Javier Milei: “No sé quién es Lali Espósito, yo escucho a los Rolling Stones”

En sus primeras declaraciones tras la contundente victoria en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei dijo que el único que se comunicó para felicitarlo fue Mauricio Macri: “Me mandó un mensaje en el que me felicitó por la excelente elección. Me había llamado pero me estaba bañando”, relató el líder libertario en radio La Red.

Pero quien armó una polémica fue la cantante Lali Espósito. La artista decidió mostrar su opinión en la red social X y escribió dos tweets relacionados a las elecciones. El primero fue "Que peligroso, que triste". Una manera de demostrar su lamento por el resultado de las PASO. Esto fue el domingo por la noche.

Luego de recibir una catarata de comentarios, decidió hacer un nuevo posteo mas extenso.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó el nuevo mensaje de este lunes en sus redes sociales.

Y añadió: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”. “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, afirmó.

La respuesta de Milei

El candidato a presidente, en la entrevistar dada algunos medios porteños, reconoció que mantiene “un excelente vínculo” con el expresidente Mauricio Macri. Además, enfatizó que ganaron en 17 de los 24 distritos: “Creo que hicimos el trabajo que mejor pudimos con los recursos que tuvimos. Le hablamos a la sociedad con la verdad, con lo que uno cree, y eso le llega a la gente. No somos un focus group, defiendo las ideas de la libertad porque eso es lo que creo”.

Por último, al ser consultado sobre los dichos de la cantante argentina (Lali Espósito), el libertario Javier Milei fue tajante: “No sé quién es Lali, yo escucho a los Rolling Stones”.