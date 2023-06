Instituto sufrió una dolorosa goleada ante Rosario Central

Instituto hace tiempo que no juega bien. Por eso, no es casualidad que de los últimos 8 partidos sólo haya ganado uno. Por eso, no es sorpresa que esté en los últimos puestos de la tabla de la Liga Profesional y se encuentre en zona de descenso. Por ende, no llamó la atención que perdiera en su visita a Rosario Central. La 'Gloria' cayó por 4-1 ante el 'Canalla' por la fecha 19 del torneo y su momento es más que preocupante.

¿Es para agarrarse la cabeza? Es para agarrarse la cabeza. Porque no muestra reacción. En Rosario fue dominado en gran parte del partido. Más allá de que la posesión de la pelota haya sido de los dirigidos por Lucas Bovaglio. Cuando tuvo la pelota no supo generar peligro. Mostró enormes falencias defensivas, le entraron por los costados, por el medio... no tuvo zona de creación y eso, por supuesto, perjudicó a la ofensiva, que no tuvo peso.

Central, con sus pibes más Malcorra se lo llevó por delante cuando quiso. A los 15 minutos abrió el marcador Alejo Veliz con un golazo, tras una pérdida en la mitad de la cancha de Gabriel Graciani (que está muy lejos del nivel que lo hizo ser una de las figuras del ascenso). Minutos después el delantero de la Selección sub-20 marcó otro golazo, pero el VAR lo anuló por un hombro. La 'Gloria' quedó muy expuesto ante la velocidad de los delanteros rosarinos.

En el complemento inició mejor el elenco 'glorioso'. Generó situaciones, pero no lastimó jamás. Abusó, otra vez de los centros. La estadística dice que tiró 19 centros y el porcentaje de efectividad de los mismos fue del 10 por ciento. En todos los partidos, Instituto tira y tira centros, y la mayoría de las veces sin destinatarios propios: una falencia que ha mostrado en todo el torneo y sigue sin resolverlo. ¿Es para agarrarse la cabeza? Claro, sí, es para agarrarse la cabeza. Son detalles que en Primera no se perdonan. Faltan ideas y argumentos.

A los 12' del segundo tiempo, el colombiano Jamilton Campaz aguantó ante Mosevich y con un zurdazo cruzado metió el 2-0 para el local. Luego, Giaccone sacó provecho de dos pelotas en el área rival que lo favorecieron y marcó el 3-1. Partido liquidado. A los 27' “Maravilla” Martínez achicó la distancia de penal y cortó una racha de 476 minutos sin convertir. Y sobre el final del juego, Giaccone marcó el 4-1 final. Las caras pálidas de los jugadores son toda una evidencia. Falta reacción, necesita reaccionar, porque las fechas pasan y la preocupación avanza.

La tabla de promedios tiene a Instituto en el puesto 27, con 1.105, solo por encima de Arsenal (0,989). Los últimos dos de esta tabla pierden la categoría al final de la temporada. Se viene una semana complicada para el elenco de Alta Córdoba.