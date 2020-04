Javier "La Pepa" Brizuela y el fenómeno cuartetero en tiempos de cuarentena

por Ariel Bogdanov

Con los bailes totalmente prohibidos desde marzo, el cantante de La Barra se transformó en una figura indiscutida de las redes sociales con sus transmisiones sabatinas a través de Instagram Live. Desde el quincho de su hogar y acompañado por su esposa Gabriela y algunos miembros de su familia, interpreta durante unas dos horas un popurrí de canciones clásicas y otras no tanto, que cuentan con el sello indiscutido de su voz. En la última reunión casi 20 mil personas se ‘reunieron’ en la red social para disfrutar de las canciones de la Pepa. Entre el público se pudo ver a futbolistas del ámbito local e internacional, artistas, humoristas, políticos, que generan con sus comentarios, un clima amable y distendido. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Brizuela contó que la iniciativa surgió durante un vivo en casa: “Vimos algo de lo que se generaba, preparamos un repertorio y decidimos hacerlo todos los sábados porque creemos que la gente lo necesita. Al menos hablo por mi público creo que los barrabaleros me necesitan y allí estoy, cantando un rato para ellos”, comentó el cantante.

—¿Te sorprenden los números de convocatoria de cada sábado?

— No le presto mucha atención a los números; después me lo cuenta la gente que está metida en eso. No es que no esté sorprendido por lo que está pasando, pero mi idea es que la gente se quede en su casa y pase dos horitas alejada de todo lo que se está viviendo, toda esta situación tan triste y de tanta incertidumbre. La idea es que su casa se transforme en una especie de baile y me pone contento que la poca o mucha gente que me ve se olvide de todos los problemas por un rato. Es una idea que ha ido creciendo y estoy trabajando ahora más que en un baile porque tengo que armar la escenografía, el sonido, poner unas luces, algunos humos de fondo, hablar con locutores que se han ido sumando amablemente a esta movida. Además, sobre el escenario es todo muy rápido, la gente quiere escucharte cantar, la gente no quiere que le hable ni que le diga nada de lo que está pasando. Tienen otras opciones para eso.

—¿Lo tomás como un baile en que la gente está allí presente?

—Sí, absolutamente. Yo disfruto mucho de cantar y cada tema que pasa me imagino que estoy en el baile, me pongo más loco, veo que la gente se va divirtiendo, me pone bien y estoy como si estuviera en Villa Retiro, por ejemplo.

—¿Cómo vivís el buen clima que se genera mientras estás cantando?

—Aquí no hay mala onda. Uno siente que está entre amigos. Cuando se apaga el vivo, me siento a escuchar cómo salió y a leer los comentarios y realmente me río mucho. Veo que se da lo que uno quiere lograr y espero que más cantantes se sumen con movidas similares.

—¿Te llama la atención que aún no lo hayan hecho otros cantantes cuarteteros?

—Sinceramente no, cada uno pasa este momento como quiere. Algunos cantantes tal vez lo pasen de otra manera, con otro ánimo. Esto yo lo hago de corazón, lo hago con mucho cariño, amor y creo que la gente lo necesita.