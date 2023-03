Gentile: "el TSJ siempre falla contra los jubilados y a favor de la Provincia"

A propósito del conflicto renovado entre Provincia y Nación por la transferencia de fondos para financiar el déficit de la Caja de Jubilación de Córdoba es que volvieron a debatirse varios aspectos en torno a la administración de los fondos de jubilados y pensionados.

Por caso, el abogado constitucionalista Jorge Gentile se refirió a la compleja situación que enfrenta a miles de jubilados nacionales y provinciales contra esas administraciones estatales y que los llevó a iniciar acciones judiciales para lograr cobrar sus haberes sin los sucesivos recortes que recibieron.

“En Córdoba a diferencia de lo que pasa en el país las jubilaciones son el 82% del 82%, porque les descuentan el aporte personal que se hizo. O sea que ahí nomás, cuando otorgan la jubilación les están confiscando el aporte personal. Eso es lo más grave. Además, promedian los últimos 10 años, cuando antes era el último haber más alto. Por la inflación ahí se pierde una cantidad muy importante de lo que deberían cobrar”, comentó Gentile en Radio Mitre Córdoba.

Sobre estos puntos dialogó con PERFIL Córdoba y amplió sus conceptos para definir que “en Córdoba tenemos un sistema previsional inventado por el Tribunal Superior de Justicia que no reconoce los aportes como parte del sueldo y toman el 82% de la jubilación descontándole el aporte personal, en consecuencia se produce un retroceso muy grande y los jubilados terminan cobrando cerca del 60%. Nosotros estamos planteando que eso es anti constitucional porque el aporte personal es parte del sueldo”.

Y detalló: “esta forma del 82% por el 82% se consagró en la Provincia con la Ley del 2020. Esto se está discutiendo en los tribunales. Nosotros tenemos la opinión en contra del Tribunal Superior y está en la Corte, no se ha resuelto todavía”.

-¿En qué sentido ustedes plantean que es inconstitucional?, ¿es confiscatorio?

-Es confiscatorio, una persona hizo aportes como inversión para que después se lo devuelvan, no le pueden descontar esa parte diciendo que los aportes no son parte del sueldo. Ese es sólo un punto. Además, cuando le suben a los activos hay un diferimiento en ese aumento de dos meses para los pasivos. Le confiscan eso dos meses. Si usted tiene jubilación y pensión porque se murió su esposa le sacan el 20%. Y lo más grave, que no se puede alegar ahora es que se adoptó el sistema nacional que computa los últimos 120 meses, no como antes. Esto, con el sistema inflacionario y la trampa de las actualizaciones terminan cobrando menos.

-Son los últimos 120 con una actualización.

-Sí, pero no están bien actualizados

-¿Cómo se llegó a este estado de situación?

-Bueno, porque han hecho toda esta propaganda con el cemento. En vez de limpiar el lago San Roque han hecho puentes porque se ven.

-¿Qué pasó con las presentaciones judiciales que hicieron en Córdoba? ¿No pasó nada?

-No porque casi todos los jueces que están designando en el Tribunal Superior de Justicia son funcionarios. (Luis) Angulo fue ministro de él (del gobernador Schiaretti). Nosotros tenemos centenares de juicios representando a jubilados y ya tenemos unos 80 juicios en la Corte Suprema, con distintos temas. El TSJ siempre falló a favor del gobierno.

-¿Siempre?

-Siempre, le estoy diciendo que siempre. No sé si soy claro. Por eso terminan en la Corte, porque en definitiva lo que se está vulnerando es el sistema constitucional, si a usted le están pagando menos sin ningún motivo. El sueldo de uno comprende lo que usted aporta para que luego le den una jubilación. Y lo más grave es la actualización de los haberes, hay un retroceso muy grande también ahí. Tenemos cientos de juicios contra la Provincia y contra el Estado nacional, tenemos siete oficinas en la provincia donde hay juzgados federales y también en Buenos Aires para atender las demandas contra Anses.

-¿Cuánto demoran estos juicios?

-Años, el Estado chicanea y actúa en contra de la Constitución y en contra de la Ley. Eso se le hemos explicado a algunos jueces extranjeros y no pueden creer que el Estado argentino chicanee los juicios. No solamente el gobierno nacional se rebela en contra de una sentencia de la Corte sino que el gobierno nacional y los provinciales y municipales se rebelan contra todas las decisiones.

-¿Es válido el reclamo de la Provincia a la Nación?

-Está bien, está bien. Pero eso es otra historia. No solamente el Estado nacional le roba al provincial sino que ambos les roban a los particulares. Todos embroman a los contribuyentes y a los pasivos.

-¿Confía qué en algún momento la Justicia de Córdoba modifique sus criterios?

-Yo espero que la Corte Suprema ponga límites, porque el recorte sobre el 82% sólo pasa en Córdoba. La Caja, de acuerdo a la Constitución provincial tenía que estar presidida por un directorio con participación de activos y pasivos. Pasaron más de 30 años y está intervenida, pero no por el ministro de Acción Social, sino por el ministro de Economía, el que recauda los impuestos. Entonces, la caja de la Caja, es una caja de impuestos, no una caja para devolver a los jubilados.