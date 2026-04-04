Jorge Asís: “El gobierno está lleno de funcionarios que le tiran balazos en los pies a Milei”

El analista político Jorge Asís trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del gobierno nacional y el funcionamiento del poder en la Argentina. Entrevistado en el programa “Decilo como es” (Punto a Punto Radio), cuestionó la mirada idealizada sobre la política, advirtió sobre internas dentro del oficialismo y sostuvo que el presidente Javier Milei enfrenta un escenario de desgaste creciente.

—¿Cómo analiza el debate actual sobre la dirigencia y la transparencia?

—Se le pone la vara demasiado alta a la política. Yo no quiero que me gobierne gente que busque una changa, quiero conductores que sepan lo que hacen. Hay una desesperación por mostrar transparencia, incluso cuando no hay una vocación real. Cuestionar a un funcionario porque vive mejor de lo que gana en el Estado me parece una tontería. Tiene que ver con una interpretación equivocada del poder. El poder depara privilegios y quien no lo entienda debería hacer un curso de poder real.

—¿Cree que hay una mirada distorsionada sobre el rol del Estado y sus funcionarios?

—Sí. No quiero ministros que aprendan a ser ministros en el cargo. Quiero gente que llegue con capacidad, con peso propio. Si empezamos a destruir funcionarios por cuestiones menores, perdemos el foco de lo importante.

—¿Qué está pasando dentro del oficialismo?

—Hoy el gobierno tiene dos bandas que confrontan fuerte por poder y por manejo de recursos. Eso pasa siempre en política: las internas tienen que ver con el control de las “cajas”. El problema es que el gobierno elevó mucho la vara en términos de moralidad y transparencia, y ahora eso le juega en contra. Está en medio de una polémica fuerte por haber puesto esa vara tan alta.

Rossi en la Misa Crismal: “No hay verdadera adoración a Dios si hay indiferencia ante la dignidad humana”

—¿Cómo impacta eso en la gestión de Milei?

—El deterioro del gobierno es alarmante. Milei es un fenómeno individual, pero no hay siete Milei en el gobierno. Hay uno solo y no puede con todo. Está rodeado de funcionarios que muchas veces le generan problemas, que prácticamente le tiran balazos en los pies. Eso debilita la gestión y complica el escenario político.

—¿Existe realmente una oposición débil como se suele plantear?

—No, eso es un mito. Se dice que Milei no tiene oposición, pero no es así. La oposición existe, se está reorganizando y ya tiene varios candidatos en carrera. Además, hay un enfrentamiento muy fuerte con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez en décadas que hay una confrontación tan directa entre el presidente y el principal distrito del país.

—¿Qué escenario proyecta hacia adelante?

—Estamos en una transición turbulenta. El gobierno muestra signos de desgaste, tiene internas y enfrenta un contexto complejo. Mientras tanto, la oposición empieza a moverse. El problema es que muchas veces se analiza la política desde lo ideal, pero el poder funciona con otras reglas. Entender eso es clave para interpretar lo que está pasando en la Argentina.