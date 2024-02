Inédita crítica de la Rural a Provincia por el "descontrol" y "las cajas extrañas"

El sector privado de Córdoba ha tenido, sobre todo durante las administraciones kirchneristas o filo kirchneristas, un blanco predilecto para sus críticas y reclamos: la administración nacional. No es muy común, entre el empresariado local o el muchas veces denominado “círculo rojo” que se erijan críticas y duros reclamos contra los gobiernos provinciales o locales. Más allá de remarcar la necesidad de bajar “el Costo Córdoba” las críticas no tienen a El Panal como destino principal.

Todo lo contrario, lo común entre espacios empresariales como el G6 o la Mesa de la Producción de Córdoba (donde concluyen entidades como la UIC, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara de la Construcción – Delegación Córdoba, Cartez, Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural o Fedecom) es que se exprese el buen diálogo y el permanente trabajo en conjunto entre el sector público y el privado.

Por eso es casi inédita la fuerte editorial de la Sociedad Rural de Jesús María que lanzó el viernes. Bajó el título “¿Y por casa cómo andamos?” y donde plantean un elevado reclamo a la gestión Llaryora.

“Finalmente comprendimos que resulta imposible vivir gastando más de lo que ingresa. En esa inteligencia la administración nacional ha comenzado a tomar medidas. Reducción de estructuras y eliminación de personal superfluo han dado inicio al ordenamiento. Así mismo, estamos reaccionando ante las “cajas” extrañas como lo son los “fideicomisos”. Asistimos en los últimos días a las cifras estratosféricas que estos mecanismos distribuyen sin control. Veamos, si de descontrol se trata, nada mejor que la provincia de Córdoba. Dónde podemos observar las más de 200 jerarquías ejecutivas en la página web del gobierno, dónde contaremos 14 ministerios; 65 secretarias; 57 subsecretarías; 75 direcciones y 7 agencias. ¿Hace falta tanto?”, plantean.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Eduardo Riera, presidente de la SRJM amplió: “Queremos que empiece a haber control, no estamos pidiendo nada raro. Están muy bien las obras y pueden verse, pero hay que rendir cuentas. A nivel nacional vemos medidas que duelen, pero son las medidas que hay que tomar, como reducir estructuras superfluas. Y no vemos en la Provincia se vaya por ese camino. Seguimos viendo un montón de ministerios, secretarias, direcciones, agencias. Van a tener que empezar a aggionarse a los tiempos que estamos viviendo, hay que eficientizar los recursos y achicarse”, señala.

Para el dirigente de la SRJM hay un aspecto central que interesa especialmente al sector como es la creación de la nueva Agencia Agro Córdoba, un nuevo ente descentralizado, con algo de participación privada, y que entre sus atributos tendrá el de gestionar los recursos de un Fondo de Desarrollo Agropecuario.

Para la entidad empresaria, la gestación de una nueva agencia apunta a “burlar el control del Tribunal de Cuentas que, a propósito la administración anterior, a sabiendas que la oposición tomaba el control, generó modificaciones para limitar la capacidad del organismo para escudriñar esas cuentas”.

“Está todo bien el FDA, pero tiene que haber control. La agencia se crea para no pasar por el Tribunal de Cuentas”, dice Riera. No está aún definido el monto que gestionaría la agencia a través de ese Fondo, aunque se alimentaria de aportes vía el Inmobiliario Rural.

“En concreto, creemos que hay una necesidad real de reducir estructuras y control de gastos. Todo eso acá no pasa. ¿Hacen falta 14 ministerios, tantas agencias o gastar tanto en publicidad” La plata que maneja la Agencia Córdoba Deportes es un infierno y está debajo de todos los radares. No estamos en contra del deporte ni de la cultura, pero sí que se controle. No perdamos plata en el medio. Hay fondos que van para cualquier lado. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, en la línea del control y la austeridad. Ya lo hemos planteado al gobierno y a ministros y vamos a insistir así”, apuntó.