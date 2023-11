Inquietud en la Justicia Federal ante eventual triunfo de Saillén

Aunque la fecha de elecciones en el gremio de la limpieza en Córdoba (Soelsac) es una incógnita, lo cierto es que el acto eleccionario será seguido muy de cerca desde los ámbitos político y judicial de Córdoba por las implicancias que tiene ese proceso electoral y los actores involucrados en el mismo.



En ese sentido, desde la Justicia Federal han puesto especial interés en las elecciones por la participación de Franco Saillén, del gremio de los recolectores (Surrbac). Si bien Saillén no es candidato, apoya la lista de Más Soelsac y es la cara visible que enfrenta a Sergio Fittipaldi, actual secretario general y candidato a la reelección.



“La lista que apoya Saillén puede ganar las elecciones y pasar a tener presencia en áreas sensibles del ámbito judicial”, contó un experimentado abogado que recorre los pasillos de Tribunales desde hace muchos años y mantiene aceitados contactos en ese ámbito.



“Algunos de los integrantes de la familia Saillén tienen causas pendientes en la justicia, de hecho uno de los juicios más importantes ya tendría fecha para 2024 (en mayo) y no son pocos los que ven con cierto recelo la posibilidad de que gane la lista que apoya uno de los Saillén. Muchos se sienten vulnerables ante esa posibilidad. Perece un tema menor pero no lo es”, agregó el abogado en cuestión.

¿Por qué Juez fue de los primeros en apoyar a Milei en Córdoba?

Casi en simultáneo con la reunión de Mauricio Macri con Javier Milei y Patricia Bullrich, en Córdoba irrumpió Luis Juez con una fuerte crítica a Sergio Massa, lo que fue un tácito aval al líder de La Libertad Avanza, a pesar de que días antes de la primera vuelta había dicho que los argentinos tenían que elegir entre “Frankestein y Drácula”.

Un calificado vocero de Juntos por el Cambio notificó el trasfondo de la decisión del referente del Frente Cívico: en realidad, se trató de un llamado de Macri a Juez. Palabras más, palabras menos, dicen que el expresidente de Boca le dijo al exintendente: “Yo salí públicamente a apoyar tu candidatura, ahora necesito que salgas a respaldar a Milei”.

La decisión de Juez le valió críticas desde varios sectores. La más llamativa fue la que hizo su hijo Martín, concejal electo de Córdoba: “Jamás voy a abrazarme a la ultraderecha”, dijo el joven en las redes sociales.

Las mudanzas de Rodio y Bermúdez dan que hablar en el peronismo

Los comentarios sobre los gabinetes que se vendrán en Córdoba se multiplican pero hay dos funcionarios de Martín Llaryora que van primeros en el ránking de los mencionados. Ellos son Gabriel Bermúdez, que actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Metropolitano y dejaría ese cargo para ocupar la secretaría de Transportes.

Esa función hoy la desempeña Marcelo Rodio, que liberaría su oficina para mudarse a la Agencia Córdoba Deportes, donde lo espera un desafío especial: la remodelación del estadio Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, Rodio se iría de Transporte pero el presidente de la Tamse no cambiaría porque se quedaría Eduardo Ramírez, un hombre de confianza del actual titular del área. Son cambios que al peronismo vernáculo le llaman mucho la atención.

Por otro lado, Héctor “Pichi” Campana dejaría la Agencia Córdoba Deportes para ir a la Municipalidad, para ocupar una secretaría que tendría varias funciones, según los trascendidos.

En La Libertad Avanza todos miran a Macri

En el comando de campaña de Javier Milei se multiplican los esfuerzos para recortar la diferencia de seis puntos que le sacó Sergio Massa en la primera vuelta. De cara a la elección del 19 de noviembre, al libertario le han sugerido (¿impuesto?) algunos cambios abruptos, como correrse de la centralidad televisiva para evitar posibles despistes.

Detrás de esto se ve la mano de Mauricio Macri, al decir de los compañeros de ruta del economista libertario, quien viene trabajando este tramo de la campaña como si él fuera el candidato.

Los libertarios están convencidos de que el expresidente fue el autor de esa idea de trasladar el cierre de campaña del Amba a la ciudad de Córdoba, donde Macri realizó un acto público imponente en la calle en la elección de 2015.