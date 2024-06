Jorge Day: "al inversor extranjero no le interesa el RIGI, quiere saber cómo se levanta el cepo"

Jorge Day es economista, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea y uno de los especialistas en economías regionales. Por ese motivo Coca-Cola Argentina le encargo, junto a su colega Carolina Beltramino un estudio para medir el impacto que genera la empresa en la economía nacional en su conjunto, pero poniendo foco en cómo se movilizan las economías regionales -Coca Cola les compra anualmente US$260 millones- y hacia abajo, los comercios, almacenes y puntos de venta (la empresa tiene 260.000 en el país). Así, concluyeron que el “Sistema Coca Cola”, moviliza unos US$4100 millones, prácticamente el 0,7% del PBI del país.

En el contexto de esa presentación de la que participó Punto a Punto Day dialogó con el medio y dejó algunos análisis sobre la situación de la economía real, las inversiones y la perspectiva de lo que viene. En ese sentido remarcó que será clave generar una consolidación de la baja de costos, lo que implicará bajar impuestos y que las empresas aumenten su productividad vía inversiones. Y remarcó que hoy, las grandes empresas y los flujos de inversión que pueden llegar del exterior están más preocupados por cómo Argentina resuelve su situación cambiaria, como corrige sus inconsistencias en ese campo y cómo se desarma al “cepo” para poder girar utilidades, antes de conocer el impacto de nuevos esquemas como el Régimen de Incentivo a Grandes inversiones (RIGI).

-¿Cómo están las economías regionales hoy, cómo es esa foto?

-A la hora de pensar en las economías regionales hay que entender que hay dos realidades, según se trate de productos de exportación o de mercado interno. Por ejemplo, en Mendoza, el ajo se exporta todo. El limón buena parte, pero fruta con carozo se exporta muy poco. En 2024 el mercado interno está demolido. Para los vinos, este año tenemos más producción y más uva, pero con un mercado interno pinchado y los precios están aumentando por debajo de la inflación. El año pasado fue al revés. El mercado exportador algo te ayuda, para el exportador la situación es un poco mejor que el año pasado.

-¿El tipo de cambio sigue competitivo o se empieza a ver la luz amarilla?

-La luz amarilla ya está en el sentido de que la inflación sigue alta. Si en mayo va a ser del 5% y devalúas al 2% esa competitividad sigue cayendo y se sigue perdiendo. Si sacas la foto no estás tan mal, el problema es que la dinámica preocupa mucho. En el largo plazo hay preocupación. ¿Por qué llegó a estar tan caro el blue? Por el miedo, por la incertidumbre. El dólar depende de varias cosas, pero una es la incertidumbre. Tengo miedo, compro dólares. Si la inflación baja fuerte hay menos incentivo a comprar dólares. Y si la economía anda bien vamos a tener más oferta de dólares y menos demanda. Vamos a una economía de dólar bajo, esa es una preocupación para los exportadores.

-¿Qué tiene que hacer el gobierno ahí?

-El rol del gobierno es trabajar para bajar costos, cómo bajar impuestos, cómo bajar el costo de la logística, evitar trámites. Para bajar impuestos y quitar el Impuesto País, por ejemplo, tenes que bajar el gasto. Creo que es un proceso súper lerdo. Por el lado de las empresas las obliga a ser más productivas. Y esa productividad se logra consiguiendo más mercado o instalando más tecnología. Para eso tiene que mejorar el crédito. Hay que pensar que vamos a una economía con costos más altos en dólares. Estamos acostumbrados a una economía inflacionaria y que todos nuestros negocios están pensados en costos bajos en dólares, entonces vamos a una economía más estable. En los ´90, en la época de Cavallo, los costos en dólares eran altos y por eso se trabajó la desregulación para bajar costos. Pero se demostró que es un proceso muy lento. La necesidad de que se estabilice de forma estructural la economía acelera los tiempos, pero necesitas ayuda. La parte fiscal es muy lenta, tenes que bajar impuestos nacionales y provinciales. En la parte financiera creo que es donde va a haber más ayuda.

-Una recuperación rápida está descartada.

-Hoy creo que la recuperación rápida no está, la bajada fue muy fuerte y la reactivación creo que va a ser súper lerda. El empleo privado va a seguir cayendo, muchas empresas aún están ajustando. Y el salario va a recuperarse, pero no a los niveles de antes. Las empresas no están para un boom, entonces el empleo y el empleo privado va a ir mejorando muy lentamente, con suerte no va a caer. Hubo una devaluación muy fuerte, los salarios van a tener una mejora pero no creo que se recuperen. Las empresas están vendiendo 15%, 20% menos que hace un año. Es algo lento.

-¿Además de la cuestión del tipo de cambio, que frente de preocupación ves?

-El gobierno tiene un gran problema político, creo que es normal porque recién empieza tenes que aprobar leyes y tener que negociar, no es justamente lo que estamos viendo. Cuando un gobierno entra tenes mucho poder, está aprovechando ese poder, pero con el tiempo eso se va diluyendo y necesitara ayuda de otros. Da la impresión es que va en el sentido correcto, el tema de la sustentabilidad política es clave. Por eso algunas empresas invierten, pero van de a poco. Tenemos un prontuario complicado.

-¿El RIGI puede alcanzar, es un buen incentivo?

-Lo hablábamos con gente que está en contacto con empresas del exterior, con inversores extranjeros. Y para esos inversores, para los petroleros de EEUU que están mirando para venir acá, el RIGI no es importante. Lo que quieren saber es como se va a sacar el cepo. El cepo es lo principal para las empresas extranjeras, como lo van a sacar. El gobierno mejoró las reservas, pero si levantas el cepo muchas empresas van a querer sacar los dólares y si el gobierno por ahora no saca el cepo el crecimiento era más lento. No está fácil. Pero a ellos les importa eso, el cepo. El RIGI es porque somos complicados, pero lo que quieren es una economía más normal.