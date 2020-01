“Hay que afianzar a Córdoba como centro deportivo”

por Hugo Caric

Héctor Campana admite que tuvo un comienzo de gestión “movidito” como presidente de la Agencia Córdoba Deportes. “Sobre todo en lo administrativo, ya que estamos preparando todo lo referente a las obras que hay que hacer en el Kempes para la Copa América”, precisa “el Pichi”, quien el pasado 10 de diciembre sucedió a Medardo Ligorria al frente de la sociedad mixta que desde 1999 maneja al deporte cordobés.



“Estamos avanzando en todo lo que no se ve, que son los pasos administrativos, y en breve ya estaremos haciendo algunas adjudicaciones”, señala el exjugador de Atenas y goleador histórico de la Liga Nacional de Básquetbol. Y brinda detalles de las remodelaciones que exige la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) para el certamen de selecciones que se jugará entre junio y julio próximos en Colombia y Argentina y que contempla cinco partidos en el escenario del Chateau Carreras: “Se van a reforzar los techos, se colocaran pantallas más grandes, se cambiarán todos los baños y las luminarias internas y externas, y se remodelará el sector de prensa”.



Campana asegura que todos los requerimientos estarán satisfechos “unos días antes” del partido Uruguay-Australia, programado para el 13 de junio. Argentina-Uruguay (16/6), Chile-Paraguay (25/6), Chile-Australia (30/6) y la semifinal del 7 de julio son los otros juegos que albergará el Kempes. “Para nada se alterará el normal uso del estadio, ya que los trabajos se realizarán cuando no haya partidos de Talleres u otros eventos”, enfatiza.



“Para mí no fue algo traumático”, afirma Campana sobre su reciente pase de la Unicameral a la Agencia. “Conozco el funcionamiento del área de deportes, ya que me tocó coordinarla cuando fui vicegobernador. Lógicamente que no es lo mismo estar en el día a día que verlo desde afuera, pero tampoco es un terreno extraño para mí”, sostiene el exlegislador.

Cuestión de pesos

Para el año que comienza, el deporte cordobés cuenta con un presupuesto de 568.113.000 millones de pesos, que representa un 0,17% del gasto total de la provincia. Esa asignación de fondos fue calificada como “muy buena” por Ligorria, quien tras su paso por la Agencia fue designado como secretario de deportes del gabinete de Martín Llaryora en el municipio capitalino.

Campana avala el diagnóstico de su antecesor, aunque con matices. “Uno siempre aspira a más. Me gustaría tener más recursos para poder hacer más cosas y ayudar a más deportistas y más clubes, pero el número tampoco es malo. Habrá que optimizar los recursos, cuidar cada peso al extremo, y aprovechar al máximo la condición de polo deportivo del Kempes”, señala. “No me quejo, pero si hubiera más dinero no tengas dudas de qué sé dónde gastarlo”, subraya.

-¿El año olímpico también representa un desafío especial?

-Por supuesto. A los deportistas cordobeses les ha ido muy bien en los Juegos Panamericanos y la idea es seguir apoyándolos en todo lo que podamos. Si bien los ciclos olímpicos se planifican con mucho tiempo de antelación, el compromiso de esta gestión es brindarles a nuestros representantes, sobre todo a los que ya tienen asegurada su participación, todo lo que necesiten para poder lograr un buen desempeño.

-¿El tema dólar complica?

-Sí. Complica y bastante.

-¿Se trabajará en conjunto con el gobierno nacional?

-La Agencia siempre ha trabajado con la Secretaría de Deportes de la Nación, aunque aún no hemos tomado contacto con sus nuevas autoridades. Seguramente lo haremos este mes, y no creo que haya inconvenientes. En materia de políticas públicas lo ideal siempre es que ambos gobiernos, cada uno con su orientación, trabajen coordinados.

En el centro de la escena

La segunda edición del Córdoba Open, el 40º Rally de Argentina y la final de la Copa Sudamericana son algunos de los grandes eventos que se sumarán a la Copa América en la agenda deportiva cordobesa de 2020. “Todos estos acontecimientos internacionales son importantes ya que, en un contexto económico difícil, generan importantes ingresos no sólo para el Estado sino también para muchos sectores de la sociedad, como la gastronomía, la hotelería y el turismo”, destaca Campana.

“La idea es afianzar a Córdoba como un centro de eventos deportivos a nivel mundial. Para ello contamos con una muy buena infraestructura, con un estadio para 57 mil espectadores, excelente hotelería y accesos que quedaron muy bien con las obras que se terminaron el año pasado. Es un combo muy atractivo. Seguramente también tendremos partidos de eliminatorias a Qatar 2022”, añade.

“En nuestro caso la idea es amortizar los costos de las obras del Kempes con los cinco partidos de la Copa América”, puntualiza.

-El campo de juego del Kempes ha sido una especie de karma para varios de sus antecesores, ¿se trabajará puntualmente en el tema del césped?

-La verdad es que hubo muchas idas y vueltas con ese tema, pero ya estamos trabajando con un equipo de especialistas que lidera Marcos Ibáñez, que es el encargado del césped en Belgrano y en muchas canchas de Córdoba, y que también integran gente de Talleres y del Kempes. Mejorar ese campo es otro desafío importante que tenemos por delante y tenemos fe en lograrlo. No es que sea un desastre pero queremos que luzca impecable.

-¿Los clubes profesionales reciben ayuda de la Agencia?

-Acabamos de renovar el convenio de eximición del impuesto a los ingresos brutos con Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, Juniors, Atenas y la Confederación de Deportes de la Provincia. Es una forma de ayudarlos, aunque hay una contraprestación de los beneficiarios en becas, cesión de instalaciones, clínicas deportivas y otras actividades.

-Con Ligorria la Agencia puso especial énfasis en asociar al deporte con la educación, ¿cuál será la impronta de la gestión Campana?

-Siempre dije que el deporte es una herramienta educativa muy importante y en eso se avanzó mucho, igual que en el deporte social. Ahora vamos a trabajar juntos con la Municipalidad y eso nos permitirá llegar a más chicos. Medardo hizo las cosas muy bien y deja la vara alta. Nosotros trabajaremos para mejorar en todo lo que sea posible.

Primero las damas



En su arranque como titular de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana sostiene que una de las prioridades de su gestión será apuntalar el crecimiento del deporte femenino.

“La mujer se ha ganado un lugar en la sociedad y ese logro también se refleja en el deporte, donde su participación se ha hecho mucho más visible. La explosión que ha tenido el fútbol femenino es una evidencia de ese fenómeno”, sostiene el funcionario.

“Para las mujeres las cosas cambiaron muchísimo en los últimos tiempos y nosotros queremos acompañar esa transformación. Nuestra intención es respaldarlas en todo lo que sea necesario, para que puedan practicar el deporte que ellas quieran y tengan todo lo necesario para poder desarrollarse y crecer”, precisa “el Pichi”.

Básquet y política



Héctor Campana (55) tuvo una destacada carrera como basquetbolista entre 1976 y 2004. Vistió las camisetas de Redes Cordobesas, Obras Sanitarias, Sport Club de Cañada de Gómez, Atenas, River, GEPU de San Luis, Banco de Córdoba, Olimpia de Venado Tuerto, Peñarol de Mar del Plata y Boca.

Fue seis veces campeón de la Liga Nacional (cinco con Atenas y una con GEPU), torneo del que es goleador histórico (17.359 puntos en 785 partidos y 19 temporadas). En el club “griego” también logró un Panamericano y un Sudamericano.

Con la selección argentina jugó los mundiales de España ’86, Argentina ’90 y Canadá ’94 y recibió el premio “Olimpia de Plata” en 1988, 1991 y 1998.

En la política debutó en 2003 como edil del Partido Nuevo y en 2007 se sumó a Unión por Córdoba (actualmente Hacemos por Córdoba). Representando a esta fuerza ejerció los cargos de vicegobernador, concejal y legislador.