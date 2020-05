Investigan responsabilidades tras contagios masivos en el geriátrico y el Hospital Italiano

por Redacción Perfil

“Una bomba”. Así graficaron en su momento la situación de riesgo en los geriátricos y en especial lo ocurrido con la residencia Santa Lucía en Saldán. Esa explosión viral ocurrida el 9 de abril desató más de 60 casos por COVID-19 en ese lugar y varios residentes fallecidos. Hace algunos días se desató otro brote similar, pero en este caso en el Hospital Italiano, y los interrogantes se enmarcan en determinar si la onda expansiva de lo ocurrido en el geriátrico produjo los casi 50 contagios en el Hospital.

Con una denuncia de las propias autoridades sanitarias de la Provincia para que se investigue lo sucedido en el geriátrico, la Justicia intenta establecer si se cumplieron los protocolos sanitarios y si el traslado de algunos residentes del geriátrico al Italiano pudo ser un factor de riesgo no previsto ni evaluado de manera eficaz.

Pocos avances. El Fiscal Andrés Godoy al frente de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), es quién investiga la presentación judicial que hizo el Ministerio de Salud de la Provincia.

Esa denuncia penal fue contra el director del Geriátrico Santa Lucía. La cartera sanitaria acusó a los responsables del lugar por el supuesto incumplimiento de sus deberes de prestadores del cuidado y la salud de los adultos mayores a su cargo y por su posible actuar negligente. Hoy el geriátrico continúa clausurado.

La causa judicial tuvo pocos avances, los investigadores argumentan que la cuarentena y el aislamiento dificultan la investigación.

Recién esta semana se pudo comenzar por teléfono con la recepción de algunos testimonios de empleados del geriátrico, algunos de ellos están internados con COVID-19 positivo.

De todos modos, hasta el momento, la documentación con la que cuenta la Justicia no demuestra ninguna irregularidad previa en el lugar.

“El legajo del geriátrico es impecable” afirman las fuentes judiciales.

Qué falló. El foco de la investigación es intentar determinar si la cadena de contagios que comenzó en el geriátrico se expandió al Hospital Italiano por el traslado de más de 30 residentes. Y en ese caso, poder establecer si tanto las autoridades de la residencia de Saldán, como las del hospital no aplicaron los protocolos sanitarios correspondientes, y si lo hicieron por qué fallaron.

Si bien es casi inevitable que el virus ingrese a un centro de salud, la clave es investigar por qué no se pudo contener o evitar el brote.

El rol de la obra social. Un actor no menor en todo este escenario es el Pami. El geriátrico de Saldán era uno de sus prestadores y las autoridades del organismo en Córdoba fueron quienes tuvieron a su cargo el traslado de los jubilados a diferentes centros de salud, entre ellos el Italiano.

“Las autoridades del Pami también están bajo investigación”, reconocieron quienes intentan avanzar con la causa y brindaron un dato no menor: la obra social, recién bajó un protocolo de bioseguridad a los geriátricos el 30 de marzo, cuando el 11 de marzo la OMS ya había declarado la pandemia.

El Pami también tendrá que brindar explicaciones sobre el porqué de la elección del Italiano para el traslado de tantos pacientes de riesgo, varios de ellos con COVID-19 positivo, y si realizaron los controles necesarios para que se cumplan los protocolos sanitarios.

El interrogante sobre lo ocurrido es por qué en los otros hospitales o sanatorios dónde fueron trasladados pacientes del geriátrico no tuvieron el mismo brote de contagios.

“Algo ahí adentro falló y alguien tendrá que dar una explicación”, aseguran fuentes judiciales.

Sobre la situación en el Italiano, el COE pidió que se haga una investigación administrativa para determinar si se cumplieron con todos los pasos y protocolos.

Por ahora no hay una denuncia penal y aunque esto no se descarta, de existir una se va a acumular a la del geriátrico.

No obstante, aunque no exista esa denuncia, la Justicia tiene la decisión de investigar lo ocurrido en el Italiano y sus derivaciones.

En caso de que la Justicia eventualmente pueda establecer y determinar responsabilidades penales además de la negligencia, los investigadores no descartan aplicar el probable delito de propagación culposa de una pandemia.

La nieta de uno de los fallecidos acusa de mala praxis.

Verónica Quiñonero es la nieta de un hombre de 79 años quien falleció en el Italiano por coronavirus. “Mi abuelo entró al hospital por un problema intestinal y murió por coronavirus. Tardaron 17 días en hacerle el hisopado. Nunca lo trataron como un paciente con COVID-19, él estuvo siempre en una sala común. Ninguno de los médicos y enfermeros que trataron a mi abuelo tenían guantes, barbijos o algún elemento de protección. Los mismos enfermeros que atendían pacientes sospechosos de coronavirus, venían y atendían a mi abuelo”. La mujer también asegura que nunca les dijeron ni les advirtieron que en el hospital había pacientes con coronavirus positivo. Aún bajo la angustia de haber perdido a su abuelo en una circunstancia inédita y sin poder despedirlo, Verónica le confirmó a este diario que en los próximos días va a presentar una denuncia penal contras las autoridades del hospital.