin. La noticia impactó en el ambiente del fútbol por lo que significa la figura del técnico más ganador de la historia del club de Núñez. En ese marco, mientras abundan los rumores sobre quién será su sucesor o qué hará Gallardo de su futuro, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Diego Borinsky, biógrafo del entrenador, quien hizo una lectura sobre las virtudes que hicieron que traspasara fronteras con su liderazgo.

Borinsky, periodista con larga experiencia en medios gráficos, destacándose por su labor en la revista El Gráfico, comenzó a seguir a River en 1975, a disfrutar del talento como futbolista de Gallardo en los ’90 y luego entabló una relación con el técnico y elaboró, tras largas charlas en la oficina del DT en Ezeiza, los libros ‘Gallardo Monumental’ y ‘Gallardo recargado’.

Conocedor como pocos del DT que en ocho años ganó 14 títulos, sostuvo: “Como jugador Gallardo fue un tipo siempre valorado. Entendía muy bien el juego, era chiquitito y valiente. Y como técnico se ganó un respeto impresionante. Desde Guardiola hasta Iniesta, gente muy importante en el mundo del fútbol, lo elogió. Me tocó escribir un tiempo en The Tactical Room, una revista de mucho prestigio a nivel mundial, y ahí nomás me pidieron una nota con Gallardo. Eso se lo ganó en estos años dirigiendo a River con un estilo de juego bien definido y con una manera de conducirse afuera. Por eso conmovió su anuncio, porque él jerarquiza el ambiente del fútbol”.

A propósito de esas formas de conducir, el periodista de Cadena 3 sentenció: “Marcelo Gallardo, sin dudas, dejó un legado de liderazgo”.

Y argumentó: “Le hice las 100 preguntas para El Gráfico en febrero de 2014, un mes antes de que asumiera en River y, si bien ya lo conocía por haberle hecho un par de notas, me asombró su seguridad y convicción. Y cuando arrancó en River no solo me gustó cómo jugaba el equipo sino sus conferencias de prensa, por la manera en que respondía: sin vueltas y siempre con conceptos. Muchas veces, después de las conferencias, gente que no era del ámbito de River decía que eran clases de liderazgo, por los conceptos, los valores, las cosas que decía sobre muchos temas. Marcelo lideraba en el club en todos los planos, no solo en el equipo de futbol: era muy fuerte en todos los aspectos”.

En ese marco, Borinsky contó una anécdota sobre el carácter de líder de Gallardo: “Su liderazgo es muy natural. No es que lee y trata de ser de determinada manera; le fluye. De muy chico era líder dentro de la cancha. Siendo chiquito, le pegaban, se levantaba y pedía la pelota. Se hizo cargo de la 10 de Maradona en la Selección. Después erró un penal en la cancha de Quilmes, hubo silbidos y él no se escondió. Siempre fue de decir las cosas en la cara, ser frontal, y eso es clave en su liderazgo: mirarte a los ojos. A mí me retó un par de veces porque no lo miraba a los ojos. Tiene que ver con su personalidad y por eso nunca tuvo problemas con los jugadores en todo este tiempo. Él es muy exigente, los exprime al máximo, es calentón, pero muy empático. Si se enteraba que algún jugador tenía un problema lo citaba a su oficina. No es de hacerse el boludo. Ejerció su liderazgo siendo frontal”.

LA CLAVE

“La clave del liderazgo de Marcelo Gallardo fue no dormirse en los laureles, no creérsela. Es natural, espontáneo. Ganó en Madrid el partido más importante de la historia del club (en 2018) y el 31 de diciembre de ese año estuve en su casa, le pregunté por qué se quedaba y me dijo que le faltaba hacer muchas cosas, como el proyecto infanto-juvenil de River... Esa ambición de no estar pensando en el pasado, de ‘soy un genio’, fue el motor para seguir ganando y continuar en la cima. Nunca se la creyó”, describió Borinsky.

¿SE VIENE EL TERCER LIBRO?

Borinsky publicó dos libros sobre Gallardo. Sin embargo, todo el tiempo recibe la consulta sobre si habrá una tercera obra. A propósito, contó: “El deseo del tercer libro lo tengo hace tiempo. Cuando escribí la introducción del segundo libro dije que no empezaran a pedir el tercero, porque ya lo tengo en la cabeza. La idea original fue un solo libro: salió en diciembre de 2015. El último en el 2018. Pero desde entonces pasaron un montón de cosas. Ahora voy a esperar que se tome su tiempo de descanso, pero me encantaría tomar un café con Marcelo. La gente me lo pide, porque hay muchas cosas para contar. Esperemos se dé la chance”.