Independencia de Buenos Aires: el exgobernador Carlos Ruckauf lo calificó como un "disparate"

El exgobernador bonaerense y exvicepresidente de la Argentina, Carlos Ruckauf se metió de lleno en la polémica por la separación de la provincia de Buenos Aires del país. "Los administradores kirchneristas tienen un problema de que usan la mitad del cerebro", sentenció.

Roberto D'Onofrio planteó ayer a radio Splendid el debate sobre la independencia del territorio gobernado por Axel Kicillof. Los dichos de el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (PBA) remitieron a discutir los pactos fundacionales de la República Argentina.

Al ministro se le había consultado por la candidatura de Cristina Kirchner por la presidencia del Partido Justicialista, a lo que expresó que hay cuestiones más importantes en el momento: "Yo podría estar planteando hoy, incluso como dirigente bonaerense, que vayamos a una reforma constitucional para ver si salimos del Estado Nacional".

"Si la Provincia de Buenos Aires hoy fuera un Estado sería el PBI más rico de Latinoamérica", continuó D'Onofrio, pero no dudó en aclarar: “obviamente no creo que sea ese el camino, pero es un debate que tenemos que dar los bonaerenses porque producimos el 45% de la riqueza de la Argentina y cobramos el 22% de coparticipación, subsidiando la ineficiencia del resto del Estado nacional y de las provincias”

La posición del funcionario remonta al momento en el que Buenos Aires se integra a la entonces Federación Argentina en el Pacto de San José. Según afirmó, no se trata de una idea novedosa, ya que también se habría planteado en la gestión del exgobernador de PBA, Carlos Ruckauf, entre 1999 y 2002.

La opinión de Carlos Ruckauf

Ruckauf, quien fue también vicepresidente de Carlos Menem, fue consultado por Miguel Claría en Cadena 3 sobre su mención en el discurso de D'Onofrio y comentó que le pareció "un disparate en el medio de un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo".

El exgobernador negó que en su gobierno se haya planteado una separación de la provincia del territorio argentino: "no estoy loco". "Traer el Pacto de San José de Flores y plantear una secesión en la Argentina me parece simplemente un disparate, obviamente jamás se me ocurrió semejante barbaridad", continuó Ruckauf y lo comparó con "plantearse la esclavitud en una parte de los Estados Unidos".

Sobre lo que se consideró en su gestión aclaró que, cuando la convertibilidad entró en crisis, "muchos gobernadores estábamos con dificultad y no recibíamos fondos de coparticipación". En ese momento la provincia recurrió al presidente De la Rúa y al ministro de Economía Cavallo para concretar la emisión de una moneda propia, derecho concedido por el pacto mencionado por D'Onofrio. Sin embargo, optó finalmente por la emisión de los bonos Patacón, medida que muchas provincias aplicaron en la época, como el Cecor en Córdoba.

Ruckauf criticó la falta de seriedad en los planteos del funcionario y consideró que "simplemente tendría que haber sido llamado al orden por el gobernador la persona que dijo eso, o ya que entre ellos se andan mandando pericias psiquiátricas, pedirle una".