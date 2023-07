Juez: “algunos me soltaron la mano, parecía que no querían ganar Córdoba”

Luis Juez rompió el silencio en los medios de Córdoba, tras la derrota que sufrió el 25 de junio liderando la boleta a gobernador por Juntos por el Cambio. En “Con el diario del lunes”, el senador precisó que vivió una campaña electoral intensa, “como nunca lo había hecho. Fueron kilómetros y kilómetros recorridos pero no alcanzó y mucho tiene que ver con el trabajo, el entramado que está armando el peronismo, sobretodo en la periferia, con más de 25 años en el poder. A eso hay que sumarle los amagues que se comieron los dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional”.

“Hace rato que lo vengo diciendo y nadie me escucha. ¿Nos vamos a seguir haciendo los boludos? Lo voy a repetir hasta el hartazgo: en Córdoba hay 14 barrios donde se ha formado una pequeña La Matanza y esos catorce barrios hoy definen una elección. A mí no me van a contar lo que pasa en esos lugares porque yo saqué casi el 70% de los votos en elecciones anteriores. Pero hoy una elección provincial se define ahí, en eso catorce barrios”.

Consultado respecto a las claves de la derrota, Juez precisó que la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de tratar de sumar a Schiaretti fue perjudicial. “Me reuní con él cuando estuve en Buenos Aires. No quería hacerlo, porque estaba de mal humor, pero me insistieron y fui. Sentí que no confiaron, que se habían comido una operación. Me dio sus explicaciones, pero para mí me soltaron la mano… Y después apareció el audio de Gerardo Morales. Parecía que no querían ganar Córdoba. Ahora se están lamentando todos”, precisó. Y añadió: "Nos vamos a lamentar de tener esta dirigencia política en los tiempos que se vienen".



"Macri se portó bien, no puedo decir nada, vino a un lugar complejo para nosotros como es la Bolsa de Comercio, ante los empresarios, a quienes tengo que rendir examen todo el tiempo mientras a otros los aprueban con 9 siempre, aunque no rindan", sostuvo sobre el rol del expresidente.

En ese sentido, añadió que el resultado de las PASO en Santa Fe demostró que la Región Centro podría ser toda de Juntos por el Cambio. “En Entre Ríos va a ganar Juntos, y en Santa Fe ya se vio lo que pasó. Acá en Córdoba estuvimos 20 días explicando que no éramos lo mismo que Schiaretti, pero bueno… ya está”.

“Siempre les dije lo mismo a todos: o gano por dos puntos o pierdo por tres, es la historia de mi vida política. Pero algunos no quisieron escuchar”, añadió.

Respecto a su escasa participación en la campaña municipal, Juez dijo que era algo lógico. “Es lógico tomar un poco de distancia. La campaña fue muy intensa, recorrí el interior tres veces y la verdad es que necesitaba parar un poco. De todas maneras, no tengo dudas de que Rodigo (de Loredo) va a ganar… va a ganar bien”.

"Con todo respeto hacia Daniel (por Passerini) es una persona que no está instalada, no lo conocen y no tengo dudas de que va a ganar Rodrigo el domingo. Hace mucho tiempo que no lo veía tan desesperado al peronismo", añadió.

"El tema del narcotráfico en la campaña es algo que en algún momento la política lo va a tener que hablar. No nos podemos seguir haciendo los boludos. En los barrios no hay más punteros políticos, ahora hay dealers. Es un tema muy complejo", sostuvo.