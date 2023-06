Hoy 22 de junio es el Día de Llevar la mascota a la oficina

Era una cuestión de tiempo. Peluquerías, restaurantes, cafés, destinos turísticos y llegaron las Oficinas Pet Friendly: el fenómeno que gana cada vez más popularidad entre los argentinos.

Tener una mascota en el hogar es parte de la idiosincrasia argentina y cada vez más estudios y personas reconocen los beneficios que brinda su compañía, lo que promueve la importancia de velar por su bienestar e impulsa la práctica de llevarlos a la oficina.

El amor por las mascotas se materializa cada 22 de junio el Día de Llevar la mascota a la oficina (“Take Your Dog to the Office Day”) una jornada pensada para continuar profundizando en uno de los conceptos que ya se instala en los esquemas de trabajo de la actualidad: las oficinas pet friendly.

Según los datos revelados por una encuesta, el 81% de los argentinos que eligen un animal de compañía tienen un perro. Asimismo, el informe detectó que 3 de cada 4 argentinos (75%) convive con una mascota. Entre las personas que no tienen ninguna, el 38% aseguró que planea adoptar en el futuro.

En Argentina, frente a este contexto y, especialmente a partir de la pandemia y el auge del modelo de trabajo flexible, cada vez más empresas reconocen los beneficios que brindan las mascotas a las personas y el impacto positivo que tienen en sus vidas y en la productividad. En este contexto, las oficinas pet friendly son una práctica cada vez más popular ya que promueven un ambiente más relajado y amigable, reducen el estrés de los empleados y fomentan la interacción social.

“Los ambientes laborales deben procurar brindar los servicios necesarios no sólo para ganarse la vida, sino para vivirla plenamente. Entendimos que las mascotas tienen un papel clave y que, para marcar la diferencia, estas definitivamente tenían que ser partícipes del espacio laboral” comenta Rocio Robledo, Country Manager de WeWork Argentina.

Existen múltiples razones para convertir una oficina en pet friendly, en especial por los beneficios que aporta a la salud mental, la productividad y el esparcimiento.

Algunas de las ventajas más relevantes que traen las mascotas en la oficina son: